Έχεις ουρολοίμωξη; Τι πραγματικά συμβαίνει όταν πίνεις χυμό Cranberry

Πώς ο χυμός Cranberry μπορεί να επηρεάσει τις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος. Τελικά βοηθάει ή μήπως έχει τα αντίθετα αποτελέσματα;

Οι ουρολοιμώξεις αποτελούν μια από τις πιο συχνές λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, ιδιαίτερα στις γυναίκες, προκαλώντας δυσφορία και επαναλαμβανόμενα επεισόδια. Πολλοί στρέφονται σε φυσικές λύσεις, όπως ο χυμός cranberry, με την πεποίθηση ότι μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη ή την ανακούφιση των συμπτωμάτων. Αλλά τι λένε πραγματικά οι επιστημονικές μελέτες; Σε αυτό το άρθρο εξετάζουμε την επίδραση του χυμού cranberry στις ουρολοιμώξεις, τι δείχνουν οι έρευνες και ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες αυτού του φυσικού ροφήματος.

Ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν ότι οι προανθοκυανιδίνες στα cranberries‎‎ βοηθούν στην αποτροπή της προσκόλλησης των βακτηρίων E. coli στο τοίχωμα της ουροδόχου κύστης, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ουρολοιμώξεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο χυμός cranberry θα θεραπεύσει την υπάρχουσα ουρολοίμωξη. Μερικές φορές ο ίδιος ο χυμός μπορεί στην πραγματικότητα να είναι αντιπαραγωγικός. Πιο συγκεκριμένα πολλοί δεν συνειδητοποιούν ότι είναι πολύ όξινος και μπορεί να ερεθίσει την ουροδόχο κύστη και να επιδεινώσει τα συμπτώματα των ουρολοιμώξεων. Όταν έχετε ενεργή ουρολοίμωξη, το πιο σημαντικό είναι να ξεπλύνετε τα βακτήρια με νερό και άλλα υγρά που δεν ερεθίζουν την ουροδόχο κύστη.

Βοηθάει ο χυμός cranberry την πρόληψη των ουρολοιμώξεων;

Πολλοί που έχουν ουρολοίμωξη εμφανίζουν δεύτερη ουρολοίμωξη σε λιγότερο από έξι μήνες. Ορισμένα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η καθημερινή κατανάλωση χυμού cranberry μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη αυτών των υποτροπιαζουσών ουρολοιμώξεων. Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) επιτρέπει τον ισχυρισμό ότι τα «περιορισμένα και ασυνεπή» επιστημονικά στοιχεία υποστηρίζουν την καθημερινή κατανάλωση ενός ποτηριού χυμού cranberry (225 γραμμάρια) για την πρόληψη υποτροπιάζουσων ουρολοιμώξεων σε υγιείς γυναίκες. Όμως πρέπει να είστε προσεκτικοί με την ποσότητα, όχι μόνο λόγω του ερεθιστικού συστατικού, αλλά και επειδή τείνει να περιέχει πολλή ζάχαρη, κάτι που μπορεί επίσης να είναι αντιπαραγωγικό για ορισμένους ανθρώπους.

Freepik

Τα πρόσθετα σάκχαρα μπορεί στην πραγματικότητα να αυξήσουν τον κίνδυνο

Πολλοί χυμοί έχουν γεύση cranberry αλλά όχι 100% χυμό cranberry, και περιέχουν πολλά πρόσθετα σάκχαρα. Και υπάρχει κάποια ανησυχία ότι η κατανάλωση χυμού θα μπορούσε στην πραγματικότητα να αυξήσει την περιεκτικότητα σε ζάχαρη, κάτι που δεν θα ήταν ωφέλιμο σε έναν ασθενή που πάσχει από διαβήτη τύπου 2. Είναι λοιπόν σημαντικό να εφαρμόσετε άλλες προληπτικές στρατηγικές για τις ουρολοιμώξεις : Να πίνετε άφθονο νερό, να ουρείτε πριν και μετά το σεξ και να αλλάζετε τα βρεγμένα ρούχα αμέσως.

Τέλος είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως προανθοκυανιδίνες στα cranberries‎‎ δεν πρόκειται να σκοτώσουν τα βακτήρια. Μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη των ουρολοιμώξεων και ίσως να σας βοηθήσουν να απαλλαγείτε από αυτές σταδιακά, αλλά δεν είναι φαρμακευτική αγωγή.