Να γατί το αλκοόλ επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες στην εμμηνόπαυση

Μελέτες αρχίζουν να επιβεβαιώνουν αυτό που πολλές γυναίκες υποψιάζονταν εδώ και καιρό: Το αλκόολ επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες στην εμμηνόπαυση.

Οι εναλλαγές της διάθεσης. Οι αυπνίες. Οι εξάψεις. Η εμπειρία της εμμηνόπαυσης μπορεί να είναι αγχωτική, γι αυτό και ποιος θα μπορούσε να κατηγορηθεί επειδή θέλει να αποσυμπιεστεί με ένα ή δύο ποτήρια κρασί; Αλλά, σύμφωνα με ανεκδοτολογικές μαρτυρίες, πολλές γυναίκες λένε ότι το ποτό στην πραγματικότητα επιδεινώνει αυτές τις εναλλαγές της διάθεσης, τις εξάψεις και την αϋπνία. Και οι γιατροί προειδοποιούν ότι το αλκοόλ μπορεί να είναι πιο επικίνδυνο όσο μεγαλώνει κανείς, ειδικά για τις γυναίκες. Ποια είναι, λοιπόν, η αλήθεια; Να τι πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες για το αλκοόλ και τη μετάβαση στη μέση ηλικία.

Ηλικία συν το φύλο κάνει το ποτό πιο επικίνδυνο

Συνολικά, οι άνδρες εξακολουθούν να πίνουν περισσότερο από τις γυναίκες, αλλά η κατανάλωση αλκοόλ αυξάνεται μεταξύ των γυναικών όλων των ηλικιών. Αυτό όμως που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι η συχνότητα εμφάνισης της κατανάλωσης αλκοόλ αυξάνεται μεταξύ των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών. Και όπως έχουν τα πράγματα, οι γυναίκες έχουν λιγότερη ανοχή στο αλκοόλ από τους άνδρες. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι τα γυναικεία σώματα είναι συνήθως μικρότερα. Αλλά οι γυναίκες έχουν επίσης λιγότερη αλκοολική αφυδρογονάση, ένα ένζυμο που μεταβολίζει το αλκοόλ στο στομάχι. Επιπλέον, αυτό το ένζυμο είναι σχετικά ανενεργό στο ήπαρ των γυναικών. Ως αποτέλεσμα, τείνουν να απορροφούν πολύ περισσότερο αλκοόλ στην κυκλοφορία του αίματός τους από τους άνδρες. Εν τω μεταξύ, τα σώματα των γυναικών χάνουν όγκο νερού με την ηλικία, πράγμα που σημαίνει ότι είναι λιγότερο ικανές να αραιώσουν το αλκοόλ στον οργανισμό τους και αυξάνουν την ευαλωτότητά τους στις επιπτώσεις του.

Κίνδυνοι από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Το Εθνικό Ινστιτούτο Κατάχρησης Αλκοόλ και Αλκοολισμού (NIAA) ορίζει την κατανάλωση αλκοόλ υψηλού κινδύνου ως περισσότερα από επτά ποτά την εβδομάδα ή περισσότερα από τρία σε μια ημέρα:

1 ποτήρι κρασί (150 γρ.) με 12% ABV

1 κουτάκι μπύρα (350 ml) με 5% ABV

1 σφηνάκι αλκοόλης 80 βαθμών όπως ουίσκι ή τζιν

Σημειώστε ότι ένα μόνο κοκτέιλ μπορεί να υπερβαίνει αυτές τις ημερήσιες ποσότητες. Για παράδειγμα, ένα μικρό μαρτίνι ισούται με 1,5 ποτά, ενώ μια μαργαρίτα μπορεί να ισοδυναμεί με δύο ποτά. Επομένως, αν σας αρέσει ένα κοκτέιλ μια μέρα, σκεφτείτε να απέχετε την επόμενη ή τις δύο ημέρες.

Μήπως το αλκοόλ προκαλεί εξάψεις;

Η επίδραση του αλκοόλ στις εξάψεις είναι περίπλοκη. Πολλές γυναίκες λένε ότι η κατανάλωση αλκοόλ -ειδικά κόκκινου κρασιού- πυροδοτεί τις εξάψεις και υπάρχουν αρκετές μικρές μελέτες που φαίνεται να επιβεβαιώνουν αυτόν τον ισχυρισμό. Αρχικά οι ερευνητές πιστεύανε ότι το αλκοόλ προκαλεί χαμηλά επίπεδα οιστρογόνων, τα οποία αποτελούν παράγοντα κινδύνου για εξάψεις. Ωστόσο, η έρευνα δεν υποστηρίζει αυτή την άποψη πλέον. Επίσης, είναι πιθανό το αλκοόλ να προκαλεί διαστολή των αιμοφόρων αγγείων, η οποία θα μπορούσε να συνδέεται με τις εξάψεις.

Όσο για το κρασί, ανεκδοτολογικά, όσο πιο ξηρό είναι το κόκκινο κρασί τόσο χειρότερες είναι οι εξάψεις. Μήπως φταίνε οι τανίνες; Οι επιστήμονες δεν το γνωρίζουν ακόμα. Και, φυσικά, αυτό ποικίλλει από γυναίκα σε γυναίκα. Τα φυσικά κρασιά, τα οποία περιέχουν λιγότερα σουλφίδια, γλυκαντικά, χρωστικές ουσίες και άλλα πρόσθετα, μπορεί να συμφωνούν περισσότερο μαζί σας. Αλλά και πάλι, δεν υπάρχουν δεδομένα που να το υποστηρίζουν αυτό. Ανεξάρτητα από αυτό, το αν το αλκοόλ προκαλεί εξάψεις ποικίλλει σημαντικά από άτομο σε άτομο.

Χαμηλή και καθόλου περιεκτικότητα σε αλκοόλ

Αν σκέφτεστε να μειώσετε ή ακόμα και να σταματήσετε εντελώς το αλκοόλ, έχετε πολλές εναλλακτικές εκτός από το ίδιο παλιό αναψυκτικό. Τα μη αλκοολούχα κοκτέιλ και ποτά βρίσκονται σε άνοδο. Αυτά τα νέα ποτά προσφέρουν πιο εκλεπτυσμένα προφίλ γεύσεων και συχνά έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη.