6 κίνδυνοι καρδιαγγειακών παθήσεων που είναι μοναδικοί για τις γυναίκες

Πώς ορμονικά γεγονότα και στάδια της ζωής επηρεάζουν την καρδιαγγειακή υγεία των γυναικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε για την πρόληψη.

Σχεδόν οι μισές ενήλικες γυναίκες παγκοσμίως ζουν με κάποια μορφή καρδιαγγειακής νόσου, η οποία αποτελεί επίσης την κύρια αιτία θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρότι οι καρδιαγγειακές παθήσεις εμφανίζονται και στα δύο φύλα, οι παράγοντες κινδύνου και ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται διαφέρουν σημαντικά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι ανατομικές και ορμονικές διαφορές, καθώς και σημαντικά στάδια της ζωής μιας γυναίκας — όπως η εφηβεία, η εγκυμοσύνη και η εμμηνόπαυση — επηρεάζουν ουσιαστικά την καρδιαγγειακή υγεία. Παθήσεις όπως η αθηροσκλήρωση (συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες) μπορεί να εκδηλώνονται διαφορετικά στις γυναίκες, γεγονός που καθιστά τις παραδοσιακές αξιολογήσεις κινδύνου λιγότερο ακριβείς.

Επιπλέον, η περιορισμένη αναγνώριση αυτών των διαφορών έχει οδηγήσει σε ένα διαχρονικό κενό στη διάγνωση και τη θεραπεία, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να λαμβάνουν συχνά λιγότερο έγκαιρη ή λιγότερο κατάλληλη θεραπεία για καρδιαγγειακές παθήσεις σε σύγκριση με τους άνδρες.

6 κίνδυνοι καρδιαγγειακών παθήσεων μοναδικοί για τις γυναίκες

Χρονισμός της πρώτης σας περιόδου

Μια πρώιμη ή καθυστερημένη πρώτη περίοδος μπορεί να υποδηλώνει μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακών προβλημάτων αργότερα στη ζωή. Η έρευνα σχετικά με την ηλικία στην οποία μια γυναίκα έχει την πρώτη της περίοδο έχει δώσει ανάμεικτα αποτελέσματα, με τις μελέτες να διαφέρουν ως προς το εάν η πρώιμη ή η καθυστερημένη εμμηναρχή συνδέεται με υψηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Μια συστηματική ανασκόπηση μελετών που διήρκεσαν 23 χρόνια διαπίστωσε ότι και τα δύο αυτά σενάρια μπορεί να ισχύουν: Οι γυναίκες που ξεκίνησαν την περίοδό τους σε ηλικία 12 έως 13 ετών είχαν τον χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων, όσες ήταν κάτω των 11 ετών είχαν αυξημένο κίνδυνο, αλλά όσες ήταν 16 ετών ή μεγαλύτερες πριν από την πρώτη τους περίοδο είχαν τον υψηλότερο κίνδυνο. Οι ερευνητές υποθέτουν ότι αυτό θα μπορούσε να οφείλεται σε βιολογικούς παράγοντες και σε παράγοντες που σχετίζονται με την πρώιμη ζωή, όπως ο αυξημένος κίνδυνος παιδικής παχυσαρκίας ή γενετικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνο της εφηβείας και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο αργότερα. Η πρώιμη εμμηναρχή σχετίζεται επίσης τόσο με την παχυσαρκία όσο και με τον διαβήτη , δύο ισχυρούς προγνωστικούς παράγοντες καρδιακών προβλημάτων στο μέλλον.

Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών

Το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS) είναι μια πάθηση που προκαλεί στο σώμα σας την παραγωγή υψηλών επιπέδων «ανδρικών» ορμονών, γνωστών ως ανδρογόνων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια ορμονική ανισορροπία που μπορεί να προκαλέσει ακανόνιστη περίοδο, ακμή , υπογονιμότητα, επιπλέον τριχοφυΐα, αύξηση βάρους και βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία και τα καρδιακά μυϊκά κύτταρα. Οι γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών μπορεί να έχουν μεταβολικά προβλήματα όπως αντίσταση στην ινσουλίνη και υποκείμενη φλεγμονή χαμηλού βαθμού που μπορεί να επιταχύνει τις καρδιακές παθήσεις.

Σύμφωνα με μελέτη σε περισσότερες από 125.000 γυναίκες, το 3,4% των γυναικών με PCOS υπέστη καρδιακή προσβολή ή ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, σε σύγκριση με το 2% των γυναικών χωρίς PCOS. Ακόμη και μετά την προσαρμογή για άλλους παράγοντες κινδύνου, οι γυναίκες με PCOS είχαν 58% υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής και 56% υψηλότερο κίνδυνο ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Προεκλαμψία

Η προεκλαμψία είναι μια επιπλοκή της εγκυμοσύνης που περιλαμβάνει υψηλή αρτηριακή πίεση και πιθανή βλάβη οργάνων. Συνήθως εμφανίζεται μετά τις 20 εβδομάδες κύησης σε γυναίκες που δεν είχαν προηγουμένως υψηλή πίεση. Μια μεγάλη μελέτη διαπίστωσε ότι οι γυναίκες με προεκλαμψία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είχαν 72% υψηλότερο ποσοστό καρδιαγγειακών παθήσεων από τις γυναίκες που δεν είχαν. Αν και οι παραδοσιακοί καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου εξηγούν μέρος αυτής της συσχέτισης, δεν καλύπτουν πλήρως την αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης καρδιακής νόσου, γεγονός που υποδηλώνει επιπλέον βιολογικούς μηχανισμούς.

Διαβήτης κύησης

Ο διαβήτης κύησης είναι ένας τύπος διαβήτη που διαγιγνώσκεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη και αν δεν έχετε διαβήτη πριν από την εγκυμοσύνη και, παρόλο που συνήθως υποχωρεί μετά τον τοκετό, μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία. Αν και η αιτία δεν είναι σαφής, οι ειδικοί γνωρίζουν ότι οι ορμόνες του πλακούντα μπορούν μερικές φορές να μπλοκάρουν την ινσουλίνη στο σώμα της μητέρας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Ο διαβήτης κύησης αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο μέσω βλάβης των αιμοφόρων αγγείων και φλεγμονής που διαρκεί και μετά την ομαλοποίηση του σακχάρου στο αίμα.

Μία μελέτη διαπίστωσε ότι το 12% των γυναικών εμφανίζουν διαβήτη κύησης ως επιπλοκή της εγκυμοσύνης και όσες είχαν διαβήτη κύησης είχαν επίσης διπλάσιο κίνδυνο ασβεστοποίησης των στεφανιαίων αρτηριών, ένας δείκτης αυξημένου κινδύνου καρδιακών παθήσεων. Οι γυναίκες που είχαν διαβήτη κύησης θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές ώστε να διασφαλίζουν ότι τρώνε υγιεινά και ότι ασκούνται αρκετά.

Πρόωρος τοκετός

Όταν ένα μωρό γεννιέται πριν από τις 37 εβδομάδες κύησης, θεωρείται πρόωρος τοκετός. Μία μελέτη διαπίστωσε ότι οι γυναίκες που είχαν γεννήσει πρόωρα είχαν 2,5 φορές υψηλότερο κίνδυνο ισχαιμικής καρδιοπάθειας — επίσης γνωστής ως στεφανιαίας νόσου — σε σχέση με εκείνες που είχαν γεννήσει τελειόμηνα. Ο κίνδυνος μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, αλλά παραμένει σημαντικά αυξημένος ακόμη και 30 έως 40 χρόνια αργότερα.

Εμμηνόπαυση

Ο κίνδυνος καρδιαγγειακών παθήσεων συνήθως αυξάνεται στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση λόγω της απότομης μείωσης των οιστρογόνων. Αυτές οι ορμόνες έχουν προστατευτική δράση έναντι των καρδιακών παθήσεων συμβάλλοντας στην υγιή ροή του αίματος, καταπολεμώντας τη φλεγμονή και διατηρώντας τα αιμοφόρα αγγεία εύκαμπτα. Η μείωση των οιστρογόνων οδηγεί σε αύξηση της LDL «κακής» χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων , καθώς και σε μείωση της HDL «καλής» χοληστερόλης.

Τα στάδια της περιεμμηνόπαυσης και της εμμηνόπαυσης θεωρούνται υκαιρίες για την αξιολόγηση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσετε με τον γιατρό σας σχετικά με την αρτηριακή πίεση , τη χοληστερόλη, το βάρος και το σάκχαρο στο αίμα , ώστε να αντιμετωπίσετε πιθανά προβλήματα έγκαιρα.

Οι γυναίκες παρουσιάζουν μοναδικούς καρδιαγγειακούς κινδύνους που σχετίζονται με αναπαραγωγικά, ορμονικά και μεταβολικά στάδια της ζωής τους. Παθήσεις όπως το PCOS, η προεκλαμψία, ο διαβήτης κύησης, ο πρόωρος τοκετός, ο χρόνος εμμηναρχής και η εμμηνόπαυση μπορούν να λειτουργήσουν ως πρώιμοι δείκτες μελλοντικής καρδιαγγειακής νόσου.

Η αναγνώριση αυτών των παραγόντων, σύμφωνα με τα δεδομένα πολλών επιδημιολογικών μελετών, είναι καθοριστική για την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση, ενώ η καλύτερη ενημέρωση μπορεί να συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων στην καρδιαγγειακή υγεία των γυναικών.