Η καθιστική ζωή βλάπτει όσο το κάπνισμα
Τζουλιάννα Καρνέζη
29 Μαρτίου 2026
Σίγουρα οι περισσότεροι αν καθίσετε να το σκεφτείτε θα διαπιστώσετε ότι τα περισσότερα χρόνια της ζωής σας τα έχετε περάσει καθισμένοι σε ένα γραφείο και στον καναπέ το βράδυ βλέποντας τηλεόραση ή σερφάροντας στο διαδίκτυο. Και είμαι σχεδόν σίγουρη ότι δεν έχετε συνειδητοποιήσει πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι. Όμως αυτό που πρέπει να έχετε κατά νου είναι πως η καθιστική ζωή βλάπτει όσο το κάπνισμα.
Και δεν το λέω εγώ αλλά η έρευνα η οποία έχει δείξει πως η παρατεταμένη καθιστική ζωή συνδέεται με καρδιακές παθήσεις, παχυσαρκία, διαβήτη, ακόμη και καρκίνο. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι η άσκηση δεν ανέστειλε πλήρως τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσει η καθημερινή καθιστική ζωή για ώρες.
Πώς μπορεί να σας βλάψει η καθιστική ζωή
Μερικά από τα προειδοποιητικά σημάδια ότι κάνετε μια καθιστική ζωή είναι η αύξηση βάρους και ο πόνος στην πλάτη και τον αυχένα. Πιο συγκεκριμένα μια μελέτη που διάβασα αποκάλυψε ότι το να κάθεσαι περισσότερες από έξι ώρες την ημέρα αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου κατά 19%, ακόμα κι αν ασκείσαι τακτικά. Αν αυτό δεν είναι ένα τεράστιο κάλεσμα αφύπνισης, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να σας κάνει να σηκωθείτε από τον καναπέ.
Μικρές αλλαγές μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο
Δεδομένου ότι το να σταματήστε να κάθεστε μπορεί να μην είναι επιλογή λόγω τις εργασίας σας, μπορείτε ωστόσο να επικεντρωθείτε σε εύκολες αλλαγές:
- Συχνά διαλείμματα: Βάλτε ένα χρονόμετρο να σηκώνεστε κάθε 30 λεπτά για ένα ή δύο λεπτά. Αυτό μπορεί να βελτιώσει την ενέργεια και την κυκλοφορία του αίματος.
- Όρθιοι στο γραφείο : Η εναλλαγή μεταξύ καθιστικής και ορθοστασίας κατά τη διάρκεια της εργασίας μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση του πόνου στην πλάτη σας.
- Περισσότερη κίνηση: Προσθέστε μικρές εκρήξεις δραστηριότητας - να ανεβαίνετε τις σκάλες, να περπατάτε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων και να παρκάρατε πιο μακριά.
Το να διακόπτουμε τον χρόνο καθιστικής ζωής με σύντομες και συχνές περιόδους ελαφριάς δραστηριότητας μειώνει σημαντικά τον αρνητικό αντίκτυπό της στην υγεία.
Τα οφέλη που θα νιώσετε
Μετά από μερικούς μήνες, η ενέργειά σας θα εκτοξευθεί στα ύψη, ο πόνος στην πλάτη θα εξαφναιστεί ή τουλάχιστον θα μειωθεί και φυσικά θα χάσετε κιλά. Ψυχικά, θα νιώθετε πιο οξυδερκείς και ενεργοί. Το καλύτερο; Αυτές οι μικρές αλλαγές αθροίζονται προστατεύοντάς σας από τους μακροπρόθεσμους κινδύνους για την υγεία σας.
Σηκωθείτε, κινηθείτε και αναλάβετε τον έλεγχο της υγείας σας. Ξεκινήστε με μικρές προσαρμογές και δείτε πώς μια μικρή κίνηση μπορεί να μεταμορφώσει την υγεία σας.
