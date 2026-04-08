Γιατί κάποιοι κοιμούνται μόλις τέσσερις ώρες και νιώθουν υπέροχα

Μια μικρή ομάδα ανθρώπων μόλις που ξεκουράζεται τη νύχτα – και το πρωί νιώθει πολύ καλά. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Σε έναν σύγχρονο κόσμο γεμάτο με φώτα και οθόνες που αναβοσβήνουν, ο ύπνος γίνεται σπάνιο αγαθό. Σε τέτοιο βαθμό που έως και το ένα τρίτο του ενήλικου πληθυσμού δεν κοιμάται όσο συνιστάται κάθε βράδυ. Ωστόσο, για ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού, αυτό δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα. Έχουν μια κρυφή υπερδύναμη. Και πολλοί από αυτούς δεν το γνωρίζουν καν. Πιστέψτε το ή όχι, κάπου μεταξύ 1 και 3% του πληθυσμού δεν χρειάζεται οκτώ ώρες ύπνου όπως εμείς οι υπόλοιποι, οι κανονικοί. Μάλιστα μπορούν να λειτουργήσουν εξίσου καλά με εμάς τους υπόλοιπους, ενώ κοιμούνται τέσσερις έως έξι ώρες συνεχόμενα.

Και να το σημείο που μας κάνει να νιώθουμε άβολα: Οι επιστήμονες αρχίζουν να καταλαβαίνουν το γιατί. Το πιο σημαντικό, αρχίζουν να αναρωτιούνται αν και οι υπόλοιπο θα μπορούσαμε κάποια μέρα να μοιραστούμε αυτή την ικανότητα. Με άλλα λόγια, το να κοιμάστε μόνο τέσσερις ώρες τη νύχτα μπορεί κάποια στιγμή να είναι πραγματικά ό,τι χρειάζεστε.

Ποιοι είναι αυτοί οι κρυμμένοι «υπερήρωες»;

Ο φυσικός, σύντομος ύπνος δεν είναι μια νοοτροπία, μια συνήθεια ή ένα προϊόν θέλησης. Είναι μια βιολογική παραλλαγή. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει μια μικρή ομάδα γονιδίων που επιτρέπουν σε ορισμένους ανθρώπους να κοιμούνται πολύ λιγότερο από τον μέσο όρο, παραμένοντας παράλληλα απόλυτα υγιείς. Μία από τις πρώτες ενδείξεις προήλθε από ένα γονίδιο που ονομάζεται DEC2 , το οποίο βοηθά στη ρύθμιση των επιπέδων της ορεξίνης, μιας χημικής ουσίας του εγκεφάλου που προάγει την εγρήγορση. Πολύ λίγη ορεξίνη είναι γνωστό ότι προκαλεί ναρκοληψία. Ωστόσο, όσοι κοιμούνται λίγο από τη φύση τους φαίνεται να παράγουν περισσότερη ορεξίνη, διατηρώντας την σε εγρήγορση με πολύ λιγότερο ύπνο. Η ορεξίνη παράγεται στον υποθάλαμο και προάγει την εγρήγορση, την εστίαση και τους τακτικούς κύκλους ύπνου.

Όταν οι ερευνητές εισήγαγαν τη μετάλλαξη σε ποντίκια, διαπίστωσαν ότι κοιμόντουσαν σημαντικά λιγότερο χωρίς να εμφανίζουν τις γνωστικές πτώσεις που συνήθως ακολουθούν τη στέρηση του ύπνου. Έκτοτε, τουλάχιστον επτά γονίδια έχουν συνδεθεί με αυτό το φαινόμενο. Σε κάθε περίπτωση, η τροποποίηση της ανθρώπινης μετάλλαξης σε ποντίκια οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα: Μικρότερους κύκλους ύπνου χωρίς προφανές μειονέκτημα. Οι ερευνητές επισημαίνουν πως ειδικά στον ύπνο, όλα όσα γνωρίζουμε σήμερα υποδηλώνουν ότι ο φυσικός σύντομος ύπνος είναι αποκλειστικά γενετικός.

Τέλος, όσοι κοιμούνται λίγο δεν υποθέτουν ότι κάτι είναι ασυνήθιστο, μέχρι να τους το επισημάνει κάποιος κοντινός τους άνθρωπος. Ιδιαίτερα αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, θα υπάρχουν και άλλα άτομα που κοιμούνται με παρόμοιο μοτίβο. Επομένως, για εκείνους είναι φυσιολογικό.

Παρά το μυστήριο γύρω από τους ανθρώπους που κοιμούνται μόλις τέσσερις ώρες και συνεχίζουν να λειτουργούν καλά, η πλειονότητα χρειάζεται αρκετό ύπνο για να διατηρήσει την υγεία, την ενέργεια και τη συγκέντρωση. Η κατανόηση των ατομικών αναγκών ύπνου και η τήρηση καλών συνηθειών ύπνου παραμένουν ο πιο ασφαλής τρόπος για ευεξία και ισορροπία στην καθημερινότητα.