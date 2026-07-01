Γιατί νιώθεις νευρικότητα μετά τη λήψη βιταμινών; Τι μπορεί να φταίει

Δείτε ποια συστατικά μπορεί να ευθύνονται για το τρέμουλο, το άγχος και την ανησυχία μετά τη λήψη μιας πολυβιταμίνης.

Οι πολυβιταμίνες αποτελούν ένα από τα πιο δημοφιλή συμπληρώματα διατροφής παγκοσμίως. Πολλοί άνθρωποι τις επιλέγουν με στόχο να καλύψουν πιθανές διατροφικές ελλείψεις, να ενισχύσουν τον οργανισμό τους ή να υποστηρίξουν την καθημερινή τους ευεξία. Για τους περισσότερους, η λήψη μιας πολυβιταμίνης είναι ασφαλής όταν γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες, ενώ συχνά θεωρείται ένας εύκολος τρόπος συμπλήρωσης μιας ισορροπημένης διατροφής.

Ωστόσο, δεν αντιδρά κάθε οργανισμός με τον ίδιο τρόπο στα συμπληρώματα. Κάποιοι άνθρωποι παρατηρούν ότι μετά τη λήψη μιας πολυβιταμίνης αισθάνονται πιο ανήσυχοι, παρουσιάζουν τρέμουλο, αίσθημα παλμών ή μια ανεξήγητη νευρικότητα. Αν και αυτά τα συμπτώματα μπορεί να προκαλέσουν ανησυχία, δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι οι ίδιες οι βιταμίνες είναι η αιτία. Σε αρκετές περιπτώσεις, πίσω από αυτές τις αντιδράσεις μπορεί να κρύβονται άλλα συστατικά που περιέχονται στο προϊόν, η δοσολογία ορισμένων βιταμινών ή ακόμη και η ατομική ευαισθησία κάθε οργανισμού.

Η κατανόηση της σύνθεσης ενός συμπληρώματος είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δύο προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως «πολυβιταμίνες» μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ως προς τα συστατικά και τις ποσότητές τους. Γι' αυτό και δεν είναι σωστό να θεωρούμε όλα τα συμπληρώματα ίδια ή να αποδίδουμε κάθε σύμπτωμα αποκλειστικά στις βιταμίνες που περιέχουν.

Στο άρθρο που ακολουθεί θα δείτε ποιες είναι οι πιο συχνές αιτίες που μπορεί να σας κάνουν να αισθανθείτε νευρικότητα μετά τη λήψη μιας πολυβιταμίνης, ποια συστατικά αξίζει να ελέγχετε στην ετικέτα και τι μπορείτε να κάνετε εάν παρατηρήσετε ότι το συμπλήρωμα που λαμβάνετε δεν σας ταιριάζει.

Πιο συνηθισμένη αιτία: Κρυμμένα διεγερτικά

Πολλά προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά ως βιταμίνες είναι στην πραγματικότητα μείγματα που περιέχουν πρόσθετα συστατικά, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν την εγρήγορση και την ενέργεια. Για παράδειγμα, τα συμπληρώματα ενέργειας, τα ενισχυτικά μεταβολισμού, τα προϊόντα πριν από την προπόνηση, τα συμπληρώματα απώλειας βάρους και ορισμένες πολυβιταμίνες μπορεί να περιέχουν ενώσεις όπως:

Καφεΐνη

Εκχύλισμα πράσινου τσαγιού

Γκουαράνα

Ταυρίνη

Γιοχιμβίνη

Συνεφρίνη (εκχύλισμα πικρού πορτοκαλιού)

Έρευνες δείχνουν ότι τα συμπληρώματα που περιέχουν καφεΐνη έχουν συσχετιστεί με συμπτώματα όπως τρέμουλο, αϋπνία, αίσθημα παλμών και νευρικότητα σε ορισμένους ανθρώπους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ίδια η βιταμίνη συνήθως δεν είναι το πρόβλημα. Αντίθετα, τα συμπτώματα προκαλούνται από το διεγερτικό συστατικό που έχει προστεθεί στο προϊόν. Ελέγχετε πάντα προσεκτικά την ετικέτα του συμπληρώματος, καθώς συστατικά όπως αυτά που αναφέρονται παραπάνω μπορούν να συμβάλουν στην εμφάνιση τρέμουλου.

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Οι βιταμίνες Β μπορεί να προκαλέσουν ανησυχία

Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β συχνά διαφημίζονται ως «βιταμίνες ενέργειας», επειδή βοηθούν το σώμα να μετατρέπει την τροφή σε αξιοποιήσιμη ενέργεια. Παίζουν σημαντικό ρόλο στον μεταβολισμό, στη λειτουργία του νευρικού συστήματος και στην υγεία των κυττάρων. Μια συνηθισμένη παρανόηση είναι ότι οι βιταμίνες Β προσφέρουν άμεσα ενέργεια, όπως η καφεΐνη. Στην πραγματικότητα, δεν διεγείρουν το νευρικό σύστημα με τον ίδιο τρόπο. Αντίθετα, βοηθούν τον οργανισμό να πραγματοποιεί τις φυσιολογικές διαδικασίες παραγωγής ενέργειας. Ωστόσο, ορισμένοι άνθρωποι αναφέρουν ότι αισθάνονται ασυνήθιστα σε εγρήγορση ή ανήσυχοι μετά τη λήψη υψηλών δόσεων συμπληρωμάτων συμπλέγματος Β. Υπάρχουν διάφοροι πιθανοί λόγοι για αυτό:

Πολύ υψηλές δόσεις. Πολλά συμπληρώματα συμπλέγματος Β περιέχουν ποσότητες πολύ υψηλότερες από τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη. Παρότι η περίσσεια των υδατοδιαλυτών βιταμινών Β αποβάλλεται γενικά από τον οργανισμό μέσω των ούρων, οι πολύ υψηλές δόσεις μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα εμφάνισης παρενεργειών σε ευαίσθητα άτομα.

Ατομική ευαισθησία. Οι άνθρωποι αντιδρούν διαφορετικά στα συμπληρώματα. Μια δόση που για ένα άτομο θεωρείται φυσιολογική μπορεί να είναι υπερβολικά διεγερτική για κάποιο άλλο. Άτομα που είναι πιο ευαίσθητα στις αλλαγές της διάθεσης, της ενέργειας ή του άγχους ενδέχεται να παρατηρήσουν πιο εύκολα αυτές τις επιδράσεις.

Βελτίωση των συμπτωμάτων ανεπάρκειας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, άτομα που είχαν προηγουμένως έλλειψη σε ορισμένες βιταμίνες Β μπορεί να παρατηρήσουν μια ξαφνική αύξηση της ενέργειας ή της εγρήγορσης μόλις ξεκινήσουν τη λήψη συμπληρωμάτων. Αυτή η αλλαγή μπορεί περιστασιακά να τους φαίνεται ασυνήθιστη ή να προκαλεί δυσφορία, ιδιαίτερα όταν το συμπλήρωμα περιέχει υψηλές δόσεις.

Η νιασίνη μπορεί να προκαλέσει έξαψη

Μία βιταμίνη του συμπλέγματος Β αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς: Η βιταμίνη Β3, γνωστή και ως νιασίνη. Οι υψηλές δόσεις νιασίνης μπορούν να προκαλέσουν μια αντίδραση γνωστή ως «έξαψη από νιασίνη». Αυτό συμβαίνει επειδή η νιασίνη προκαλεί την απελευθέρωση ενώσεων που ονομάζονται προσταγλανδίνες, οι οποίες οδηγούν σε διαστολή των αιμοφόρων αγγείων κοντά στην επιφάνεια του δέρματος (αγγειοδιαστολή). Καθώς αυξάνεται η ροή του αίματος, είναι συνηθισμένο να εμφανιστούν:

Αίσθημα ζεστασιάς ή καύσου

Ερυθρότητα του δέρματος

Μυρμήγκιασμα

Κνησμός

Αίσθημα αυξημένου καρδιακού ρυθμού

Αν και η έξαψη από νιασίνη γενικά δεν είναι επικίνδυνη, μπορεί να προκαλέσει ανησυχία και να εκληφθεί λανθασμένα ως άγχος ή νευρικότητα. Οι υψηλότερες δόσεις νιασίνης είναι πολύ πιο πιθανό να προκαλέσουν αυτή την αντίδραση σε σύγκριση με τις ποσότητες που βρίσκονται φυσιολογικά στα τρόφιμα.

Πώς να μειώσετε τη νευρικότητα που σχετίζεται με τα συμπληρώματα

Αν μια βιταμίνη ή ένα συμπλήρωμα φαίνεται να σας προκαλεί νευρικότητα, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Ελέγξτε την ετικέτα για καφεΐνη ή άλλα διεγερτικά συστατικά.

Συγκρίνετε τη δόση με τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη.

Αποφύγετε τη λήψη συμπληρωμάτων αργά μέσα στην ημέρα.

Μειώστε την κατανάλωση καφεΐνης από άλλες πηγές.

Λαμβάνετε το συμπλήρωμα μαζί με τροφή, εφόσον αυτό συνιστάται.

Εξετάστε το ενδεχόμενο να επιλέξετε ένα προϊόν με χαμηλότερη δόση.

Συζητήστε τα συμπτώματά σας με έναν επαγγελματία υγείας, εάν επιμένουν.

Εάν εμφανίσετε σοβαρά συμπτώματα, όπως πόνο στο στήθος, έντονους καρδιακούς παλμούς, λιποθυμία ή δυσκολία στην αναπνοή, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.