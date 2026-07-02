Η κορυφαία καινοτομία του 2026 που αναβαθμίζει τα συμπληρώματα διατροφής!

Η παγκόσμια ευρεσιτεχνία CryoSpray® στα FREEZE VITAMINS αλλάζει όσα ξέρατε για την απορρόφηση και την ευκολία λήψης.

Η νέα πατέντα CryoSpray της Amhes Pharma, σε συνεργασία με τον Γιάννη Λιακόπουλο (τον γνωστό Nutri Creator), σηματοδοτεί μια πρωτοποριακή εξέλιξη στον χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής.

Ο κύριος Λιακόπουλος είναι λάτρης της άσκησης και της διατροφής

Πρόκειται για μια καινοτόμα τεχνολογία που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την απορρόφηση βιταμινών και θρεπτικών συστατικών, προσφέροντας ταυτόχρονα μια μοναδική εμπειρία χρήσης. Με την εφαρμογή της CryoSpray, ο χρήστης αισθάνεται μια δροσερή, σχεδόν «παγωμένη» αίσθηση στο στόμα κατά τη λήψη, δημιουργώντας μια άμεση και ευχάριστη εμπειρία που ξεχωρίζει από κάθε άλλο συμβατικό προϊόν.

Άμεση Απορρόφηση και Ενισχυμένη Βιοδιαθεσιμότητα

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της CryoSpray είναι η ενίσχυση της απορρόφησης των δραστικών συστατικών απευθείας από το στόμα. Όπως και τα υπογλώσσια φάρμακα, τα Freeze Vitamins που βασίζονται σε αυτή την τεχνολογία απορροφώνται κυρίως στο στοματικό βλεννογόνο, παρακάμπτοντας σε μεγάλο βαθμό το πεπτικό σύστημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα έως και 500% ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απορρόφηση σε σύγκριση με παραδοσιακές μορφές όπως κάψουλες και δισκία. Η τεχνολογία CryoSpray δεν προσφέρει απλώς ταχύτητα, αλλά και σημαντική αύξηση στη βιοδιαθεσιμότητα, δίνοντας στον οργανισμό άμεση πρόσβαση στα θρεπτικά συστατικά.

Φωσφολιπίδια: Προστασία και Μέγιστη Αξιοποίηση

Η πατέντα ενσωματώνει φωσφολιπίδια, τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην απορρόφηση και προστασία των θρεπτικών συστατικών. Τα φωσφολιπίδια βοηθούν στη μεταφορά των βιταμινών μέσω των κυτταρικών μεμβρανών, αυξάνοντας περαιτέρω την αποτελεσματικότητά τους. Παράλληλα, προσφέρουν προστασία από τα γαστρικά οξέα σε περιπτώσεις όπου μέρος των συστατικών φτάνει στο στομάχι, διασφαλίζοντας ότι τα πολύτιμα θρεπτικά στοιχεία δεν καταστρέφονται πριν απορροφηθούν. Έτσι, η CryoSpray λειτουργεί πολυεπίπεδα, ενισχύοντας τόσο την ταχύτητα όσο και την ποιότητα της απορρόφησης.

Μεταβιοτικά και Ενίσχυση του Μικροβιώματος

Ένα ακόμη καινοτόμο στοιχείο της τεχνολογίας CryoSpray είναι η παρουσία μεταβιοτικών, τα οποία συμβάλλουν στην υποστήριξη και ενίσχυση του εντερικού μικροβιώματος. Τα μεταβιοτικά αποτελούν βιοδραστικές ενώσεις που προάγουν την υγεία του οργανισμού, ενισχύοντας τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος και τη συνολική ανοσολογική απόκριση. Με αυτόν τον τρόπο, τα Freeze Vitamins δεν περιορίζονται μόνο στην παροχή βιταμινών, αλλά λειτουργούν ολιστικά, υποστηρίζοντας τη γενικότερη ευεξία του οργανισμού.

Freeze Vitamins: Η Νέα Γενιά Συμπληρωμάτων

Τα Freeze Vitamins αποτελούν την αιχμή του δόρατος της εφαρμογής της CryoSpray τεχνολογίας. Πρόκειται για συμπληρώματα διατροφής σε μορφή spray που συνδυάζουν την καινοτομία με την πρακτικότητα. Η άμεση χρήση, η γρήγορη δράση και η ανώτερη απορρόφηση τα καθιστούν ιδανική επιλογή για σύγχρονους καταναλωτές που αναζητούν αποτελεσματικότητα χωρίς συμβιβασμούς. Η μοναδική εμπειρία «παγωμένης» αίσθησης ενισχύει τη συμμόρφωση στη χρήση, κάνοντας τη λήψη βιταμινών πιο ευχάριστη από ποτέ.

Η Πρωτοπορία της Amhes Pharma στην Ευρώπη

Η Amhes Pharma έχει ήδη εδραιωθεί ως πρωτοπόρος στον χώρο των συμπληρωμάτων σε μορφή spray, αποτελώντας την πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη που ανέπτυξε καινοτόμες σειρές όπως οι AERO, ATOMIC, JOHN NOA, LOSEBIG και ZENFUL. Με την εισαγωγή της CryoSpray τεχνολογίας στη σειρά FREEZE VITAMINS, η εταιρεία ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη της καινοτομίας. Η FREEZE VITAMINS πλέον αποτελεί τη μεγαλύτερη, πληρέστερη και πιο εξελιγμένη μάρκα συμπληρωμάτων διατροφής παγκοσμίως, συνδυάζοντας επιστημονική υπεροχή και προηγμένη τεχνολογία.

Περισσότερα στο www.amhes.com

Το Μέλλον της Συμπληρωματικής Διατροφής

Η CryoSpray δεν είναι απλώς μια νέα πατέντα· είναι μια νέα φιλοσοφία στη συμπληρωματική διατροφή. Εστιάζει στην άμεση αποτελεσματικότητα, την ευκολία χρήσης και την ολιστική υποστήριξη του οργανισμού. Με την ενσωμάτωση προηγμένων στοιχείων όπως τα φωσφολιπίδια και τα μεταβιοτικά, ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή όπου τα συμπληρώματα δεν είναι απλώς βοηθητικά, αλλά βασικό εργαλείο για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής.

Οι παγωμένες βιταμίνες κυκλοφορούν στα φαρμακεία αλλά και στο κατάστημα της FREEZE, www.freezevitamins.com.

