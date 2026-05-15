Κολλαγόνο: Yπάρχει «καλύτερη ώρα» για να το πάρετε; Όσα πρέπει να ξέρετε

Το κολλαγόνο είναι μια βασική δομική πρωτεΐνη που υποστηρίζει το δέρμα, τα οστά, τις αρθρώσεις και τους συνδετικούς ιστούς.

Η τακτική λήψη συμπληρωμάτων κολλαγόνου μπορεί να βελτιώσει την υγεία του δέρματος, των αρθρώσεων και των οστών, με επιπλέον οφέλη στην αποκατάσταση των μυών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στον έλεγχο της όρεξης. Πολλοί άνθρωποι το εντάσσουν στην καθημερινότητά τους, προσθέτοντάς το σε καφέ, smoothies και άλλα ροφήματα. Παρότι το κολλαγόνο μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη προσθήκη στη ρουτίνα ευεξίας, συχνά προκύπτει το ερώτημα αν υπάρχει ιδανική ώρα μέσα στην ημέρα για τη λήψη του, ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα οφέλη. Δείτε τι χρειάζεται να γνωρίζετε για το κολλαγόνο, τι είναι, πώς μπορεί να ωφελήσει την υγεία και αν υπάρχει πραγματικά «καλύτερη στιγμή» για να το πάρετε.

Υπάρχει «καλύτερη ώρα» για να πάρετε κολλαγόνο;

Παρότι μπορεί να έχετε ακούσει ότι η λήψη κολλαγόνου σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας ενισχύει τα οφέλη του, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει μία και μοναδική καλύτερη στιγμή για τη λήψη του. Μετά την κατανάλωση, το κολλαγόνο διασπάται σε μεμονωμένα αμινοξέα, τα οποία στη συνέχεια αναδιανέμονται και χρησιμοποιούνται όπου τα χρειάζεται ο οργανισμός. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να το πάρετε οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην ημέρα, είτε πρωί είτε βράδυ.

Σε ό,τι αφορά το κολλαγόνο, η συνέπεια έχει μεγαλύτερη σημασία από το χρονικό σημείο λήψης. Για παράδειγμα, έρευνες δείχνουν ότι η καθημερινή λήψη για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, όπως αρκετοί μήνες ή ακόμη και χρόνια, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας των οστών και του δέρματος. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρονική στιγμή μπορεί να έχει πρακτικό όφελος. Μια ανασκόπηση του 2019 έδειξε ότι η λήψη συμπληρωμάτων κολλαγόνου πριν και μετά από έντονη άσκηση μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του μυϊκού πόνου και στην ταχύτερη αποκατάσταση. Επιπλέον, η λήψη του πριν από τα γεύματα θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της συνολικής πρόσληψης θερμίδων, καθώς μπορεί να ενισχύσει το αίσθημα κορεσμού. Μια μελέτη του 2025 διαπίστωσε ότι όταν οι γυναίκες έλαβαν 15 γραμμάρια κολλαγόνου μία ώρα πριν από το γεύμα, κατανάλωσαν περίπου 10% λιγότερες θερμίδες σε σχέση με όσες δεν έλαβαν κολλαγόνο. Παρ’ όλα αυτά, για τους περισσότερους ανθρώπους δεν απαιτείται αυστηρός χρονισμός.

Τι είναι το κολλαγόνο

Το κολλαγόνο είναι η πιο άφθονη πρωτεΐνη στο ανθρώπινο σώμα και αποτελείται από αμινοξέα, κυρίως γλυκίνη, προλίνη και υδροξυπρολίνη. Βρίσκεται στους συνδέσμους, τους τένοντες, τα οστά και το δέρμα και παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία του οργανισμού, καθώς παρέχει δομική υποστήριξη στους ιστούς και συμβάλλει στην επούλωση τραυμάτων και την κυτταρική επικοινωνία. Τα συμπληρώματα κολλαγόνου προέρχονται από το δέρμα ζώων όπως αγελάδες, χοίρους και ψάρια και κυκλοφορούν σε διάφορες μορφές, όπως σκόνες, κάψουλες και ζελεδάκια.

Οφέλη του κολλαγόνου

Μελέτες έχουν δείξει ότι η λήψη κολλαγόνου μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της μυϊκής μάζας, της οστικής πυκνότητας και της υγείας των αρθρώσεων. Μια μελέτη του 2021 διαπίστωσε ότι γυναίκες που λάμβαναν 5 γραμμάρια κολλαγόνου ημερησίως για τέσσερα χρόνια αύξησαν την οστική πυκνότητα της σπονδυλικής στήλης κατά 5,79% έως 8,16%. Το κολλαγόνο έχει επίσης συνδεθεί με μείωση των συμπτωμάτων της οστεοαρθρίτιδας, όπως η δυσκαμψία των αρθρώσεων.

Επιπλέον, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της εμφάνισης του δέρματος. Μια ανασκόπηση του 2021 έδειξε ότι η λήψη κολλαγόνου βελτίωσε την ελαστικότητα, την ενυδάτωση και τη μείωση των ρυτίδων σε σύγκριση με placebo θεραπείες. Παράλληλα, μπορεί να υποστηρίξει την απώλεια βάρους και μια πιο υγιή σύσταση σώματος, μέσω της ενίσχυσης της μυϊκής μάζας και του κορεσμού.

Ο σωστός τύπος κολλαγόνου μπορεί να κάνει διαφορά

Το σώμα δεν μπορεί να απορροφήσει το κολλαγόνο στην πλήρη μορφή του. Αντίθετα, πρέπει πρώτα να διασπαστεί κατά την πέψη πριν απορροφηθεί στην κυκλοφορία του αίματος. Για να αυξηθεί η βιοδιαθεσιμότητά του, τα περισσότερα συμπληρώματα είναι υδρολυμένα, δηλαδή οι μακριές αλυσίδες αμινοξέων έχουν διασπαστεί σε μικρότερα πεπτίδια μέσω χημικής ή ενζυμικής διαδικασίας. Αυτά τα πεπτίδια απορροφώνται ευκολότερα από τον οργανισμό.

Τα πεπτίδια κολλαγόνου (ή υδρολύματα κολλαγόνου) έχουν διάφορους ρόλους: αποτελούν δομικά στοιχεία για την παραγωγή νέου κολλαγόνου και άλλων πρωτεϊνών, διεγείρουν τα κύτταρα (ινοβλάστες) που παράγουν κολλαγόνο και λειτουργούν επίσης ως αντιοξειδωτικά, προστατεύοντας το υπάρχον κολλαγόνο από το οξειδωτικό στρες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί εκ των προτέρων πού θα χρησιμοποιηθούν τα πεπτίδια κολλαγόνου στο σώμα, καθώς μπορούν να αξιοποιηθούν για διαφορετικές ανάγκες πρωτεϊνοσύνθεσης.

Τρόποι χρήσης κολλαγόνου

Το κολλαγόνο κυκλοφορεί σε κάψουλες, υγρά, ζελεδάκια και σκόνη. Η σκόνη κολλαγόνου είναι ιδιαίτερα πρακτική, καθώς μπορεί να προστεθεί εύκολα σε ζεστά ή κρύα ροφήματα. Μια τυπική μερίδα 20 γραμμαρίων πεπτιδίων κολλαγόνου προσφέρει περίπου 18 γραμμάρια πρωτεΐνης, καθιστώντας το χρήσιμο για όσους θέλουν να ενισχύσουν εύκολα την καθημερινή τους πρόσληψη πρωτεΐνης. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε:

Σε καφέ, λάτε ή καπουτσίνο

Σε σούπες, smoothies ή αρτοσκευάσματα

Σε overnight oats ή chia pudding

Σε σπιτικές μπάρες πρωτεΐνης ή brownies

Σε ζεστή σοκολάτα με γάλα και κακάο

Εν κατακλείδι, είναι καλό να παραμένετε επιφυλακτικοί απέναντι στους ισχυρισμούς γύρω από το κολλαγόνο. Ακόμη κι αν μελέτες δείχνουν πιθανά οφέλη, δεν είναι πάντα σαφές αν αυτά οφείλονται αποκλειστικά στη λήψη κολλαγόνου ή γενικότερα στην επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης. Παράλληλα, σημαντικοί παράγοντες τρόπου ζωής όπως το κάπνισμα, η έκθεση στον ήλιο και η ρύπανση επηρεάζουν σημαντικά την κατάσταση του κολλαγόνου στο σώμα. Επομένως, ακόμη και αν το κολλαγόνο μπορεί να προσφέρει υποστήριξη, η συνολική υγεία και οι καθημερινές συνήθειες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πραγματική του αποτελεσματικότητα.