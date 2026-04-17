Η έλλειψη αυτού του θρεπτικού συστατικού μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο για Αλτσχάιμερ

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η ανεπαρκής πρόσληψη αυτού του θρεπτικού συστατικού ενδέχεται να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο νευροεκφυλιστικών νοσημάτων.

Η χολίνη αποτελεί ένα απαραίτητο μικροθρεπτικό συστατικό, το οποίο, παρά τη βιολογική του σημασία, συχνά δεν προσλαμβάνεται σε επαρκείς ποσότητες από τον γενικό πληθυσμό. Διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία του εγκεφάλου, συμβάλλοντας στη ρύθμιση της διάθεσης, της μνήμης και του νευρομυϊκού συντονισμού. Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά στη σύνθεση των φωσφολιπιδίων που συγκροτούν τις κυτταρικές μεμβράνες, ενώ είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου τόσο κατά την ενδομήτρια ζωή όσο και κατά τη βρεφική ηλικία.

Πέραν της σημασίας της, η χολίνη συγκαταλέγεται μεταξύ των θρεπτικών συστατικών με συχνά ανεπαρκή πρόσληψη. Η ανεπάρκειά της έχει συσχετιστεί με σειρά μεταβολικών και νευρολογικών διαταραχών. Ενδεικτικά, πρόσφατη μελέτη ανέδειξε πιθανή σύνδεση μεταξύ χαμηλών επιπέδων χολίνης και αυξημένου κινδύνου άνοιας, συμπεριλαμβανομένης της πιο συχνής μορφής της, της νόσου Αλτσχάιμερ.

Στο πλαίσιο αυτό, ερευνητική ομάδα από την Αριζόνα, με τη συμμετοχή επιστημόνων από το Arizona State University, επιχείρησε να διερευνήσει περαιτέρω τη σχέση μεταξύ επιπέδων χολίνης και παραγόντων που σχετίζονται με τη νόσο Alzheimer. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Aging and Disease.

Σχεδιασμός και μεθοδολογία της μελέτης

Η μελέτη σχεδιάστηκε με στόχο τη σύγκριση των επιπέδων χολίνης στο αίμα μεταξύ ατόμων με παχυσαρκία και ατόμων με φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ). Προηγούμενα δεδομένα είχαν ήδη υποδείξει ότι τα άτομα με παχυσαρκία εμφανίζουν χαμηλότερες συγκεντρώσεις χολίνης στο αίμα, ενώ παράλληλα η παχυσαρκία συνδέεται στενά με την αντίσταση στην ινσουλίνη — έναν σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 αλλά και νευροεκφυλιστικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένης της νόσου Αλτσχάιμερ.

Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 30 ενήλικες ηλικίας 29 έως 36 ετών. Από αυτούς, οι 15 (7 άνδρες και 8 γυναίκες) είχαν φυσιολογικό ΔΜΣ (18,5–24,9 kg/m²), ενώ οι υπόλοιποι 15 (8 άνδρες και 7 γυναίκες) κατατάσσονταν στην κατηγορία της παχυσαρκίας (ΔΜΣ >30 kg/m²). Όλοι οι συμμετέχοντες θεωρήθηκαν υγιείς βάσει ιατρικού ιστορικού, κλινικής εξέτασης, ηλεκτροκαρδιογραφήματος και βασικών εργαστηριακών ελέγχων. Ήταν μη καπνιστές, χωρίς ιστορικό διαβήτη ή χρόνιων νοσημάτων, δεν λάμβαναν φαρμακευτική αγωγή ή συμπληρώματα διατροφής και δεν ακολουθούσαν πρόγραμμα απώλειας βάρους.

Οι ερευνητές προχώρησαν σε ανάλυση της σύστασης σώματος και σε αιματολογικές εξετάσεις, μετρώντας τα επίπεδα χολίνης, καθώς και δείκτες που σχετίζονται με τον μεταβολισμό της γλυκόζης (γλυκόζη, HbA1c, ινσουλίνη). Επιπλέον, αξιολογήθηκαν δείκτες φλεγμονής και βιοδείκτες που σχετίζονται με γνωστική εξασθένηση, όπως το νευρονηματικό ελαφρύ πεπτίδιο (NfL). Μετρήθηκαν επίσης ηπατικά ένζυμα, τα οποία μπορούν να αντανακλούν διαταραχές στον μεταβολισμό και πιθανές επιπτώσεις στο νευρικό σύστημα.

Συμπληρωματικά, οι ερευνητές ανέλυσαν δείγματα αίματος μετά θάνατον από άτομα με τεκμηριωμένη ήπια γνωστική εξασθένηση και νόσο Αλτσχάιμερ, προκειμένου να συγκρίνουν τα επίπεδα των ίδιων βιοδεικτών με εκείνα των υγιών συμμετεχόντων.

unsplash

Κύρια ευρήματα

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων:

Τα άτομα με παχυσαρκία παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα χολίνης στο αίμα, τα οποία σχετίζονταν με δυσμενείς μεταβολικούς δείκτες.

Παρατηρήθηκαν αυξημένοι δείκτες φλεγμονής και υψηλότερα επίπεδα ηπατικών ενζύμων στην ίδια ομάδα.

Η μείωση των επιπέδων χολίνης συσχετίστηκε με αύξηση των επιπέδων NfL, ενός καθιερωμένου δείκτη νευρωνικής βλάβης που συνδέεται με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Συνολικά, η παχυσαρκία φάνηκε να σχετίζεται με ένα δυσμενές βιολογικό προφίλ που περιλαμβάνει χαμηλή χολίνη, αυξημένη φλεγμονή και διαταραγμένο μεταβολισμό — παράγοντες που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο νευροεκφυλιστικών νοσημάτων.

Περιορισμοί της μελέτης

Παρά τα ενδιαφέροντα ευρήματα, η μελέτη παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Δεν αξιολογήθηκε η διαιτητική πρόσληψη χολίνης, γεγονός που δεν επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ διατροφικών και μεταβολικών αιτίων για τα χαμηλά επίπεδα. Επιπλέον, το σχετικά μικρό μέγεθος δείγματος περιορίζει τη γενικευσιμότητα των συμπερασμάτων. Τέλος, η απουσία γνωστικών αξιολογήσεων σημαίνει ότι η συσχέτιση μεταξύ βιοδεικτών και γνωστικής λειτουργίας δεν μπορεί να τεκμηριωθεί άμεσα.

Πρακτικές εφαρμογές και διατροφικές προεκτάσεις

Παρότι η συμπληρωματική χορήγηση χολίνης αποτελεί μία πιθανή επιλογή, η πρόσληψή της μέσω της διατροφής θεωρείται προτιμότερη, καθώς συνοδεύεται από ένα ευρύτερο φάσμα θρεπτικών συστατικών. Η χολίνη απαντάται σε πληθώρα τροφίμων ζωικής και φυτικής προέλευσης. Κύριες διατροφικές πηγές περιλαμβάνουν:

Αυγά

Κόκκινο κρέας και πουλερικά

Ψάρια και θαλασσινά

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Από φυτικές πηγές:

Σταυρανθή λαχανικά

Προϊόντα σόγιας (όπως τόφου)

Μανιτάρια shiitake

Ξηροί καρποί (αμύγδαλα, φιστίκια)

Όσπρια (κόκκινα φασόλια, φασόλια lima)

Δημητριακά ολικής άλεσης και κινόα

Πατάτες

Η υιοθέτηση ενός διατροφικού προτύπου όπως η μεσογειακή διατροφή μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην επαρκή πρόσληψη χολίνης, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει τη συνολική μεταβολική και καρδιοεγκεφαλική υγεία. Παράλληλα, παράγοντες τρόπου ζωής όπως η τακτική σωματική δραστηριότητα, η επαρκής και ποιοτική ανάπαυση, η διαχείριση του στρες, η σωστή ενυδάτωση και η κοινωνική δραστηριότητα φαίνεται να διαδραματίζουν συμπληρωματικό ρόλο στη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας.

Συνοψίζοντας, τα ευρήματα της παρούσας μελέτης ενισχύουν την υπόθεση ότι τα χαμηλά επίπεδα χολίνης ενδέχεται να αποτελούν έναν ακόμη κρίσιμο παράγοντα κινδύνου για τη νόσο Alzheimer, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν μια πιθανή σύνδεση μεταξύ παχυσαρκίας και διαταραγμένου μεταβολισμού της χολίνης. Παρότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για την πλήρη κατανόηση των μηχανισμών, η διατροφική επάρκεια χολίνης αναδεικνύεται ως ένας σημαντικός, και ενδεχομένως τροποποιήσιμος, παράγοντας για την προαγωγή της εγκεφαλικής υγείας.