Πώς να αυξήσεις τη μυϊκή μάζα κατά την εμμηνόπαυση

Η απώλεια μυϊκής μάζας στην εμμηνόπαυση είναι δύσκολο να κατανοηθεί, καθώς υπάρχουν πολλαπλές αλλαγές στον τρόπο ζωής κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης.

Ας καταρρίψουμε έναν μύθο εξαρχής: Η απώλεια μυϊκής μάζας κατά τη μέση ηλικία δεν προκαλείται αποκλειστικά από την ίδια την εμμηνόπαυση — αλλά μάλλον από τη φυσική διαδικασία γήρανσης, η οποία συχνά επιταχύνεται από τις ορμονικές αλλαγές και τις αλλαγές στον τρόπο ζωής που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση. Ξεκινώντας γύρω στην ηλικία των 30 ετών, αρχίζουμε να χάνουμε σταδιακά μυϊκή μάζα—μια διαδικασία που ονομάζεται σαρκοπενία. Καθώς μεγαλώνουμε, ειδικά στα 50 και μετά, αυτή η απώλεια μπορεί να επιταχυνθεί.

Η τυπική απώλεια μυϊκής μάζας με τη γήρανση είναι ένα ~1% ετησίως. Ορισμένες έρευνες υποδηλώνουν ότι οι ορμονικές μεταβολές της εμμηνόπαυσης, ιδιαίτερα η πτώση των επιπέδων οιστρογόνων, μπορεί να συμβάλλουν επηρεάζοντας την αποκατάσταση των μυών και τον μεταβολισμό των πρωτεϊνών. Αλλά τα στοιχεία δεν είναι αδιάσειστα και η εμμηνόπαυση δεν θα πρέπει να φέρει όλη την ευθύνη. Στην πραγματικότητα, η απώλεια μυϊκής μάζας έχει να κάνει περισσότερο με την ηλικία, την αδράνεια και την ανεπαρκή διατροφή. Τα καλά νέα; Αυτοί είναι παράγοντες για τους οποίους μπορούμε να κάνουμε κάτι.

Να τι γνωρίζουμε με βεβαιότητα:

Η γήρανση οδηγεί σε βραδύτερη σύνθεση μυϊκής πρωτεΐνης (μυϊκή ανάπτυξη)

Η αδράνεια επιδεινώνει το πρόβλημα

Η ανεπαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης το επιδεινώνει

Οι ορμονικές αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν, αλλά δεν υπαγορεύουν, το αποτέλεσμα

Ναι, μπορείτε να χτίσετε μυϊκή μάζα στην εμμηνόπαυση

Ιδού τα καλά νέα: Οι μύες σας εξακολουθούν να ακούνε — απλώς πρέπει να τους δώσετε το σωστό μήνυμα. Μια μελέτη του 2025 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Physiology , διαπίστωσε ότι οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ανταποκρίθηκαν στην προπόνηση αντίστασης με σημαντικές αυξήσεις στη μυϊκή μάζα και τη δύναμη. Αυτό αντικατοπτρίζει τα ευρήματα των Refalo et al. (2025) , οι οποίοι δεν διαπίστωσαν διαφορές μεταξύ των φύλων στην μυϊκή υπερτροφία (αύξηση μυϊκής μάζας). Η προπόνηση αντίστασης πρέπει απλώς να προσαρμόζεται στους στόχους σας, παρά στη φυσιολογία. Αυτό βοηθά να τονιστεί ότι η ηλικία αποτελεί μικρότερο εμπόδιο σε σχέση με την αδράνεια και τη μη ισορροπημένη διατροφή.

Οι γυναίκες συχνά ακούν ότι «είναι πολύ αργά» για να ξεκινήσουν προπόνηση δύναμης στη μέση ηλικία, αλλά η έρευνα δείχνει όλο και περισσότερο το αντίθετο. Όταν υποστηρίζονται με επαρκή πρωτεΐνη, οι γυναίκες στα 40, 50, ακόμη και στα 60 (και μετά) μπορούν να αποκτήσουν μυϊκή μάζα με συνέπεια, καθώς και να αυξήσουν τις απαιτήσεις του σώματος όταν αυτό δυναμώνει. Γι' αυτό η προπόνηση δύναμης δεν είναι απλώς μια επιλογή τρόπου ζωής. Είναι μια μορφή προληπτικής ιατρικής. Και πιο συγκεκριμένη βοηθάει στο να :

Ανακατασκευάσετε τους χαμένους μύες

Βελτιώσετε τους μεταβολικούς δείκτες όπως η χοληστερόλη και το σάκχαρο στο αίμα

Υποστήριξη της οστικής πυκνότητας και της υγείας των αρθρώσεων

Διατηρήσετε την ανεξαρτησία σας καθώς μεγαλώνετε

Ανάγκες σε πρωτεΐνη μετά τα 40: Πόση είναι αρκετή;

Η πρωτεΐνη είναι σημαντική για τις γυναίκες μέσης ηλικίας, δεν είναι απλώς μια τάση, είναι κάτι που δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Καθώς μεγαλώνουμε, οι μύες μας γίνονται λιγότερο ευαίσθητοι στις ίδιες ποσότητες πρωτεΐνης που καταναλώναμε στα νεότερα χρόνια μας. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως αναβολική αντίσταση. Με λίγα λόγια, το σώμα σας χρειάζεται περισσότερη πρωτεΐνη για να έχει το ίδιο αποτέλεσμα μυϊκής ανάπτυξης. Τα τρέχοντα στοιχεία υποδηλώνουν ότι έως 2 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα είναι η ιδανική πρόσληψη για τις γυναίκες κατά την εμμηνόπαυση που στοχεύουν στη διατήρηση ή την ανάπτυξη μυών — ειδικά όταν συνδυάζονται με προπόνηση αντίστασης.

Προπόνηση δύναμης

Αν η πρωτεΐνη είναι η πρώτη ύλη, η προπόνηση δύναμης είναι το σήμα που λέει στο σώμα σας: «Χρειαζόμαστε αυτόν τον μυ - μην τον αφήσεις να φύγει!». Όχι μόνο διατηρεί την άλιπη μάζα, αλλά επίσης:

Αυξάνει τον μεταβολικό ρυθμό, βοηθώντας στη διαχείριση του βάρους

Βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και τον έλεγχο της γλυκόζης στο αίμα

Υποστηρίζει την οστική πυκνότητα και την υγεία των αρθρώσεων

Μειώνει τον κίνδυνο πτώσεων και καταγμάτων

Το πιο σημαντικό: Βοηθά στη διατήρηση της ανεξαρτησίας μας καθώς μεγαλώνουμε

Μια μεγάλη ανάλυση του 2023 από τους Refalo et al., η οποία χρησιμοποίησε 101 μελέτες σε 5.697 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, έδειξε ότι η άσκηση αύξησε αποτελεσματικά τη μυϊκή μάζα/όγκο και την άλιπη μάζα, και μείωσε τη λιπώδη μάζα, το ποσοστό σωματικού λίπους, την περιφέρεια μέσης και το σπλαχνικό λίπος. Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι η καρδιοαναπνευστική άσκηση και η προπόνηση δύναμης ήταν οι καλύτερες για την αντιμετώπιση των επιπέδων σωματικού λίπους. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία έκπληξη. Η άσκηση είναι αποτελεσματική για τη βελτίωση της σωματικής σύνθεσης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

Τι είδους άσκηση λειτουργεί;

Ασκήσεις με το βάρος του σώματος : καθίσματα, προβολές, κάμψεις

Ελεύθερα βάρη ή ζώνες αντίστασης : ιδανικά για προπονήσεις στο σπίτι

Μηχανήματα γυμναστικής : κατάλληλα για αρχάριους

Πιλάτες και γιόγκα : χρήσιμα, αν και χρειάζονται συμπλήρωση με προοδευτική υπερφόρτωση για μυϊκή ανάπτυξη (ουσιαστικά, το κάνουν όλο και πιο δύσκολο)

Πρακτικές συμβουλές για να ξεκινήσετε

Δεν χρειάζεται να αναθεωρήσετε τη ζωή σας από τη μια μέρα στην άλλη. Η ανάπτυξη των μυών κατά την εμμηνόπαυση έχει να κάνει με έξυπνες, συνεπείς επιλογές — όχι με την τελειότητα.

Ξεκινήστε με 2 συνεδρίες την εβδομάδα: Κάντε ασκήσεις με το βάρος του σώματος, ζώνες αντίστασης ή μερικούς αλτήρες.

Αυξήστε σταδιακά την αντίσταση ή τις επαναλήψεις. Αυτό σας αποτρέπει από το να τραυματιστείτε και να χρειαστεί να ξεκινήσετε από την αρχή.

Η συνέπεια είναι καλύτερη από την ένταση — μείνε πιστές στην άσκηση και το σώμα σας θα ανταποκριθεί.

Συμβουλές διατροφής

Κατανείμετε την πρόσληψη πρωτεΐνης ομοιόμορφα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας — η μυϊκή ανάπτυξη είναι γρήγορη όταν τρώτε περίπου ~30 γραμμάρια σε ένα γεύμα. Εδώ είναι μερικοί νόστιμοι, τρόποι για να ξεκινήσετε τη μέρα σας με άφθονη πρωτεΐνη :

Γιαούρτι με φρούτα, ξηρούς καρπούς ή μέλι.

Smoothie με πρωτεΐνη: Βάλε πρωτεΐνη σε σκόνη, γάλα ή φυτικό ρόφημα, φρούτα και λίγο βρώμη.

Τυρί cottage ή ricotta με φρούτα, ντομάτα ή λίγο μέλι.

Ξηροί καρποί και σπόροι: Προσφέρουν πρωτεΐνη και καλά λιπαρά για ενέργεια.

Καφές πλούσιος σε πρωτεΐνες: Ένας γρήγορος και νόστιμος τρόπος για να πάρετε μια ώθηση πρωτεΐνης το πρωί. Απλώς προσθέστε μια μεζούρα σκόνης πρωτεΐνης στον καφέ σας — κρεμώδης, χορταστικός και φιλικός προς τους μύες. Είστε ευαίσθητες στην καφεΐνη; Ο ντεκαφεϊνέ λειτουργεί εξίσου καλά και δεν θα επηρεάσει τον ύπνο σας. Δεδομένου ότι ο καλός ύπνος είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη και την αποκατάσταση των μυών, προσπαθήστε να αποφεύγετε την καφεΐνη στο δεύτερο μισό της ημέρας

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να δω αποτελέσματα από την προπόνηση δύναμης στην εμμηνόπαυση;

Μπορεί να παρατηρήσετε αυξημένη δύναμη εντός 4-8 εβδομάδων . Οι ορατές αλλαγές στη μυϊκή μάζα μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο, αλλά είναι απολύτως εφικτές. Το πόσο γρήγορα θα αποκτήσετε μυϊκή μάζα εξαρτάται από την ηλικία, τη γενετική και το ιατρικό ιστορικό.