3 πράγματα που μπορείς να κάνεις μετά το φαγητό για να κρατήσεις σταθερό το σάκχαρο στο αίμα

Απλές καθημερινές συνήθειες που βοηθούν στη σταθεροποίηση του σακχάρου και στη μείωση των απότομων αυξομειώσεων.

Δεν είναι μόνο αυτό που τρώτε που μπορεί να επηρεάσει το σάκχαρο στο αίμα σας, αλλά και αυτό που κάνετε μετά το γεύμα. Ορισμένες μικρές ενέργειες μπορούν να μειώσουν τις απότομες αυξήσεις, να αποτρέψουν τις κρίσεις, να βελτιώσουν την ενέργεια και να υποστηρίξουν τη συνολική μεταβολική υγεία. Αυτές δεν αντικαθιστούν τη φαρμακευτική αγωγή, οπότε εάν έχετε διαβήτη, μιλήστε με τον γιατρό σας σχετικά με τις στρατηγικές θεραπείας που απαιτούνται για τη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα σας. Ακολουθούν τρία πρακτικά πράγματα που οι διαιτολόγοι συνιστούν να κάνετε μετά το φαγητό για καλύτερο σάκχαρο στο αίμα.

3 πράγματα που μπορείτε να κάνετε μετά το φαγητό για καλύτερο σάκχαρο στο αίμα

Κάντε μια βόλτα 10 λεπτών

Το περπάτημα μετά το φαγητό είναι αποτελεσματικό επειδή βοηθά το σώμα σας να χρησιμοποιήσει αμέσως τη γλυκόζη από το γεύμα σας, αντί να την αφήσει να συσσωρευτεί στην κυκλοφορία του αίματός σας. Επιπλέον, η άσκηση εκτρέπει τη ροή του αίματος μακριά από τα έντερα, μειώνοντας την απορρόφηση γλυκόζης. Η έρευνα υποστηρίζει την ιδέα της σύντομης βόλτας. Μια μικρή μελέτη διαπίστωσε ότι ένα 10λεπτο περπάτημα αμέσως μετά το φαγητό μείωσε αποτελεσματικά τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα σε υγιείς νεαρούς ενήλικες καλύτερα από μια ομάδα ελέγχου που ξεκουράστηκε αντ' αυτού. Επιπλέον , τα αποτελέσματα ενός 10λεπτου περπατήματος ήταν παρόμοια με ένα 30λεπτο περπάτημα, επομένως οι ερευνητές προτείνουν το μικρότερο περπάτημα επειδή είναι πιο πρακτικό για την καθημερινή ζωή. Και σε έρευνα που αφορούσε άτομα με διαβήτη τύπου 2, η σωματική δραστηριότητα που γίνεται αμέσως μετά το γεύμα είναι επίσης αποτελεσματική στη μείωση του σακχάρου στο αίμα - και μπορεί να είναι μια καλή στρατηγική για τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης διαχείρισης του σακχάρου στο αίμα.

Πίνετε νερό

Πιείτε νερό μετά το γεύμα, αλλά και κατά τη διάρκεια. Το πόσιμο νερό μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν θα σταματήσει από μόνο του μια απότομη αύξηση—είναι περισσότερο μια ήπια στρατηγική υποστήριξης παρά μια ισχυρή παρέμβαση όπως το περπάτημα. Η ενυδάτωση βοηθάει τους νεφρούς να απομακρύνουν την περίσσεια γλυκόζης από την κυκλοφορία του αίματος. Η διατήρηση της ενυδάτωσης βοηθάει στη διατήρηση του φυσιολογικού όγκου του αίματος, κάτι που επηρεάζει επίσης τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Προσθέστε ένα υγιεινό επιδόρπιο φρούτων

Τελειώσατε το κύριο γεύμα σας- και τώρα τι; «Σας προτείνω να προσθέσετε ένα φρούτο. Ορισμένες τροφές μπορούν να υποστηρίξουν μια πιο ομαλή απόκριση στη γλυκόζη, καθώς και την πέψη. Συνιστώ λοιπόν να τρώτε ένα φρούτο πλούσιο σε φυτικές ίνες (όπως μούρα) ή ένα επιδόρπιο πλούσιο σε φυτικές ίνες (όπως πουτίγκα με σπόρους chia). Οι φυτικές ίνες βοηθούν στην επιβράδυνση της απορρόφησης των υδατανθράκων από το γεύμα.

Άλλες καθημερινές συνήθειες για υγιή επίπεδα σακχάρου στο αίμα

Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για να διατηρείτε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα υπό έλεγχο:

Εστιάστε στις φυτικές ίνες : Ένα από τα πιο απλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τις αυξομειώσεις του σακχάρου στο αίμα είναι να τρώτε περισσότερες φυτικές ίνες,. Κάτι τέτοιο βοηθά στην αποτροπή της γρήγορης εισόδου της γλυκόζης στην κυκλοφορία του αίματος.

: Ένα από τα πιο απλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τις αυξομειώσεις του σακχάρου στο αίμα είναι να τρώτε περισσότερες φυτικές ίνες,. Κάτι τέτοιο βοηθά στην αποτροπή της γρήγορης εισόδου της γλυκόζης στην κυκλοφορία του αίματος. Φτιάξτε ένα ισορροπημένο πιάτο : Όταν σχεδιάζετε τα γεύματά σας, οι σύνθετοι υδατάνθρακες, οι άπαχες πρωτεΐνες, τα υγιή λίπη και οι φυτικές ίνες αποτελούν έναν ιδανικό συνδυασμό για υγιές σάκχαρο στο αίμα. Επιπλέον, αυτό το είδος πιάτου σας βοηθάει να παραμένετε χορτάτοι.

: Όταν σχεδιάζετε τα γεύματά σας, οι σύνθετοι υδατάνθρακες, οι άπαχες πρωτεΐνες, τα υγιή λίπη και οι φυτικές ίνες αποτελούν έναν ιδανικό συνδυασμό για υγιές σάκχαρο στο αίμα. Επιπλέον, αυτό το είδος πιάτου σας βοηθάει να παραμένετε χορτάτοι. Παραμείνετε δραστήριοι: Στοχεύστε σε 50 λεπτά μέτριας ή έντονης έντασης καρδιοαναπνευστική άσκηση με ασκήσεις αντίστασης για την ενδυνάμωση των μυών και των οστών τουλάχιστον τρεις ημέρες την εβδομάδα. Επιπλέον, περιορίστε τον χρόνο που περνάτε μπροστά σε οθόνες.

Στοχεύστε σε 50 λεπτά μέτριας ή έντονης έντασης καρδιοαναπνευστική άσκηση με ασκήσεις αντίστασης για την ενδυνάμωση των μυών και των οστών τουλάχιστον τρεις ημέρες την εβδομάδα. Επιπλέον, περιορίστε τον χρόνο που περνάτε μπροστά σε οθόνες. Βελτιώστε τον ύπνο σας: Η χαλάρωση πριν τον ύπνο, η τήρηση μιας σταθερής ώρας ύπνου και αφύπνισης, ο ύπνος σε ένα σκοτεινό, ήσυχο και δροσερό μέρος, η αθόρυβη λειτουργία των συσκευών σας και η αποφυγή του αλκοόλ πριν κοιμηθείτε, βοηθούν στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου, η οποία είναι απαραίτητη για τη σωστή διαχείριση του σακχάρου στο αίμα.

Η διαχείριση του σακχάρου στο αίμα είναι κάτι που διαρκεί όλη την ημέρα, γι' αυτό θυμηθείτε να τρώτε ισορροπημένα γεύματα που περιέχουν υδατάνθρακες πλούσιους σε φυτικές ίνες, άπαχη πρωτεΐνη και υγιή λιπαρά, να ασκείστε τακτικά και να κοιμάστε καλά.