ΒΟΞ: Ο Σαράντης Λιβαδάς για τους μύθους της παχυσαρκίας, τις νέες θεραπείες και το «φαύλο κύκλο» του στίγματος

Άνθρωποι που ξεχωρίζουν μέσα από το έργο και την πορεία τους, μοιράζονται σκέψεις και εμπειρίες σε συζητήσεις που αγγίζουν την καθημερινότητά μας

Στο 21ο επεισόδιο του ΒΟΞ⁠⁠ του Jenny.gr με την Τζένη Μπαλατσινού, ο διακεκριμένος ενδοκρινολόγος-διαβητολόγος Σαράντης Λιβαδάς ρίχνει φως σε μία από τις πιο παρεξηγημένες ασθένειες της εποχής μας: την παχυσαρκία. Εκεί όπου η κοινωνία βλέπει απλώς ένα θέμα «εικόνας, πειθαρχίας και προσωπικής ευθύνης», η επιστήμη μιλά ξεκάθαρα για μια χρόνια, σύνθετη και υποτροπιάζουσα νόσο. Πόσο έχουν αλλάξει σήμερα τα ιατρικά δεδομένα, τι προσφέρουν οι νέες «επαναστατικές» θεραπείες και πώς μπορούμε να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο του στίγματος;

Το λίπος έχει «μνήμη»: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να χαθούν τα κιλά;

«Ο εξ ορισμού η παχυσαρκία είναι νόσος που επάγεται από τις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες», εξηγεί ο κ. Λιβαδάς. Η καθιστική ζωή, ο κακός και αργοπορημένος ύπνος με την οθόνη του κινητού ανά χείρας, καθώς και τα άστατα γεύματα, έχουν αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά μας τα τελευταία 50 χρόνια.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο, ωστόσο, κρύβεται στον ίδιο μας τον οργανισμό:

«Ο οργανισμός δεν θέλει να χάσει κιλά. Αν έχεις φτάσει 150 κιλά και πέσεις στα 120, ο εγκέφαλος έχει μνήμη και θέλει να σε γυρίσει πίσω, γιατί εκεί νιώθει ασφαλής και υγιής. Το λίπος μεταφράζεται ως ενέργεια για επιβίωση».

Η «επανάσταση» των νέων θεραπειών και η Σεμαγλουτίδη

Τα τελευταία χρόνια, η ιατρική κοινότητα έχει στα χέρια της πολύτιμα «όπλα». Πρόκειται για φαρμακευτικά σκευάσματα (ορμόνες που παράγει ήδη ο οργανισμός μας σε μικρότερες συγκεντρώσεις) τα οποία μειώνουν το αίσθημα της πείνας, διευκολύνουν τον κορεσμό και κάμπτουν την αντίσταση στην ινσουλίνη.

Μεταξύ των θεραπειών πρώτης γραμμής, ο κ. Λιβαδάς ξεχωρίζει τη Σεμαγλουτίδη, σημειώνοντας ότι έχει έγκριση ακόμα και για παιδιά από 12 ετών, γεγονός που αποδεικνύει το υψηλό προφίλ ασφάλειάς της. Το συγκεκριμένο μόριο επιτυγχάνει σημαντική απώλεια λίπους (έως και 20%), μειώνει τη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα, ενώ στην ελληνική αγορά αποδεικνύεται πιο οικονομικό μακροπρόθεσμα, βοηθώντας τους ασθενείς να παραμείνουν στη θεραπεία χωρίς να υποστούν το φαινόμενο «γιο-γιο».

Όχι φάρμακα χωρίς ιατρική παρακολούθηση

Ο κ. Λιβαδάς είναι κατηγορηματικός: η παχυσαρκία δεν είναι μια απλή ίωση για να πάρει κανείς αντιβίωση μόνος του. Χρειάζεται αυστηρά εξατομικευμένη προσέγγιση που εξετάζει το πώς ζει ο άνθρωπος, πόσο κοιμάται, τι οικονομική άνεση έχει και πού είναι κατανεμημένο το λίπος του (π.χ. σπλαχνικό λίπος στην εμμηνόπαυση).

«Μία ώρα παραπάνω ύπνος την ημέρα μπορεί να σημαίνει απώλεια 8 κιλών σε έναν χρόνο, επειδή ο ξεκούραστος οργανισμός δεν αποθηκεύει ενέργεια λόγω στρες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το «καμπανάκι» για την παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα

Η χώρα μας δυστυχώς φιγουράρει στις πρώτες θέσεις της παιδικής παχυσαρκίας παγκοσμίως, μαζί με τις ΗΠΑ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα; Η άρνηση των γονέων να αποδεχτούν την πραγματικότητα.

«Έρχονται γονείς με παιδιά που βρίσκονται εκτός διαγραμμάτων και σου λένε "απλώς να κόψουμε τα σφολιατοειδή"», περιγράφει ο γιατρός. Η αντιμετώπιση απαιτεί τη συμμετοχή όλης της οικογένειας και συχνά την υποστήριξη ψυχολόγου. Η εφηβεία, ωστόσο, αποτελεί ένα εξαιρετικό «παράθυρο ευκαιρίας», καθώς η επιθυμία των εφήβων να ενταχθούν στην κοινωνική και ερωτική ζωή τούς δίνει ένα ισχυρό, επιπλέον κίνητρο.

«Δεν μπορείς να είσαι απογοητευμένος αν έχεις μια πάθηση. Όπως αντιμετωπίζεις την υπέρταση ή τον διαβήτη, έτσι πρέπει να αντιμετωπίσεις και την παχυσαρκία. Είναι μια δύσκολη, ταλαίπωρη νόσος, αλλά ευτυχώς πλέον έχουμε τα εργαλεία. Ας σταματήσει το στίγμα, ας το δούμε ιατρικά κι ας τελειώνει το πανηγύρι».

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