Γιατί τα αγγούρια αξίζουν μια θέση στο πιάτο σου

Πλούσια σε νερό και θρεπτικά συστατικά, τα αγγούρια συμβάλλουν στην ενυδάτωση, την πέψη και τη συνολική ευεξία, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ένα από τα πιο δροσιστικά καλοκαιρινά λαχανικά, τα αγγούρια αξίζουν πολύ περισσότερη αγάπη από όση συνήθως λαμβάνουν. Πολύ συχνά εμφανίζονται ως μερικές θλιβερές φέτες πάνω σε μια πράσινη σαλάτα, όμως στην πραγματικότητα έχουν πολλές ακόμη νόστιμες δυνατότητες που αξίζει να εξερευνήσετε. Παρακάτω θα βρείτε μερικούς εξαιρετικούς λόγους για να καταναλώνετε αγγούρια πιο συχνά, καθώς και πολλούς τρόπους για να τα απολαύσετε.

Τα οφέλη του αγγουριού

Τα αγγούρια εμφανίζονται στις αγορές ακριβώς τη στιγμή που η ζέστη αρχίζει να ανεβαίνει και όλοι χρειαζόμαστε λίγη βοήθεια για να δροσιστούμε. Η επαρκής ενυδάτωση κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής ζέστης είναι ζωτικής σημασίας και η προσθήκη ορισμένων τροφών και βοτάνων στη διατροφή σας μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό σας να ανταπεξέλθει καλύτερα στις υψηλές θερμοκρασίες.

Γιατί τα αγγούρια είναι τόσο δροσιστικά; Με τις φημισμένα χαμηλές θερμίδες τους, τα αγγούρια αποτελούνται κατά περίπου 96% από νερό, όμως η δροσιστική τους δράση δεν οφείλεται μόνο στην περιεκτικότητά τους σε νερό. Περιέχουν επίσης πολυφαινόλες, οι οποίες θεωρείται ότι συμβάλλουν στη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος. Παράλληλα, αποτελούν καλή πηγή βιταμίνης Κ, καθώς και καλίου, ενός ηλεκτρολύτη που μπορεί να μειωθεί όταν ιδρώνουμε.

Η υψηλή περιεκτικότητα των αγγουριών σε νερό και φυτικές ίνες είναι επίσης ιδιαίτερα ωφέλιμη για την πέψη και τη διαχείριση του σωματικού βάρους. Έρευνες δείχνουν ότι δίαιτες που δίνουν έμφαση σε τροφές «χαμηλής ενεργειακής πυκνότητας», όπως τα αγγούρια και άλλα λαχανικά πλούσια σε νερό, μπορούν να υποστηρίξουν την απώλεια βάρους. Τα αντιοξειδωτικά των αγγουριών μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην καταπράυνση της φλεγμονής, η οποία θεωρείται ότι παίζει ρόλο στην εμφάνιση μεταβολικών νοσημάτων.

Όπως συμβαίνει και με πολλά άλλα φρούτα και λαχανικά, μεγάλο μέρος των θρεπτικών συστατικών των αγγουριών βρίσκεται στη φλούδα τους, οπότε καλό είναι να αποφεύγετε το ξεφλούδισμα, εκτός αν πρόκειται για ένα πιο ώριμο αγγούρι με δυσάρεστη γεύση ή ιδιαίτερα σκληρή φλούδα.

Τι να προσέξετε όταν αγοράζετε αγγούρια

Αν έχετε συνηθίσει να αγοράζετε μόνο τα τυπικά αγγούρια του σούπερ μάρκετ, αξίζει να αναζητήσετε τοπικές επιλογές όσο βρίσκονται στην εποχή τους στην περιοχή σας. Τα συμβατικά αγγούρια των παντοπωλείων έχουν εκτραφεί ώστε να διαθέτουν πιο χοντρή φλούδα, κάτι που τα βοηθά να διατηρούνται περισσότερο στα ράφια — γεγονός που συχνά σημαίνει ότι στερούνται της πιο έντονης γεύσης και της καλύτερης υφής των τοπικά καλλιεργημένων αγγουριών.

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Αποθήκευση αγγουριών

Τα αγγούρια είναι προτιμότερο να αποθηκεύονται σε σφραγισμένη σακούλα μέσα στο συρτάρι των λαχανικών του ψυγείου. Προσπαθήστε να τα καταναλώσετε μέσα σε λίγες ημέρες, αν είναι δυνατόν, για καλύτερη γεύση και υφή. Αν δεν πρόκειται να τα φάτε άμεσα, μπορείτε να δοκιμάσετε μία από τις παρακάτω στρατηγικές συντήρησης, ώστε να αποφύγετε τη σπατάλη αυτών των υπέροχων λαχανικών.

Πίκλα (αγγουράκια τουρσί)

Ένας από τους πιο γνωστούς τρόπους διατήρησης των αγγουριών είναι η μετατροπή τους σε τουρσί. Με ξίδι, νερό, αλάτι και μυρωδικά, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα τραγανό και δροσιστικό συνοδευτικό που διατηρείται για εβδομάδες στο ψυγείο. Τα αγγουράκια τουρσί είναι ιδανικά για σαλάτες, σάντουιτς ή ως συνοδευτικό σε γεύματα.

Κομμένα αγγούρια σε νερό (infused water)

Μια άλλη εύκολη επιλογή είναι να κόψετε αγγούρι σε φέτες και να το προσθέσετε σε νερό μαζί με λεμόνι ή δυόσμο. Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο αξιοποιείτε τα αγγούρια πριν χαλάσουν, αλλά δημιουργείτε και ένα εξαιρετικά δροσιστικό ρόφημα για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.

Κατάψυξη (για smoothies και ροφήματα)

Αν και τα αγγούρια δεν διατηρούν την τραγανή υφή τους μετά την κατάψυξη, μπορείτε να τα κόψετε σε κομμάτια και να τα καταψύξετε για χρήση σε smoothies ή δροσερές σούπες. Είναι ένας πρακτικός τρόπος να αξιοποιήσετε αγγούρια που βρίσκονται ήδη κοντά στο να ωριμάσουν υπερβολικά.

Σαλάτες και κρύα πιάτα

Τα αγγούρια ταιριάζουν εξαιρετικά σε δροσερές καλοκαιρινές σαλάτες, είτε μόνα τους με λίγο ελαιόλαδο και λεμόνι είτε σε συνδυασμό με ντομάτα, γιαούρτι ή τυρί φέτα. Μπορούν επίσης να προστεθούν σε κρύες σούπες, όπως το gazpacho, προσφέροντας επιπλέον φρεσκάδα.

Πώς να τα απολαμβάνετε καθημερινά

Τα αγγούρια δεν χρειάζεται να περιορίζονται στη σαλάτα. Μπορείτε να τα εντάξετε εύκολα στην καθημερινή σας διατροφή με δημιουργικούς τρόπους:

Σε σάντουιτς και wraps για έξτρα τραγανότητα

Ως στικς με χούμους ή γιαούρτι ως σνακ

Σε smoothie μαζί με φρούτα και άλλα λαχανικά

Ως βάση για ελαφριά ορεκτικά με μυρωδικά και ελαιόλαδο

Η ευελιξία τους τα καθιστά ιδανικό τρόφιμο για τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η ανάγκη για δροσερά και ελαφριά γεύματα είναι μεγαλύτερη.

Τα αγγούρια είναι ένα απλό αλλά εξαιρετικά πολύτιμο καλοκαιρινό λαχανικό που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ενυδάτωση, την πέψη και τη συνολική ευεξία. Εντάσσοντάς τα πιο συχνά στη διατροφή σας και αξιοποιώντας τα με διαφορετικούς τρόπους, μπορείτε να απολαμβάνετε όχι μόνο τη γεύση τους αλλά και τα οφέλη τους καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.