ΒΟΞ: Η Εύα Επιτροπάκη για το ρίσκο, το φόβο της αποτυχίας και τη μητρότητα μέσα στην επιχειρηματικότητα

Άνθρωποι που ξεχωρίζουν μέσα από το έργο και την πορεία τους, μοιράζονται σκέψεις και εμπειρίες σε συζητήσεις που αγγίζουν την καθημερινότητά μας

Στο 20ό επεισόδιο του ΒΟΞ⁠⁠ του Jenny.gr με την ⁠Τζένη Μπαλατσινού, η επιχειρηματίας και δημιουργός περιεχομένου Εύα Επιτροπάκη μιλάει για τη «νέα εποχή» της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Εκεί όπου το πάθος συναντά τη ρεαλιστική στρατηγική, και ο φόβος της αποτυχίας δίνει τη θέση του σε εργαλεία τεχνολογίας και δίκτυα υποστήριξης που «ξυπνούν» τη δύναμη κάθε γυναίκας να κυνηγήσει τα όνειρά της.

Το πάθος αρκεί για να επιβιώσει μια επιχείρηση; Πότε το όνειρο μετατρέπεται σε burnout και πώς επαναφεύρουμε τον εαυτό μας μετά τα 35 ή τα 40;

Οι πραγματικοί εχθροί δεν είναι ο ενθουσιασμός

«Ο ενθουσιασμός είναι καλό να υπάρχει, πρέπει να σε πορώνει αυτό που κάνεις», εξηγεί η Εύα. «Για μένα, ο μεγαλύτερος εχθρός είναι ο εγωισμός και ο φόβος. Ο εγωισμός, γιατί κανείς μας δεν θέλει να παραδεχτεί ότι η ιδέα του τελικά δεν ήταν τόσο καλή, και ο φόβος του "μήπως δεν το 'χω;"». Το μυστικό; Να αφήσουμε το "εγώ" στην άκρη και να γίνουμε το απόλυτο εργαλείο για τον πελάτη μας.

Επιχειρηματικότητα από το κρεβάτι της εγκυμοσύνης

Στην πιο συγκλονιστική εξομολόγηση του επεισοδίου, η Εύα περιγράφει πώς βρέθηκε στην πρώτη καραντίνα του COVID με ένα μωρό 6 μηνών, έγκυος στο δεύτερο, να διαχειρίζεται μόνη της μια startup και ένα τεχνικό λάθος που «χάλασε» εκατοντάδες παραγγελίες.

«Χρειάστηκε να κάνω επείγουσα περίδεση τραχήλου. Έχω φωτογραφίες να κάνω calls με τη ρόμπα από το κρεβάτι, αλλά βαμμένη από εδώ και πάνω για να φαίνομαι εντάξει. Όταν όμως όλα πήγαν καλά, είπα: Αν διαχειρίστηκες αυτό, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα πια».

"Όχι ξυπόλητες στα αγκάθια": Η συμβουλή για τις γυναίκες άνω των 35

Για όσες γυναίκες διστάζουν να κάνουν το επόμενο βήμα, η Εύα είναι ξεκάθαρη: Οι συνθήκες ποτέ δεν θα είναι ιδανικές. Μην περιμένετε το τέλειο timing. Όχι απροετοίμαστες. Χρειάζεται πλάνο, μεθοδολογία και απενοχοποίηση της βοήθειας (σύντροφος, οικογένεια, πληρωμένη βοήθεια). Επιλογές υπάρχουν, αρκεί να διώξουμε το «δεν γίνεται».

«Θέλω να ζήσω μια ζωή που, όταν γυρίσω πίσω να την κοιτάξω, θα πω: "Ωραία την έζησα". Θέλω να είμαι για τα παιδιά μου το παράδειγμα ενός ανθρώπου που κυνηγούσε τα όνειρά του».

Πώς κατάφερε να κερδίσει την επένδυση της Skroutz στα 28 της και τι πρέπει να προσέξεις πριν ξεκινήσεις τη δική σου επιχείρηση το 2026;

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