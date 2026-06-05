ΒΟΞ: Η Ντόλυ Φατσέα για τον επαναπροσδιορισμό της αντιγήρανσης και τη νέα εποχή της αναγεννητικής ιατρικής

Άνθρωποι που ξεχωρίζουν μέσα από το έργο και την πορεία τους, μοιράζονται σκέψεις και εμπειρίες σε συζητήσεις που αγγίζουν την καθημερινότητά μας

Στο 19o επεισόδιο του ⁠ΒΟΞ⁠ του Jenny.gr με την ⁠Τζένη Μπαλατσινού, η διακεκριμένη δερματολόγος - αφροδισιολόγος Ντόλυ Φατσέα μιλάει για τη «νέα εποχή» της ομορφιάς. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά την αναγεννητική ιατρική και το νυστέρι δίνει τη θέση του σε θεραπείες που «ξυπνούν» τα ίδια τα κύτταρα του οργανισμού.

Η κ. Φατσέα εξηγεί πώς έχουν αλλάξει άρδην τα δεδομένα στην αισθητική δερματολογία. Πλέον, οι μη επεμβατικές μέθοδοι μπορούν να συγκριθούν με μια χειρουργική επέμβαση, καθώς στοχεύουν στην αντιγήρανση σε κυτταρικό και βιολογικό επίπεδο, προσφέροντας ένα απόλυτα φυσικό και αρμονικό αποτέλεσμα με διάρκεια.

Πώς οι βιοδιεγέρτες (όπως το πολυγαλακτικό οξύ και τα πολυνουκλεοτίδια) και τα πεπτίδια έγιναν οι κορυφαίες ανακαλύψεις της δεκαετίας;

Γιατί η γνώση της ανατομίας άλλαξε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη χαλάρωση και πώς μια θεραπεία στους κροτάφους μπορεί να ανορθώσει μέχρι και τον λαιμό;

Ποια είναι η διαφορά στην προσέγγιση των ανδρών που μπαίνουν στην «ανδρόπαυση» και πώς πρέπει να προετοιμάζεται το δέρμα κατά τη διάρκεια μιας γρήγορης απώλειας βάρους (GLP face);

«Δεν θέλω καν να καταλάβει ο ασθενής τι του έχω κάνει. Θέλω μόνο να ξυπνήσει το πρωί και να δει τον εαυτό του πιο φρέσκο», τονίζει χαρακτηριστικά η κ. Φατσέα.

Η αισθητική αντιγήρανση, όπως επισημαίνει, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εσωτερική μας κατάσταση. Η γυμναστική, η διατροφή και η διαχείριση της κορτιζόλης (του στρες) που προκαλεί φλεγμονή, αποτελούν το Α και το Ω για ένα υγιές δέρμα. Στόχος της σύγχρονης ιατρικής είναι να μας βοηθήσει να μεγαλώνουμε με υγεία, ενέργεια και, πάνω από όλα, με αξιοπρέπεια.

Δείτε ολόκληρο το vidcast εδώ: