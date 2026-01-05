Αυτή η ομάδα αίματος κινδυνεύει περισσότερο από καρδιακές παθήσεις

Η ομάδα αίματός σας επηρεάζει τα πάντα, από την προδιάθεση για ορισμένες ασθένειες έως την υγεία της καρδιάς σας.

Η γνώση της ομάδας αίματός σας είναι μια σημαντική πληροφορία που πρέπει να γνωρίζετε σε περίπτωση επείγοντος ιατρικού περιστατικού. Μπορεί επίσης να σας αποκαλύψει πολλά για το ποιες ιατρικές παθήσεις διατρέχετε μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως οι καρδιακές παθήσεις και ο διαβήτης τύπου 2. Η ομάδα αίματός σας συνδέεται περισσότερο με την υγεία της καρδιάς σας από ό,τι νομίζετε, γεγονός που καθιστά σημαντικό να γνωρίζετε πώς θα μπορούσε ενδεχομένως να συνδεθεί με τις καρδιακές παθήσεις. Και με τη σειρά τους, οι αλλαγές στον τρόπο ζωής που μπορείτε να κάνετε για καλύτερη υγεία της καρδιάς .

Τι σημαίνει η ομάδα αίματός σας για το σώμα σας

Τα γράμματα A, B και O αντιπροσωπεύουν διαφορετικά αλληλόμορφα του γονιδίου ABO, τα οποία καθορίζουν ποιοι τύποι αντιγόνων εκφράζονται στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων, σχηματίζοντας τις διαφορετικές ομάδες αίματος (A, B, AB, O). Εάν έχετε ομάδα αίματος ΑΒ, για παράδειγμα, το σώμα σας είναι προγραμματισμένο να παράγει αντιγόνα Α και Β στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Ένα άτομο με ομάδα αίματος Ο δεν παράγει αντιγόνα. Το αίμα χαρακτηρίζεται ως «θετικό» ή «αρνητικό» με βάση το αν υπάρχουν πρωτεΐνες στα ερυθρά αιμοσφαίρια.

Αλλά γιατί υπάρχουν διαφορετικές ομάδες αίματος; Οι ερευνητές δεν γνωρίζουν πλήρως, αλλά παράγοντες όπως η προέλευση των προγόνων και παλαιότερες λοιμώξεις που προκάλεσαν προστατευτικές μεταλλάξεις στο αίμα μπορεί να έχουν συμβάλει στην ποικιλομορφία. Για παράδειγμα τα άτομα με ομάδα αίματος Ο μπορεί να αρρωστήσουν πιο συχνά από χολέρα, ενώ τα άτομα με ομάδα αίματος Α ή Β μπορεί να είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν προβλήματα πήξης του αίματος. Ενώ το αίμα μας δεν μπορεί να συμβαδίσει με τις διάφορες βιολογικές ή ιογενείς απειλές που κυκλοφορούν τώρα, μπορεί να αντικατοπτρίζει τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Εν ολίγοις, είναι σχεδόν σαν το σώμα να έχει εξελιχθεί γύρω από το περιβάλλον του προκειμένου να το προστατεύσει όσο το δυνατόν καλύτερα.

Οι ομάδες αίματος που κινδυνεύουν περισσότερο από καρδιακές παθήσεις

Τα άτομα με ομάδα αίματος Α, Β ή ΑΒ έχουν περισσότερες πιθανότητες να υποστούν καρδιακή προσβολή ή καρδιακή ανεπάρκεια από τα άτομα με ομάδα αίματος Ο, σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία. Ενώ ο αυξημένος κίνδυνος είναι μικρός (οι τύποι Α ή Β ή ΑΒ είχαν 8% υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής και 10% αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας, σύμφωνα με μια μεγάλη μελέτη ), η διαφορά στα ποσοστά πήξης του αίματος είναι πολύ υψηλότερη, σύμφωνα με την AHA. Τα άτομα στην ίδια μελέτη με ομάδα αίματος Α και Β είχαν 51% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν φλεβική θρόμβωση και 47% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν πνευμονική εμβολή, οι οποίες είναι σοβαρές διαταραχές πήξης του αίματος που μπορούν επίσης να αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας.

Ένας λόγος για αυτόν τον αυξημένο κίνδυνο μπορεί να είναι η φλεγμονή στον οργανισμό των ατόμων με ομάδα αίματος Α, Β ή ΑΒ. Οι πρωτεΐνες που υπάρχουν στο αίμα ομάδας Α και Β μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερη «απόφραξη» ή «πάχυνση» στις φλέβες και τις αρτηρίες, οδηγώντας σε αυξημένο κίνδυνο θρόμβωσης και καρδιακών παθήσεων. Επίσης αυτό μπορεί να περιγράφει την ανεπίσημη μείωση του κινδύνου σοβαρής νόσου COVID-19 σε άτομα με ομάδα αίματος Ο.

Άλλες συνέπειες της ομάδας αίματος

Τα άτομα με ομάδα αίματος Ο διατρέχουν ελαφρώς χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και πήξης του αίματος, αλλά μπορεί να είναι πιο ευάλωτα σε αιμορραγία ή αιμορραγικές διαταραχές. Αυτό μπορεί να ισχύει ιδιαίτερα μετά τον τοκετό, σύμφωνα με μια μελέτη για την απώλεια αίματος μετά τον τοκετό, η οποία διαπίστωσε αυξημένο κίνδυνο σε γυναίκες με ομάδα αίματος Ο. Τα άτομα με ομάδα αίματος Ο μπορεί επίσης να έχουν χειρότερη πορεία μετά από τραυματισμό λόγω αυξημένης απώλειας αίματος, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Critical Care . Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα με ομάδα αίματος ΑΒ ενδέχεται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης σε σύγκριση με άτομα με ομάδα Ο. Η γνωστική εξασθένηση περιλαμβάνει πράγματα όπως δυσκολία στη μνήμη, την εστίαση ή τη λήψη αποφάσεων.

Πρέπει να αλλάξετε τον τρόπο ζωής σας με βάση την ομάδα αίματός σας;

Ενώ η διαθέσιμη έρευνα δείχνει ότι η ομάδα αίματος μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων, σημαντικοί παράγοντες όπως η διατροφή, η άσκηση ή ακόμα και το επίπεδο ρύπανσης στο οποίο εκτίθεστε είναι οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν την υγεία της καρδιάς. Όσοι προσπαθούν να διατηρήσουν την καρδιά τους υγιή, δεν υπάρχει κάποια ειδική σύσταση, ωστόσο μια υγιεινή για διατροφή μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή, ανεξάρτητα από την ομάδα αίματός σας. Τέλος η μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να προσφέρει πιο οριστικούς τρόπους με τους οποίους οι γιατροί θα αντιμετωπίζουν τους ασθενείς με βάση την ομάδα αίματός τους.