Αυτή η απλή συνήθεια μειώνει την αρτηριακή πίεση – Μόνο το 5% των ανθρώπων την εφαρμόζει

Η ανεξέλεγκτη αρτηριακή πίεση μπορεί να βλάψει την υγεία σας. Αλλά κάνοντας αυτή την αλλαγή θα μπορούσατε να διαχειριστείτε ή να αποτρέψετε την υπέρταση.

Η υπέρταση, ή υψηλή αρτηριακή πίεση , είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα υγείας. Σχεδόν οι μισοί ενήλικες πάσχουν από την πάθηση. Η υπέρταση ορίζεται ως η αρτηριακή πίεση άνω των 130/80 mm Hg ή η χρήση φαρμάκων για τον έλεγχό της. Παρά τη διαθεσιμότητα φαρμάκων και αλλαγών στον τρόπο ζωής, λιγότεροι από 1 στους 4 ενήλικες με υπέρταση έχουν την αρτηριακή τους πίεση υπό έλεγχο. Αυτό το κενό υποδεικνύει την ανάγκη για πρακτικά, καθημερινά εργαλεία που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να διαχειριστούν την πάθηση. Επειδή η μείωση του νατρίου είναι μια γνωστή στρατηγική, οι ερευνητές ξεκίνησαν να δουν πόσο συχνά οι Αμερικανοί στρέφονται σε υποκατάστατα αλατιού.

Τα ευρήματα, που παρουσιάστηκαν στην American Heart Association’s Hypertension Scientific Sessions εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το γιατί μια τόσο απλή αλλαγή στη διατροφή παραμένει ασυνήθιστη - και αν οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να συζητούν γι' αυτήν πιο συχνά με τους.

Πώς διεξήχθη η μελέτη;

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από την Εθνική Έρευνα Εξέτασης Υγείας και Διατροφής (NHANES), ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα που παρακολουθεί την υγεία και τις διατροφικές συνήθειες των ενηλίκων στις ΗΠΑ. Για τη μελέτη αυτή, εξέτασαν τις απαντήσεις περισσότερων από 37.000 ατόμων που συλλέχθηκαν μεταξύ 2003 και 2020. Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν τι είδους αλάτι χρησιμοποιούσαν, με τις απαντήσεις να ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες: συνηθισμένο αλάτι (όπως ιωδιούχο, θαλασσινό ή kosher), υποκατάστατο αλατιού (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων εμπλουτισμένων με κάλιο) ή καθόλου χρήση αλατιού.Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης πόσο συχνά οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι έτρωγαν σε εστιατόρια για να δουν αν αυτό επηρέαζε την πιθανότητα χρήσης υποκατάστατου αλατιού.

Τι διαπίστωσε η μελέτη;

Συνολικά, η χρήση υποκατάστατων αλατιού ήταν ασυνήθιστη. Έφτασε στο υψηλό του 5,4% την περίοδο 2013-2014, αλλά μειώθηκε σε μόλις 2,5% στις αρχές του 2020, όταν η συλλογή δεδομένων σταμάτησε λόγω της πανδημίας COVID-19. Η χρήση ήταν υψηλότερη σε άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση που λάμβαναν φαρμακευτική αγωγή και είχαν την πάθησή τους υπό έλεγχο, με ποσοστό 3,6% έως 10,5%. Τα ποσοστά ήταν λίγο χαμηλότερα σε εκείνους των οποίων η αρτηριακή πίεση παρέμεινε ανεξέλεγκτη παρά τη θεραπεία (3,7% έως 7,4%). Συγκριτικά, η χρήση υποκατάστατων αλατιού σπάνια ξεπέρασε το 5,6% μεταξύ ενηλίκων με μη θεραπευμένη υπέρταση ή ατόμων με φυσιολογική αρτηριακή πίεση.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τις διατροφικές συνήθειες. Οι ενήλικες που έτρωγαν έξω τρεις ή περισσότερες φορές την εβδομάδα φάνηκαν λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιούν υποκατάστατα αλατιού από εκείνους που έτρωγαν έξω λιγότερο συχνά - αλλά αυτή η διαφορά εξαφανίστηκε όταν ελήφθησαν υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, η φυλή και η εθνικότητα, η εκπαίδευση και το ασφαλιστικό καθεστώς.

pexels

Πώς εφαρμόζεται αυτό στην πραγματική ζωή

Τα υποκατάστατα αλατιού έχουν σχεδιαστεί για να έχουν γεύση σαν το επιτραπέζιο αλάτι αλλά με λιγότερο νάτριο. Πολλά αντικαθιστούν μέρος ή ολόκληρο το χλωριούχο νάτριο με χλωριούχο κάλιο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης τόσο μειώνοντας το νάτριο όσο και ενισχύοντας το κάλιο. Πωλούνται στα περισσότερα παντοπωλεία και για πολλούς μπορούν να αποτελέσουν έναν απλό τρόπο για να καρυκεύσουν τα τρόφιμα στο σπίτι, υποστηρίζοντας παράλληλα την υγεία της καρδιάς. Αλλά τα υποκατάστατα αλατιού δεν είναι για όλους—άτομα με νεφρική νόσο ή όσοι λαμβάνουν ορισμένα φάρμακα πρέπει να είναι προσεκτικά, καθώς η υπερβολική κατανάλωση καλίου μπορεί να είναι επιβλαβής. Για όσους δεν είναι σίγουροι, είναι καλύτερο να συμβουλευτούν πρώτα έναν γιατρό.

Ακόμα κι αν ένα υποκατάστατο αλατιού δεν είναι η κατάλληλη επιλογή, υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι για να μειώσετε το νάτριο χωρίς να θυσιάσετε τη γεύση. Το μαγείρεμα με φρέσκα ή αποξηραμένα βότανα, μπαχαρικά όπως κύμινο ή πάπρικα, χυμό και ξύσμα εσπεριδοειδών, σκόρδο, κρεμμύδι, ξύδι ή μείγματα μπαχαρικών χωρίς αλάτι είναι όλοι τρόποι για να προσθέσετε ζωντάνια στα γεύματά σας. Αυτές οι μικρές αλλαγές στην κουζίνα μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης με την πάροδο του χρόνου.

Η μελέτη υπογραμμίζει πόσο σπάνια χρησιμοποιούνται τα υποκατάστατα αλατιού, τα οποία μπορεί να βοηθήσουν στη διαχείριση της υπέρτασης, παρόλο που ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης είναι το κλειδί για τη μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου και νεφρικών προβλημάτων. Επειδή το μεγαλύτερο μέρος του νατρίου στη διατροφή πολλών ανθρώπων προέρχεται από συσκευασμένα τρόφιμα και τρόφιμα εστιατορίων, η μείωση της πρόσληψης απαιτεί περισσότερα από την απλή αντικατάσταση της αλατιέρας. Τα υποκατάστατα αλατιού μπορούν να βοηθήσουν ορισμένους ανθρώπους, αλλά ο συνδυασμός τους με το μαγείρεμα στο σπίτι, η προσεκτική ανάγνωση της ετικέτας και η συμβουλευτική με έναν γιατρό προσφέρει μια ισχυρότερη οδό για πιο υγιή αρτηριακή πίεση.