Ας βάλω ένα ποτό να χαλαρώσω»: Μήπως η βραδινή σου συνήθεια κρύβει κάτι άλλο;

Μια πιο συνειδητή μάτια στη σχέση των περισσότερων από εμάς με το αλκοόλ. Μήπως δεν είναι τόσο αθώα όσο νομίζουμε;

Ας είμαστε ειλικρινείς: Τις περισσότερες φορές που πίνουμε ένα ποτό, δεν το κάνουμε απλώς για τη γεύση - το κάνουμε για αυτό που ελπίζουμε ότι θα μας προσφέρει. Λίγη χαλάρωση μετά από μια απαιτητική μέρα, περισσότερη άνεση σε μια κοινωνική περίσταση, ένα «κουμπί» για να ηρεμήσει το μυαλό μας που δεν σταματάει να τρέχει. Όμως, όσο δεδομένη κι αν φαίνεται αυτή η συνήθεια, αξίζει να αναρωτηθούμε: Είναι πραγματικά αυτό που έχουμε ανάγκη ή απλώς αυτό που έχουμε μάθει να επιλέγουμε;

Σύμφωνα με τον Δρ Rayyan Zafar, νευροψυχοφαρμακολόγο από το Imperial College του Λονδίνου, το αλκοόλ φτάνει στον εγκέφαλο μέσα σε λίγα λεπτά και αρχίζει να επηρεάζει την κρίση και την αυτοσυγκράτηση. Ταυτόχρονα, απελευθερώνονται ντοπαμίνη και ενδορφίνες στο κύκλωμα ανταμοιβής, δημιουργώντας μια αίσθηση χαλάρωσης. Έτσι, οι άνθρωποι αισθάνονται πιο άνετοι, πιο ομιλητικοί και λιγότερο κοινωνικά ανασταλμένοι.

Καθώς, όμως, αυξάνεται η συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα, επηρεάζονται πιο βασικές λειτουργίες του εγκεφάλου, όπως ο συντονισμός της κίνησης, ο καρδιακός ρυθμός και η αναπνοή. Η ομιλία μπορεί να διαταραχθεί, η ισορροπία να κλονιστεί και οι χρόνοι αντίδρασής να επιβραδυνθούν. Σε υψηλά επίπεδα, το αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει τόσο το εγκεφαλικό στέλεχος που να το κάνει να ξεχνά να πει στους πνεύμονες να αναπνεύσουν ή στην καρδιά να χτυπήσει.

Τι μπορεί να προκαλέσει η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ

Η προσωρινή χαλάρωση που νιώθουμε συνδέεται με αυτές τις νευροχημικές αλλαγές, οι οποίες όμως ακολουθούνται από μια «ανάκαμψη» - μια φάση κατά την οποία το σώμα προσπαθεί να επανέλθει στην ισορροπία. Αυτό μπορεί να εκδηλωθεί με αυξημένο άγχος, κόπωση ή ευερεθιστότητα την επόμενη μέρα. Η συχνή κατανάλωση αλκοόλ μπορεί επίσης να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου, τα επίπεδα ενέργειας κατά τη διάρκεια της μέρας, τη διάθεση και τη συνολική υγεία του οργανισμού. Μακροπρόθεσμα, η τακτική κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο ηπατικής νόσου, υπέρτασης, διαταραχών ύπνου και ορισμένων τύπων καρκίνου.

Και εδώ βρίσκεται μια μικρή αλλά σημαντική αλήθεια: πολλές φορές δεν είμαστε πραγματικά διατεθειμένοι να «πληρώσουμε» αυτό το τίμημα - ιδίως για ένα αποτέλεσμα που θα μπορούσαμε να πετύχουμε και με άλλους τρόπους. Δεν χρειάζονται απαραίτητα δραστικές αποφάσεις για να αλλάξει κάτι. Μερικές φορές αρκεί να θέσουμε μικρούς, ρεαλιστικούς κανόνες: πότε πίνουμε, πόσο και - κυρίως - γιατί. Ένα απλό όριο, όπως το να παραμένουμε κάτω από τις 14 μονάδες αλκοόλ την εβδομάδα (όπως συνιστάται από το NHS), μπορεί να λειτουργήσει ως ένας πρακτικός οδηγός ισορροπίας.

Εναλλακτικοί τρόποι χαλάρωσης

Ταυτόχρονα, η σύγχρονη ζωή μάς προσφέρει περισσότερες επιλογές από ποτέ - και πολλές από αυτές μπορούν να καλύψουν την ίδια ανάγκη για χαλάρωση, χωρίς το «κόστος» την επόμενης μέρας. Ένα ζεστό ντουζ, μια βόλτα με μουσική, μερικές βαθιές αναπνοές που πραγματικά επιβραδύνουν τους ρυθμούς ή ακόμη και ένα δροσερό mocktail που διατηρεί το «τελετουργικό» χωρίς το αλκοόλ, μπορούν να λειτουργήσουν εξίσου υποστηρικτικά.

Τελικά, η σχέση μας με το αλκοόλ δεν χρειάζεται να είναι απόλυτη - ή όλα ή τίποτα. Το ζητούμενο είναι η επίγνωση, δηλαδή να καταλαβαίνουμε γιατί το επιλέγουμε, τι μας προσφέρει και τι μας κοστίζει. Όταν αρχίζουμε να βλέπουμε τα πράγματα καθαρά, ανοίγεται μπροστά μας χώρος για νέες επιλογές. Και ίσως τότε μπορέσουμε να ανακαλύψουμε ότι η πραγματική ευεξία δεν βρίσκεται σε μια συνήθεια, αλλά στην ικανότητά μας να φροντίζουμε τους εαυτούς μας με τρόπους που έχουν διάρκεια.