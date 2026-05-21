ΒΟΞ: Ο Παντελής Μεσσαρόπουλος για τις ορμονικές αλλαγές της εμμηνόπαυσης που μπορούν να γίνουν σύμμαχος για μια καλύτερη ζωή
21 Μαΐου 2026
Στο 18ο επεισόδιο της 3ης σεζόν του ΒΟΞ του JennyGr με την Τζένη Μπαλατσινού, ο Παντελής Μεσσαρόπουλος, μαιευτήρας - γυναικόλος, συνεργάτης του Notia Medcare, μιλάει για την εμμηνόπαυση και τις ορμονικές αλλαγές που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μιας γυναίκας.
Ο κ.Μεσσαρόπουλος εξηγεί ότι πρέπει να καταρρίψουμε τους μύθους γύρω από την εμμηνόπαυση καθώς είναι μια χρονική περίοδος στην οποία η γυναίκα βρίσκεται για το μισό της ζωής της. Επομένως, δεν θα έπρεπε να αποτελεί κάτι τρομακτικό.
Ποια είναι η διαφορά της εμμηνόπαυσης και της πρόωρης ωοθηκικής ανεπάρκειας; Πότε μια γυναίκα πρέπει να κάνει έλεγχο στις ορμόνες της και γιατί είναι σημαντικό να αναφέρει τα πρώτα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, όπως τις εξάψεις;
Η εμμηνόπαυση, όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο κ. Μεσσαρόπουλος, δεν είναι το τέλος της σεξουαλικής ζωής. Σίγουρα υπάρχουν αλλαγές που χρειάζεται να διαχειριστεί και να λάβει ιατρική βοήθεια, ωστόσο οι περισσότερες γυναίκες στην εμμηνόπαυση απελευθερώνονται καθώς δεν υπάρχει πλέον η πιθανότητα της τεκνοποίησης.
