6 πράγματα που συμβαίνουν στο σώμα σου όταν πίνεις γάλα με μέλι

Ένα παραδοσιακό ρόφημα με πολλά πιθανά οφέλη, αλλά και σημεία που χρειάζονται προσοχή στην καθημερινή κατανάλωση.

Ο συνδυασμός γάλακτος με μέλι είναι ένα από τα πιο κλασικά και διαχρονικά ροφήματα, που έχει συνδεθεί εδώ και γενιές με την άνεση, τη χαλάρωση και την ευεξία. Πολλοί άνθρωποι το καταναλώνουν πριν τον ύπνο, όχι μόνο για τη γλυκιά και απαλή γεύση του, αλλά και επειδή θεωρείται ότι βοηθά το σώμα να χαλαρώσει και να προετοιμαστεί για ξεκούραση. Παράλληλα, συχνά προβάλλεται ως ένα «φυσικό γιατρικό» που μπορεί να ενισχύσει την υγεία συνολικά.

Πέρα όμως από την παράδοση και την καθημερινή συνήθεια, το γάλα με μέλι αποτελεί έναν συνδυασμό με πραγματικό διατροφικό ενδιαφέρον, καθώς περιέχει πρωτεΐνες, φυσικά σάκχαρα, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία που επηρεάζουν διάφορες λειτουργίες του οργανισμού. Από τον ύπνο και την ενέργεια μέχρι την υγεία των οστών και της καρδιάς, αυτό το απλό ρόφημα φαίνεται να έχει περισσότερες επιδράσεις απ’ όσες φανταζόμαστε. Ταυτόχρονα, όπως συμβαίνει με κάθε τροφή, έτσι και εδώ υπάρχουν παράγοντες που χρειάζονται προσοχή, όπως η πρόσληψη θερμίδων, η περιεκτικότητα σε σάκχαρα ή πιθανές δυσανεξίες. Γι’ αυτό και είναι σημαντικό να δούμε πιο αναλυτικά τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα όταν πίνουμε γάλα με μέλι και ποια είναι τα πιθανά οφέλη αλλά και οι περιορισμοί του.

6 πράγματα που συμβαίνουν στο σώμα σας όταν πίνετε γάλα με μέλι

Προάγει τον ύπνο

Το γάλα με μέλι είναι ένα γνωστό ρόφημα για την αντιμετώπιση της αϋπνίας. Και τα δύο περιέχουν τρυπτοφάνη, ένα αμινοξύ που βοηθά στην απελευθέρωση ορμονών όπως η σεροτονίνη και η μελατονίνη, οι οποίες «λένε» στο σώμα σας ότι είναι ώρα για ύπνο. Μια μικρή μελέτη σε ηλικιωμένους διαπίστωσε ότι η κατανάλωση γάλακτος και μελιού δύο φορές την ημέρα για τρεις ημέρες βελτίωσε τον ύπνο τους. Το γάλα και το μέλι μπορούν επίσης να υποστηρίξουν το μικροβίωμα του εντέρου (την κοινότητα των μικροοργανισμών στο έντερό σας), συμβάλλοντας τόσο στον ύπνο όσο και στη συνολική υγεία. Περιέχουν πρεβιοτικά, τα οποία βοηθούν στην ανάπτυξη υγιών βακτηρίων του εντέρου, καθώς και προβιοτικά, τα οποία είναι «φιλικά» βακτήρια που υπάρχουν ήδη στο έντερό σας.

Καλό για γερά οστά

Το ασβέστιο και η βιταμίνη D συνδέονται στενά με την υγεία των οστών και το γάλα αποτελεί μια γνωστή και σημαντική πηγή και των δύο:

Το ασβέστιο είναι ένα μέταλλο που πρέπει να λαμβάνετε από τις τροφές. Εάν δεν υπάρχει αρκετό στον οργανισμό, το σώμα θα το αντλήσει από τα οστά, γεγονός που μπορεί να τα αποδυναμώσει.

Η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για πολλές λειτουργίες του σώματος, συμπεριλαμβανομένης της απορρόφησης και διατήρησης του ασβεστίου. Το γάλα είναι εμπλουτισμένο με βιταμίνη D, δηλαδή του προστίθεται επιπλέον ποσότητα.

Το μέλι, από την άλλη, περιέχει αντιοξειδωτικά και αντιφλεγμονώδη μικροθρεπτικά συστατικά που μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου ή στην επιβράδυνση της εξέλιξης της οστεοπόρωσης (προοδευτική απώλεια οστικής μάζας). Σε μελέτη με ζωικά μοντέλα, το μέλι φάνηκε επίσης να συμβάλλει στην επούλωση καταγμάτων.

Μπορεί να προωθήσει μια υγιή καρδιά

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA) συνιστά δύο έως τρεις μερίδες γαλακτοκομικών προϊόντων ημερησίως, ως μέρος μιας υγιεινής για την καρδιά διατροφής. Αν και συνεχίζει να προτείνει τον περιορισμό του πλήρους γάλακτος, το οποίο έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά, νεότερες μελέτες δείχνουν ότι το πλήρες γάλα μπορεί να μην είναι τόσο επιβαρυντικό για την καρδιά όσο παλαιότερα θεωρούνταν.

Έρευνες δείχνουν ότι το πλήρες γάλα μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της HDL («καλής») χοληστερόλης και δεν συνδέεται με αυξημένη αρτηριακή πίεση. Το μέλι, από την πλευρά του, μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά, καθώς μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να μειώσει τα επίπεδα LDL («κακής») χοληστερόλης, τα οποία σχετίζονται με καρδιαγγειακές παθήσεις, καθώς και τη συνολική χοληστερόλη.

Προσλαμβάνετε θερμίδες

Ένα φλιτζάνι πλήρες γάλα περιέχει περίπου 150 θερμίδες. Μια κουταλιά της σούπας μέλι προσθέτει περίπου 64 επιπλέον θερμίδες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το γάλα με μέλι ως ένα σνακ μέσα στην ημέρα. Είναι σημαντικό να ισορροπείτε τα οφέλη του γάλακτος και του μελιού με τη συνολική σας διατροφή και την ημερήσια πρόσληψη θερμίδων, ώστε να αποφύγετε την ανεπιθύμητη αύξηση βάρους.

Λαμβάνετε προστιθέμενη ζάχαρη

Αν και το μέλι είναι ένα φυσικό προϊόν, θεωρείται «προστιθέμενη ζάχαρη» στη διατροφή. Τα σάκχαρα του μελιού είναι κυρίως γλυκόζη και φρουκτόζη. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά τον περιορισμό των προστιθέμενων σακχάρων σε όχι περισσότερο από 6% των συνολικών ημερήσιων θερμίδων (περίπου 2 κουταλιές της σούπας μέλι). Το βασικό σάκχαρο στο γάλα είναι η λακτόζη και δεν θεωρείται προστιθέμενο σάκχαρο.

Μπορεί να είναι δύσκολο να χωνευτεί

Άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη δυσκολεύονται να χωνέψουν τη λακτόζη του γάλακτος και μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα όπως ναυτία, αέρια, διάρροια ή φούσκωμα μετά την κατανάλωση γάλακτος. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία με τα γαλακτοκομικά, μπορείτε να επιλέξετε γάλα χωρίς λακτόζη για να το συνδυάζετε με μέλι και να επωφεληθείτε από τα θρεπτικά του στοιχεία.

Το μέλι περιέχει φρουκτόζη, την οποία ορισμένοι άνθρωποι δυσκολεύονται να αφομοιώσουν. Η φρουκτόζη ανήκει στην ομάδα υδατανθράκων που ονομάζονται ζυμώσιμοι ολιγοσακχαρίτες, δισακχαρίτες, μονοσακχαρίτες και πολυόλες (FODMAPs), οι οποίοι απορροφώνται ελάχιστα από το λεπτό έντερο. Το μέλι θεωρείται τροφή υψηλή σε FODMAP, η οποία μπορεί να επιδεινώσει ορισμένες πεπτικές διαταραχές, όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.

Χωρίς μέλι για μωρά: Το μέλι δεν πρέπει ποτέ να δίνεται σε βρέφη κάτω του 1 έτους λόγω του κινδύνου βρεφικής αλλαντίασης.

Το γάλα με μέλι είναι ένα απλό, παραδοσιακό ρόφημα που συνδυάζει γεύση και θρεπτικά συστατικά, προσφέροντας μια σειρά από πιθανά οφέλη για τον οργανισμό. Από τη χαλάρωση και τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου, μέχρι τη στήριξη της υγείας των οστών και της καρδιάς, πρόκειται για έναν συνδυασμό που έχει κερδίσει τη θέση του στην καθημερινότητα πολλών ανθρώπων.

Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν λειτουργεί το ίδιο για όλους και ότι η επίδρασή του εξαρτάται από παράγοντες όπως η συνολική διατροφή, οι ανάγκες του οργανισμού και η ευαισθησία σε συστατικά όπως η λακτόζη ή η φρουκτόζη. Επίσης, η περιεκτικότητα σε θερμίδες και σάκχαρα δεν πρέπει να παραβλέπεται, ειδικά όταν το ρόφημα καταναλώνεται συχνά. Τελικά, όπως συμβαίνει με κάθε τροφή, το κλειδί βρίσκεται στο μέτρο και στην ισορροπία. Το γάλα με μέλι μπορεί να αποτελέσει μια ευχάριστη και θρεπτική επιλογή μέσα στη διατροφή, αρκεί να εντάσσεται με συνειδητό τρόπο και να προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε ατόμου.