Πότε η απώλεια βάρους μπορεί να είναι σημάδι υψηλού σακχάρου στο αίμα

Η ξαφνική απώλεια κιλών μπορεί να μην είναι τυχαία. Μάθετε πώς η αύξηση του σακχάρου στο αίμα μπορεί να επηρεάσει τον οργανισμό σας και ποια σημάδια να παρατηρήσετε.

Αν προσπαθείτε να χάσετε κιλά και βλέπετε πρόοδο, σίγουρα νιώθετε καλύτερα. Όταν βλέπετε τη ζυγαριά να κινείται, συνήθως είναι ένα σημάδι ότι οι αλλαγές στη διατροφή και οι δραστηριότητές σας λειτουργούν. Υπάρχουν όμως φορές που μπορεί να χάνετε βάρος για λόγους που δεν έχουν καμία σχέση με τις υγιεινές συνήθειες. Ένα παράδειγμα είναι το υψηλό σάκχαρο στο αίμα ή ο διαβήτης, που μπορεί να κάνει το σώμα σας να καίει λίπος και μύες αντί να χρησιμοποιεί ζάχαρη για ενέργεια. Παρακάτω θα μοιραστώ μερικούς τρόπους για να καταλάβετε πότε η απώλεια βάρους σας είναι υγιής και πότε αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά.

Πώς λειτουργούν το σάκχαρο του αίματος και η ινσουλίνη

Το σάκχαρο στο αίμα σας (γλυκόζη) προέρχεται από τις τροφές που τρώτε. Η γλυκόζη είναι η κύρια πηγή ενέργειας του σώματός σας. Η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη που λειτουργεί σαν κλειδί για να επιτρέπει στο σάκχαρο από το αίμα σας να εισέρχεται στα κύτταρά σας. Τα κύτταρά σας χρειάζονται σάκχαρο για ενέργεια, όπως ακριβώς ένα αυτοκίνητο χρειάζεται βενζίνη. Όταν η ινσουλίνη λειτουργεί όπως πρέπει, τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας παραμένουν εντός ενός υγιούς εύρους.

Όταν όμως το σώμα σας δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη ή δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει σωστά, το σάκχαρο παραμένει στο αίμα σας, αντί να πηγαίνει στα κύτταρα σας. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η ανισορροπία επηρεάζει την ενέργειά σας, το βάρος και τη συνολική υγεία σας και μπορεί να αναπτύξετε διαβήτη .

Γιατί το υψηλό σάκχαρο στο αίμα μπορεί να προκαλέσει απώλεια βάρους

Όταν η ινσουλίνη δεν κάνει τη δουλειά της σωστά, το σώμα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γλυκόζη για ενέργεια, παρόλο που κυκλοφορεί άφθονη στο αίμα και έτσι το σώμα σας έχει ανάγκη από ενέργεια. Για να πάρει την ενέργεια που χρειάζεται, το σώμα ξεκινάει:

Διάσπαση λίπους και μυών για καύσιμα

Απώλεια θερμίδων μέσω των ούρων καθώς οι νεφροί αποβάλλουν την περίσσεια ζάχαρης

Όταν συμβεί αυτό, μπορεί να έχετε ανεξήγητη ή γρήγορη απώλεια βάρους, ακόμα κι αν δεν έχετε κάνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που τρώτε ή ασκείστε.

Άλλα σημάδια υψηλού σακχάρου στο αίμα

Η απώλεια βάρους συχνά δεν είναι το μόνο σύμπτωμα. Άλλα συνηθισμένα συμπτώματα υψηλού σακχάρου στο αίμα περιλαμβάνουν:

Συχνή ούρηση

Αίσθημα έντονης δίψας: Αυτό συμβαίνει επειδή οι νεφροί προσπαθούν να απαλλαγούν από τη ζάχαρη μέσω των ούρων και έτσι χάνετε νερό.

Μπορεί επίσης να παρατηρήσετε αυτά τα συμπτώματα:

Αίσθημα ασυνήθιστης κόπωσης ή αδυναμίας

Αίσθημα πείνας παρόλο που τρώτε κανονικά

Θολή όραση

Ξηροστομία ή φαγούρα στο δέρμα

Μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα στα χέρια ή τα πόδια σας

Αργή επούλωση κοψιμάτων

Συχνές λοιμώξεις

Ναυτία, έμετος ή σύγχυση, σε πιο σοβαρές περιπτώσεις

Το να έχετε πολλά από αυτά τα συμπτώματα ταυτόχρονα είναι ένας καλός λόγος για να ελέγξετε το σάκχαρό σας στο αίμα.

Γιατί αυτό το είδος απώλειας βάρους δεν είναι εύκολο να το καταλάβετε

Η ανεξήγητη απώλεια βάρους μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστεί. Πολλοί υποθέτουν ότι για την απώλεια ευθύνονται οι νέες διατροφικές τους συνήθειες ή το επίπεδο δραστηριότητάς τους. Αν δηλαδή προσπαθείτε να χάσετε βάρος, μπορεί να μην εκπλαγείτε ή να μην ανησυχήσετε για την άμεση απώλεια. Τα πρώιμα σημάδια του διαβήτη μπορεί επίσης να είναι πιο ήπια. Ο διαβήτης μπορεί να αναπτυχθεί αργά, επομένως το σώμα σας μπορεί να μην παρατηρήσει την αλλαγή στο σάκχαρο του αίματος μέχρι να αυξηθεί πολύ. Η απώλεια βάρους, η κόπωση, η δίψα ή η θολή όραση συχνά αποδίδονται στο στρες, τη γήρανση, τα προβλήματα του πεπτικού συστήματος ή την έλλειψη ύπνου . Γι αυτό και είναι καλή ιδέα να μιλήσετε με έναν γιατρό για τυχόν αλλαγές στο βάρος σας, ακόμα κι αν είναι μικρές.

Πότε να δείτε έναν γιατρό

Σκεφτείτε να προγραμματίσετε μια επίσκεψη εάν:

Έχετε χάσει πέντε έως δέκα κιλά ή και περισσότερο χωρίς προσπάθεια ή με ελάχιστες αλλαγές στον τρόπο ζωής σας. Ακόμα και σε άτομα με επιπλέον βάρος, αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη σοβαρού ιατρικού προβλήματος.

Παρατηρείτε κόπωση, αισθάνεστε μεγαλύτερη δίψα από το συνηθισμένο ή έχετε συχνή ούρηση.

Έχετε παράγοντες κινδύνου όπως οικογενειακό ιστορικό διαβήτη, υπερβολικό βάρος, υψηλή αρτηριακή πίεση ή ιστορικό διαβήτη κύησης.

Ζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα εάν έχετε ναυτία, έμετο, φρουτώδη οσμή στην αναπνοή ή σύγχυση. Αυτά μπορεί να είναι σημάδια διαβητικής κετοξέωσης ( DKA ), μιας σοβαρής πάθησης που χρειάζεται άμεση ιατρική φροντίδα.

Εάν νομίζετε ότι μπορεί να έχετε υψηλό σάκχαρο στο αίμα, αλλά ανησυχείτε για την έναρξη φαρμακευτικής αγωγής, μην αφήσετε αυτό να σας εμποδίσει να κάνετε εξετάσεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους ο γιατρός σας μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε το σάκχαρό σας στο αίμα και να σας διατηρήσει υγιείς.

Διαχείριση υψηλού σακχάρου στο αίμα

Εάν διαγνωστείτε με υψηλό σάκχαρο στο αίμα ή διαβήτη, αυτά τα βήματα μπορούν να σας βοηθήσουν να ελέγξετε το σάκχαρό σας στο αίμα, ώστε να ανακτήσετε την ενέργειά σας και να σταθεροποιήσετε το βάρος σας.

Ακολουθήστε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής : Συμπεριλάβετε άφθονα λαχανικά και αποφύγετε τα ζαχαρούχα σνακ και ποτά.

: Συμπεριλάβετε άφθονα λαχανικά και αποφύγετε τα ζαχαρούχα σνακ και ποτά. Ασχοληθείτε τακτικά με τη σωματική δραστηριότητα: Ασκηθείτε για τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδομάδα.

Ασκηθείτε για τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδομάδα. Πίνετε άφθονο νερό : Η ενυδάτωση σας βοηθά να παραμένετε υγιείς

: Η ενυδάτωση σας βοηθά να παραμένετε υγιείς Διαχείριση του στρες : Το στρες μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα

: Το στρες μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα Λάβετε φάρμακα εάν χρειάζεται: Μπορεί να χρειαστείτε ινσουλίνη ή άλλα φάρμακα, ανάλογα με το πόσο σοβαρός είναι ο διαβήτης σας και πόσο καλά λειτουργούν οι αλλαγές στον τρόπο ζωής

Ακόμα κι αν τρώτε καλύτερα, η ανεξήγητη απώλεια βάρους αξίζει την προσοχή σας. Εάν έχετε υψηλό σάκχαρο στο αίμα, η έναρξη της θεραπείας το συντομότερο δυνατό μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερα επίπεδα μακροπρόθεσμα και να μειώσει τον κίνδυνο επιπλοκών.