Η σωστή ενυδάτωση δεν εξαρτάται μόνο από το πόσα υγρά πίνετε, αλλά και από το είδος των ροφημάτων που επιλέγετε.

Το να παραμένετε ενυδατωμένοι ακούγεται αρκετά απλό. Πιείτε λίγο νερό και είστε έτοιμοι, σωστά; Ωστόσο, το να καταλάβετε τι θεωρείται πραγματικά «ενυδατικό» ρόφημα μπορεί να είναι πιο περίπλοκο απ’ όσο νομίζετε. Ανάμεσα στα αθλητικά ποτά, τους χυμούς και τα μοντέρνα ροφήματα ευεξίας, υπάρχουν πολλά ανάμεικτα μηνύματα στο διαδίκτυο σχετικά με το τι βοηθά και τι επηρεάζει αρνητικά την κατάσταση ενυδάτωσής σας. Και ενώ οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι είναι σημαντικό να πίνουν περισσότερα υγρά, το είδος του ποτού που επιλέγετε μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ενυδάτωση του οργανισμού σας.

Το γεγονός ότι ένα ρόφημα δεν αποτελεί την πιο ενυδατική επιλογή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι «απαγορευμένο». Τα περισσότερα ροφήματα μπορούν να έχουν μια θέση σε μια ισορροπημένη καθημερινή ρουτίνα. Ωστόσο, ορισμένα μπορεί να λειτουργήσουν ενάντια στους στόχους ενυδάτωσής σας, ιδιαίτερα όταν καταναλώνονται συχνά. Ακολουθεί μια πιο προσεκτική ματιά στα ποτά που καλό είναι να αποφεύγετε όταν αισθάνεστε αφυδατωμένοι, καθώς και σε αυτά που μπορείτε να επιλέξετε αντί για αυτά.

3 ροφήματα που καλό είναι να αποφεύγετε όταν είστε αφυδατωμένοι

Ενεργειακά ποτά

Επειδή ορισμένα ενεργειακά ποτά προωθούνται για κατανάλωση κατά τη διάρκεια της προπόνησης, πολλοί υποθέτουν λανθασμένα ότι βοηθούν στην ενυδάτωση. Ωστόσο, αρκετά ενεργειακά ποτά περιέχουν συστατικά που μπορεί να λειτουργούν ως διουρητικά, όπως το αμινοξύ ταυρίνη. Η ταυρίνη προστίθεται συχνά ως ενισχυτικό απόδοσης, όμως μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη απώλεια υγρών, καθώς ενδέχεται να αυξήσει την ούρηση και την εφίδρωση.

Χυμοί φρούτων του εμπορίου

Παρόλο που πλέον κυκλοφορούν στην αγορά περισσότεροι χυμοί με μειωμένη περιεκτικότητα σε ζάχαρη, πολλοί χυμοί φρούτων — ακόμη και εκείνοι που αναγράφουν «100% χυμός φρούτων» — μπορεί να περιέχουν μεγάλες ποσότητες φυσικών ή και πρόσθετων σακχάρων. Αν και η περιστασιακή κατανάλωσή τους δεν πρόκειται να δημιουργήσει πρόβλημα, η συχνή κατανάλωση χυμών μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη ούρηση, καθώς οι νεφροί προσπαθούν να απομακρύνουν την περίσσεια ζάχαρης από τον οργανισμό.

Smoothies του εμπορίου

Παρόλο που τα σπιτικά smoothies με ισορροπημένα συστατικά μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας υγιεινής διατροφής, πολλές επιλογές που αγοράζονται έτοιμες από το κατάστημα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει παρόμοιες αυξήσεις στο σάκχαρο του αίματος με εκείνες που προκαλούν οι χυμοί φρούτων. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποφεύγετε εντελώς τα smoothies. Η περιστασιακή κατανάλωσή τους ως σνακ μπορεί να προσφέρει ενέργεια και θρεπτικά συστατικά, όμως δεν θα πρέπει να αποτελούν την κύρια πηγή ενυδάτωσής σας.

Πώς να επιλέξετε ένα πραγματικά ενυδατικό ρόφημα

Δεν είστε σίγουροι αν το αγαπημένο σας ρόφημα βοηθά ή δυσκολεύει τους στόχους σας για ενυδάτωση; Δεν είστε οι μόνοι. Ακολουθούν μερικές απλές οδηγίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να επιλέγετε πιο ενυδατικά ροφήματα:

Περιορίστε τα πρόσθετα σάκχαρα. Τα ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και να ενισχύσουν την ούρηση, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει τη σωστή ενυδάτωση.

Εάν καταναλώνετε τακτικά ενεργειακά ποτά, φροντίστε να τα εξισορροπείτε με άφθονη κατανάλωση νερού.

Προτιμήστε ροφήματα με απλά συστατικά. Τα ποτά με πιο σύντομη λίστα συστατικών είναι συνήθως λιγότερο πιθανό να περιέχουν πρόσθετα που μπορεί να έχουν διουρητική δράση.

Επιλογές όπως το νερό ή τα ελαφρώς αρωματισμένα ποτά είναι συχνά οι καλύτερες επιλογές για τη διατήρηση της ενυδάτωσης.

Εν κατακλείδι, όταν αισθάνεστε αφυδατωμένοι, δεν έχει σημασία μόνο πόσα υγρά καταναλώνετε, αλλά και τι είδους ροφήματα επιλέγετε. Ορισμένα ποτά μπορεί προσωρινά να φαίνονται δροσιστικά ή ενεργειακά, όμως στην πραγματικότητα μπορούν να δυσκολέψουν τη σωστή ενυδάτωση του οργανισμού. Δίνοντας προτεραιότητα σε πιο απλές και ισορροπημένες επιλογές, όπως το νερό και τα ροφήματα με χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, μπορείτε να υποστηρίξετε καλύτερα τις ανάγκες του σώματός σας και να διατηρήσετε την ενέργεια και την ευεξία σας μέσα στην ημέρα.