Μπορεί η βιταμίνη Α να βελτιώσει την όρασή σου;

Τι ρόλο παίζει πραγματικά η βιταμίνη Α στην υγεία των ματιών, πότε μπορεί να βοηθήσει την όραση και ποιοι χρειάζονται προσοχή.

Μπορεί να έχετε ακούσει τον ισχυρισμό ότι εάν καταναλώνετε καρότα θα βελτιώσετε την όρασή σας. Αυτή η ιδέα προέρχεται από το γεγονός ότι τα καρότα είναι πλούσια σε βήτα-καροτίνη, μια θρεπτική ουσία που το σώμα μετατρέπει σε βιταμίνη Α. Για να κατανοήσετε εάν η βιταμίνη Α επηρεάζει πραγματικά την όραση, συνεχίστε την ανάγνωση.

Βελτιώνει πραγματικά η βιταμίνη Α την όραση και, αν ναι, πώς λειτουργεί;

Η βιταμίνη Α, γνωστή και ως ρετινόλη , είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη απαραίτητη για την ανθρώπινη όραση, η οποία μετασχηματίζεται μέσα στο μάτι σε ένα παράγωγο που ονομάζεται 11-cis-ρετινάλη, το οποίο είναι το μόριο που επιτρέπει στον αμφιβληστροειδή ς να ανιχνεύει το φως που αντιλαμβανόμαστε συνειδητά ως εικόνα. Εάν ένα άτομο έχει έλλειψη βιταμίνης Α, η όρασή του, ειδικά η ικανότητά του να βλέπει σε αμυδρό φως, θα επηρεαστεί αρνητικά. Σε αυτήν την περίπτωση, η χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμίνης Α θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της φυσιολογικής οπτικής λειτουργίας.

Επίσης οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνθέσουν βιταμίνη Α από το μηδέν. Αντίθετα, την προσλαμβάνουμε από τη διατροφή μας σε δύο διαφορετικές μορφές:

Προσχηματισμένη βιταμίνη Α , η οποία βρίσκεται φυσικά σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης ή είναι εμπλουτισμένη σε ορισμένα τρόφιμα όπως το γάλα και τα δημητριακά.

Μόρια που χρησιμεύουν ως πρόδρομοι της βιταμίνης Α, γνωστά ως καροτενοειδή προβιταμίνης Α , όπως η βήτα-καροτίνη .

Τα καρότα είναι μια γνωστή πηγή βήτα-καροτίνης , γι' αυτό και συχνά περιγράφονται ως “καλά για τα μάτια”.

Άλλες πηγές περιλαμβάνουν γλυκοπατάτες, πιπεριές, πεπόνι και σκούρα φυλλώδη λαχανικά . Τόσο η προ-σχηματισμένη βιταμίνη Α όσο και τα καροτενοειδή προβιταμίνης Α χρησιμοποιούνται σε συμπληρώματα.

Ποιος χρειάζεται συμπλήρωμα βιταμίνης Α

Οι υγιείς άνθρωποι που ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή είναι γενικά σε θέση να λαμβάνουν αρκετή βιταμίνη Α από τις τροφές και δεν χρειάζονται συμπληρώματα βιταμίνης Α. Αυτό συμβαίνει επειδή το ανθρώπινο σώμα μπορεί να αποθηκεύσει αποθέματα βιταμίνης Α στο ήπαρ, τα μάτια και άλλα όργανα, τα οποία μπορούν να διατηρήσουν τις εξαρτώμενες από τη βιταμίνη Α διεργασίες στο σώμα για αρκετούς μήνες, ακόμη και χωρίς νέα πρόσληψη βιταμίνης Α. Επιπλέον, η βιταμίνη Α που χρησιμοποιείται για την όραση μπορεί να ανακυκλωθεί, μειώνοντας την ανάγκη για νέα πρόσληψη.

Τα άτομα που υποσιτίζονται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα , έχουν παθήσεις του γαστρεντερικού σωλήνα που επηρεάζουν την απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών, και όσοι έχουν διατροφή χαμηλή σε βιταμίνη Α ή στις πρόδρομες ουσίες της μπορεί να αναπτύξουν ανεπάρκεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να αυξήσετε την πρόσληψη τροφών που περιέχουν βιταμίνη Α ή να πάρετε ένα συμπλήρωμα.

Πρέπει να ανησυχείτε από την υπερβολή πρόσληψη βιταμίνης Α;

Η βιταμίνη Α είναι πολύ σημαντική για ένα αναπτυσσόμενο έμβρυο και για τα νεογέννητα μωρά, επομένως οι έγκυες και οι θηλάζουσες γυναίκες πρέπει να λαμβάνουν επαρκή ποσότητα. Ένας γιατρός θα πρέπει να βοηθήσει στην απόφαση για την ποσότητα βιταμίνης Α που πρέπει να λαμβάνεται, επειδή η υπερβολική λήψη της «προπαρασκευασμένης» βιταμίνης Α μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ανάπτυξη ενός μωρού. Η υπερβολική πρόσληψη προπαρασκευασμένης βιταμίνης Α —είτε από συμπληρώματα είτε από τροφές— μπορεί να είναι επιβλαβής και να βλάψει το συκώτι . Αλλά συνήθως δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την υπερβολική πρόσληψη βιταμίνης Α από φυτικές πηγές, όπως τροφές με καροτενοειδή . Τα έντερα σας έχουν τρόπους να περιορίσουν την ποσότητα αυτών των φυτικών μορφών που απορροφά το σώμα σας όταν έχετε ήδη αρκετή βιταμίνη Α.

Πώς αλλιώς μπορείτε να προστατεύσετε την όρασή σας

Υπάρχουν μόρια που σχετίζονται με τη βήτα-καροτίνη, γνωστά ως «χρωστικές της ωχράς κηλίδας», τα οποία βοηθούν στην προστασία του αμφιβληστροειδούς από το βλαβερό μπλε φως και το οξειδωτικό στρες. Αυτές οι ενώσεις, που ονομάζονται λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, βρίσκονται σε τρόφιμα όπως τα μάνγκο, οι κρόκοι αυγών, το καλαμπόκι και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και αποτελούν επίσης συστατικά του συμπληρώματος για τα μάτια AREDS2. Η επαρκής πρόσληψη αυτών των ενώσεων πιστεύεται ότι βοηθά στην πρόληψη ορισμένων παθήσεων του αμφιβληστροειδούς, όπως η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας .