Στα ίδια επίπεδα επικινδυνότητας κινούνται τα social media και το κάπνισμα για την υγεία των παιδιών, προειδοποιούν Βρετανοί γιατροί

Η υπερβολική έκθεση στις οθόνες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνδέεται με προβλήματα ψυχικής υγείας, διαταραχές ύπνου, αυτοτραυματισμούς και κοινωνική απομόνωση.

Την ανησυχία τους για τις ολοένα και σοβαρότερες συνέπειες των social media στην υγεία των νέων εκφράζουν Βρετανοί γιατροί και επιστημονικοί φορείς, προειδοποιώντας ότι η επιρροή των ψηφιακών πλατφορμών μπορεί να αποδειχθεί εξίσου επιβλαβής με το κάπνισμα.

Σε νέα παρέμβασή του προς τη βρετανική κυβέρνηση, το Academy of Medical Royal Colleges (AOMRC) υποστήριξε ότι οι επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης χρήσης κοινωνικών δικτύων και ψηφιακών συσκευών στα παιδιά και τους εφήβους αποτελούν πλέον μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας.

Η παρέμβαση κατατέθηκε στο πλαίσιο της κυβερνητικής διαβούλευσης με τίτλο «Growing Up in the Online World», η οποία εξετάζει τρόπους ενίσχυσης της διαδικτυακής ασφάλειας των ανηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ειδικοί ζητούν από τους γιατρούς να αρχίσουν να καταγράφουν συστηματικά τον χρόνο που περνούν οι νεαροί ασθενείς μπροστά σε οθόνες, αλλά και τη χρήση social media, ώστε να υπάρχει σαφέστερη εικόνα της πραγματικής έκτασης του προβλήματος.

Σύμφωνα με το κείμενο της παρέμβασης, σήμερα δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, καθώς τέτοιου είδους πληροφορίες δεν καταγράφονται συστηματικά στις ιατρικές δομές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει άγνωστος ο πραγματικός αντίκτυπος της ψηφιακής έκθεσης στην υγεία των παιδιών.

Η πρόεδρος του συμβουλίου του Βασιλικού Κολλεγίου Γενικών Ιατρών, Βικτόρια Τζόρτζιο Μπράουν, υπογράμμισε ότι οι επιπτώσεις των ψηφιακών κινδύνων δεν είναι πλέον θεωρητικές. Όπως ανέφερε, οι γενικοί ιατροί παρατηρούν καθημερινά συσσωρευμένες συνέπειες στη ψυχική υγεία, στον ύπνο, στη νευροανάπτυξη, στη συμπεριφορά και στις οικογενειακές σχέσεις των παιδιών και των εφήβων.

Οι γιατροί συνδέουν ολοένα και περισσότερο τη χρήση των social media με αυξημένα περιστατικά άγχους, κατάθλιψης, αυτοτραυματισμών, διατροφικών διαταραχών, προβλημάτων συγκέντρωσης αλλά και αποχής από το σχολείο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η επίδραση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο γύρω από θέματα υγείας. Η Ζάρα Χάιντερ, πρόεδρος του Κολλεγίου Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας του Λονδίνου, σημείωσε ότι πολλές διαδικτυακές πληροφορίες σχετικά με τα αντισυλληπτικά παρουσιάζουν υπερβολικά τους πιθανούς κινδύνους, χωρίς να αναφέρουν τα οφέλη τους.

Όπως τόνισε, αυτή η παραπληροφόρηση έχει ήδη πραγματικές κοινωνικές συνέπειες, με αυξημένα ποσοστά ανεπιθύμητων εγκυμοσυνών, αμβλώσεων και εφηβικών κυήσεων.

Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος του Βασιλικού Κολλεγίου Ιατρών, Χίλαρι Ουίλιαμς, χαρακτήρισε τα social media «ανεξέλεγκτο εμπορικό παράγοντα που επηρεάζει την υγεία».

Ακόμη πιο ανησυχητική ήταν η παρέμβαση της παιδοψυχιάτρου Έμιλι Σέμερ, η οποία προειδοποίησε ότι οι γιατροί βλέπουν πλέον «ένα κύμα ριζοσπαστικοποιημένων παιδιών», που έχουν επηρεαστεί από χρόνια κοινωνικής απομόνωσης και διαδικτυακής επιρροής.

«Δεν υπάρχει συγκεκριμένη διάγνωση, θεραπευτική διαδρομή ή φαρμακευτική αγωγή που να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει ότι έως το τέλος του έτους αναμένεται να εφαρμοστούν νέα μέτρα για τη χρήση social media από ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται βρίσκονται η επιβολή ψηφιακής «απαγόρευσης κυκλοφορίας» σε εφαρμογές, η απενεργοποίηση του αυτόματου βίντεο και του ατελείωτου scrolling, αλλά και αυστηρότεροι έλεγχοι ηλικίας.