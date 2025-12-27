Σε αυτή την ηλικία το αλκόολ πρέπει να κοπεί "μαχαίρι", σύμφωνα με νευρολόγο

Νευρολόγος αποκαλύπτει σε ποια ηλικία πρέπει να κόψουμε «μαχαίρι» την κατανάλωση αλκοόλ προκειμένου να προστατεύσουμε την μνήμη και τον εγκέφαλό μας.

Οι περισσότεροι από εμάς απολαμβάνουμε να πίνουμε ένα - δύο ποτάκια, αν όχι παραπάνω, κάθε Σαββατοκύριακο που βγαίνουμε έξω με την παρέα μας ή μια μπύρα μετά από μια κουραστική ημέρα στη δουλειά, ωστόσο σύμφωνα με έναν νευρολόγο αυτή η συνήθεια δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα.

Φυσικά, όλοι γνωρίζουμε ότι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ δεν κάνει καλό στην υγεία μας, όμως ο Δρ. Ρίτσαρντ Ρέστακ το πάει ένα βήμα παρακάτω αφού ισχυρίζεται ότι υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό όριο κατά το οποίο συνιστά να κόψουμε «μαχαίρι» τις μπύρες και τα ποτά.

Αν λοιπόν φαντάζεστε ότι μπορείτε άνετα να καταναλώνετε αλκοόλ για πάντα ίσως να πρέπει να το ξανασκεφτείτε αν αυτή η θεωρία είναι σωστή, καθώς μπορεί να μην σας απομένει πολύ χρόνος για να απολαμβάνετε ελεύθερα την συνήθειά σας.

Το 2021 ο Δρ. Ρίτσαρντ Ρέστακ δημοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο «Ο Πλήρης Οδηγός για τη Μνήμη: Η Επιστήμη της Ενδυνάμωσης του Νου σας», όπου μοιράζεται συμβουλές για το πώς να βελτιώσουμε τη μνήμη μας καθώς μεγαλώνουμε.

