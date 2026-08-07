Το σώμα σου έχει «μνήμη»: Πώς τα κύτταρα θυμούνται την παχυσαρκία και γιατί δυσκολεύουν την απώλεια βάρους

Οι ερευνητές ανακαλύπτουν ότι η μνήμη δεν περιορίζεται μόνο στον εγκέφαλο, καθώς κύτταρα σε όλο το σώμα φαίνεται να αποθηκεύουν πληροφορίες που επηρεάζουν την υγεία.

Η μνήμη αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης υγείας και ταυτότητας. Μέσω της μνήμης διαμορφώνουμε την προσωπικότητά μας, αναπτύσσουμε τις σχέσεις μας με τον κόσμο γύρω μας και μαθαίνουμε να προστατευόμαστε, αλλά και να κάνουμε πιο υγιεινές επιλογές. Για πολλά χρόνια, η ικανότητα δημιουργίας, διατήρησης και τροποποίησης των αναμνήσεων θεωρούνταν αποκλειστικά λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Ωστόσο, όλο και περισσότεροι ερευνητές εξετάζουν πλέον την πιθανότητα να υπάρχει μια μορφή «μνήμης ολόκληρου του σώματος». Δηλαδή, διερευνούν αν διαφορετικά μέρη του οργανισμού μπορούν επίσης να δημιουργούν και να αποθηκεύουν ένα είδος μνήμης και, εφόσον αυτό συμβαίνει, πώς αυτές οι διαφορετικές μορφές μνήμης μπορεί να επηρεάζονται και παράλληλα να επηρεάζουν την υγεία μας. Τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η ανθρώπινη μνήμη μπορεί να είναι πολύ πιο σύνθετη από όσο πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

Τα κύτταρα εκτός εγκεφάλου αποθηκεύουν επίσης μνήμες

Τον Νοέμβριο του 2024, μια ομάδα ερευνητών από το Κέντρο Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU) δημοσίευσε μια μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications, η οποία έδειξε ότι κύτταρα από τον νευρικό και τον νεφρικό ιστό μπορούν επίσης να αποθηκεύουν ένα είδος μνήμης.

Στο παρελθόν, οι επιστήμονες είχαν μελετήσει θαλάσσιους γυμνοσάλιαγκες, καθώς οι οργανισμοί αυτοί δημιουργούν πολύ απλές μορφές μνήμης. Αυτό τους βοήθησε να κατανοήσουν καλύτερα τους βασικούς μηχανισμούς με τους οποίους σχηματίζονται οι αναμνήσεις. Η νέα έρευνα έρχεται να δείξει ότι υπάρχει μια ακόμη πιο απλή μορφή μνήμης, η οποία δεν αφορά μόνο διαφορετικά είδη ζώων, αλλά φαίνεται να υπάρχει σε όλους τους τύπους κυττάρων.

Οι ερευνητές θέλησαν να διαπιστώσουν αν τα κύτταρα του σώματος διαθέτουν απλώς μια μεταφορική «μνήμη» ή αν πράγματι έχουν την ικανότητα να αποθηκεύουν πληροφορίες και να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους με βάση προηγούμενες εμπειρίες. Η μελέτη δείχνει ότι δεν πρόκειται απλώς για μια συμβολική σύνδεση. Ο μηχανισμός που επιτρέπει τη διατήρηση πληροφοριών στα εγκεφαλικά κύτταρα και στα κύτταρα των νεφρών φαίνεται να βασίζεται στους ίδιους κυτταρικούς μηχανισμούς και να ακολουθεί παρόμοιους κανόνες.

Ένας από αυτούς τους κανόνες είναι το λεγόμενο φαινόμενο της κατανομής στον χρόνο (spacing effect). Το φαινόμενο αυτό περιγράφει την παρατήρηση ότι η μάθηση ή η δημιουργία μιας μνήμης γίνεται πιο αποτελεσματική όταν οι πληροφορίες ή τα ερεθίσματα παρουσιάζονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, αντί να συγκεντρώνονται όλα μαζί σε μία μόνο χρονική περίοδο. Με απλά λόγια, η επανάληψη ενός ερεθίσματος σε διαστήματα φαίνεται να δημιουργεί ισχυρότερη «μνήμη» από μια μαζική έκθεση σε αυτό για μικρό χρονικό διάστημα.

Τι είδους μνήμες μπορούν να αποθηκεύουν τα κύτταρα εκτός εγκεφάλου;

Το επόμενο ερώτημα που προκύπτει είναι: Τι είδους μνήμες μπορούν να αποθηκεύουν τα κύτταρα σε διαφορετικά σημεία του σώματος; Οι ερευνητές εξηγούν ότι κάθε σύστημα «θυμάται» αυτό που βιώνει και αυτό που σχετίζεται με τη λειτουργία του. Ένας θαλάσσιος γυμνοσάλιαγκας αποθηκεύει εμπειρίες που αφορούν τη ζωή του ως θαλάσσιος οργανισμός, ένας άνθρωπος αποθηκεύει ανθρώπινες εμπειρίες και ένα κύτταρο του νεφρού αποθηκεύει πληροφορίες που σχετίζονται με το περιβάλλον και τις ανάγκες του συγκεκριμένου οργάνου. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι «νοητικές» μνήμες —όπως τα συναισθήματα, οι γνώσεις ή οι δεξιότητες- αποθηκεύονται σε όργανα όπως οι νεφροί.

Οι μνήμες του μυαλού εξακολουθούν να επεξεργάζονται και να αποθηκεύονται στον εγκέφαλο. Αυτό που φαίνεται να συμβαίνει είναι ότι και τα υπόλοιπα κύτταρα του σώματος έχουν τις δικές τους, πιο εξειδικευμένες μορφές «εμπειρίας». Οι μνήμες που αποθηκεύονται στα κύτταρα εκτός εγκεφάλου σχετίζονται αποκλειστικά με τον ρόλο που επιτελεί κάθε συγκεκριμένος τύπος κυττάρου στον οργανισμό. Για παράδειγμα, ένα κύτταρο των νεφρών μπορεί να «θυμάται» διαφορετικά μοτίβα έκθεσης σε άλατα, υγρά και θρεπτικά συστατικά. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, μπορεί να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει στο μέλλον.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του τύπου κυτταρικής μνήμης αφορά τα κύτταρα του παγκρέατος όταν εκτίθενται σε μεγάλες ποσότητες ζάχαρης. Όταν αυξάνονται τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, τα παγκρεατικά κύτταρα απελευθερώνουν ινσουλίνη, μια ορμόνη που βοηθά τα κύτταρα να απορροφήσουν τη ζάχαρη και να τη χρησιμοποιήσουν για ενέργεια. Η απελευθέρωση της ινσουλίνης φτάνει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο και στη συνέχεια μειώνεται. Ωστόσο, αν μετά από περίπου 20 λεπτά το ίδιο κύτταρο εκτεθεί ξανά σε μεγάλη ποσότητα ζάχαρης, η απόκρισή του μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη.

Αυτός ο μηχανισμός έχει πρακτική αξία. Αν η ικανότητα απορρόφησης της ζάχαρης έχει ήδη φτάσει στα όριά της, το σώμα χρειάζεται να ενισχύσει την απόκρισή του ώστε να αξιοποιήσει καλύτερα τα διαθέσιμα θρεπτικά συστατικά. Αν όμως αυτή η απόκριση παρέμενε συνεχώς αυξημένη, θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα, όπως αυξημένη κόπωση και συνεχές αίσθημα πείνας. Έτσι, η ύπαρξη ενός στοιχείου «μνήμης» στα παγκρεατικά κύτταρα βοηθά τον οργανισμό να προσαρμόζεται στα πρότυπα πρόσληψης θρεπτικών συστατικών, όπως ακριβώς οι μνήμες του εγκεφάλου μάς βοηθούν να προσαρμοζόμαστε στις εμπειρίες μας.

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Πώς μπορεί η «μνήμη του σώματος» να επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2024 στο επιστημονικό περιοδικό Nature έδειξε ότι τα λιποκύτταρα μπορούν να διατηρούν μια «μνήμη» της παχυσαρκίας ακόμη και μετά την απώλεια βάρους. Αυτή η κυτταρική μνήμη μπορεί να συμβάλλει στο γνωστό φαινόμενο γιο-γιο, κατά το οποίο ένα άτομο ανακτά γρήγορα μέρος ή το σύνολο των κιλών που έχασε μετά από μια δίαιτα.

Η μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του ETH Zurich στην Ελβετία, υποστηρίζει την άποψη ότι παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως οι ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες που μπορούν να οδηγήσουν σε χρόνιες παθήσεις, όπως η παχυσαρκία, είναι δυνατό να προκαλέσουν επιγενετικές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές μπορούν να ενεργοποιήσουν γονίδια που προηγουμένως δεν ήταν ενεργά, δημιουργώντας ένα είδος «επιγενετικής μνήμης».

Η επιγενετική μνήμη είναι γνωστή για τον ρόλο της στον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα διατηρούν την ταυτότητά τους κατά την κυτταρική διαίρεση, κάτι που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη, την αναγέννηση και τη λειτουργία των ιστών. Όμως οι επιστήμονες θέλησαν να εξετάσουν τι συμβαίνει και με τα κύτταρα που δεν διαιρούνται συχνά. Και αυτά τα κύτταρα, όπως φαίνεται, χρειάζεται να προσαρμόζονται στα εξωτερικά ερεθίσματα και επομένως μπορούν επίσης να υφίστανται επιγενετικές αλλαγές.

Η επιγενετική «μνήμη» της παχυσαρκίας μπορεί να δυσκολεύει την απώλεια βάρους

Μέσα από τη μελέτη αυτή, οι ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν αν μια χρόνια κατάσταση, όπως η παχυσαρκία, μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο λιπώδης ιστός ανταποκρίνεται στα εξωτερικά ερεθίσματα και, εφόσον συμβαίνει αυτό, αν αυτές οι αλλαγές είναι μόνιμες ή μπορούν να αντιστραφούν. Μια καλά τεκμηριωμένη παρατήρηση είναι ότι ο οργανισμός τείνει να υπερασπίζεται το αυξημένο σωματικό βάρος, γεγονός που κάνει την απώλεια βάρους και τη διατήρησή του ιδιαίτερα δύσκολη. Οι επιστήμονες υπέθεσαν ότι αυτό μπορεί να οφείλεται σε έναν τύπο «μεταβολικής μνήμης», μέσω της οποίας το σώμα «θυμάται» την προηγούμενη κατάσταση παχυσαρκίας και προσπαθεί να επιστρέψει σε αυτή.

Για να ελέγξουν αυτή την υπόθεση, οι ερευνητές αρχικά ανέλυσαν λιπώδη ιστό από ποντίκια με αυξημένο βάρος, αλλά και από ποντίκια που είχαν χάσει τα επιπλέον κιλά τους. Διαπίστωσαν ότι τα λιποκύτταρα διατηρούν μια «μνήμη» της παχυσαρκίας ακόμη και μετά από σημαντική απώλεια βάρους. Στα λιποκύτταρα των παχύσαρκων ποντικών, οι ερευνητές εντόπισαν ότι αυτή η μνήμη ήταν καταγεγραμμένη στο επιγονιδίωμα, δηλαδή στις τροποποιήσεις του DNA ή των πρωτεϊνών γύρω από τις οποίες είναι τυλιγμένο το DNA. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τη δραστηριότητα των γονιδίων και μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο ένα κύτταρο ανταποκρίνεται σε μελλοντικά ερεθίσματα.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές επιβεβαίωσαν τα ευρήματά τους και σε ανθρώπους, αναλύοντας δείγματα λιπώδους ιστού από άτομα που είχαν υποβληθεί σε βαριατρική χειρουργική ως θεραπεία για παχυσαρκία ή σοβαρό υπερβάλλον βάρος. Αυτή η κυτταρική μνήμη φαίνεται να προετοιμάζει τα λιποκύτταρα ώστε να ανταποκρίνονται πιο γρήγορα σε ένα περιβάλλον που ευνοεί την αύξηση βάρους, όπως μια διατροφή πλούσια σε ζάχαρη και λιπαρά. Αυτό μπορεί να συνδέεται με την ευκολότερη επαναπρόσληψη κιλών μετά από μια δίαιτα.

Η μελέτη δείχνει ότι ένας λόγος για τον οποίο είναι δύσκολο να διατηρηθεί το βάρος μετά την αρχική απώλεια είναι ότι τα λιποκύτταρα μπορεί να «θυμούνται» την προηγούμενη κατάσταση παχυσαρκίας και να προσπαθούν να επιστρέψουν σε αυτή. Με άλλα λόγια, η διατήρηση ενός νέου, χαμηλότερου βάρους μπορεί να απαιτεί όχι μόνο αλλαγές στη διατροφή και τη φυσική δραστηριότητα, αλλά και την αντιμετώπιση αυτών των βαθύτερων βιολογικών μηχανισμών.

Μπορεί το σώμα να «ξεχάσει» την παχυσαρκία;

Από εξελικτικής άποψης, η ύπαρξη μιας μνήμης που βοηθά το σώμα να ανακτήσει βάρος αντί να το χάσει φαίνεται να έχει λογική. Οι άνθρωποι και άλλα ζώα έχουν εξελιχθεί ώστε να προστατεύουν το σωματικό τους βάρος και όχι να το μειώνουν, καθώς στο παρελθόν η έλλειψη τροφής αποτελούσε συχνή απειλή για την επιβίωση. Σε κοινωνικό επίπεδο, αυτή η ανακάλυψη μπορεί να προσφέρει μια διαφορετική οπτική σε ανθρώπους που δυσκολεύονται με την παχυσαρκία. Δείχνει ότι η δυσκολία στη διατήρηση της απώλειας βάρους μπορεί να μην οφείλεται αποκλειστικά στην έλλειψη θέλησης ή κινήτρου, αλλά και σε βαθύτερους κυτταρικούς μηχανισμούς που ενεργά αντιστέκονται στην αλλαγή.

Ωστόσο, ένα σημαντικό ερώτημα παραμένει: Μπορούν αυτές οι κυτταρικές μνήμες της παχυσαρκίας να «διαγραφούν», ώστε να γίνει ευκολότερη η μακροχρόνια διατήρηση του βάρους; Προς το παρόν, η απάντηση δεν είναι ξεκάθαρη. Σήμερα δεν υπάρχουν φαρμακευτικές παρεμβάσεις που να στοχεύουν ειδικά στις επιγενετικές αλλαγές που έχουν παρατηρηθεί. Τα εργαλεία που μπορούν να τροποποιήσουν το επιγονιδίωμα βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως σε ανθρώπους. Παρόλα αυτά, οι ερευνητές εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι η μελλοντική έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε νέες λύσεις.

Είναι πιθανό ότι η διατήρηση ενός μειωμένου ή υγιούς σωματικού βάρους για αρκετό χρονικό διάστημα μπορεί να βοηθήσει ώστε αυτή η κυτταρική μνήμη να εξασθενήσει. Δεδομένου ότι ο μεταβολισμός συνδέεται στενά με τη ρύθμιση του επιγονιδιώματος, είναι επίσης πιθανό ότι συγκεκριμένες διατροφικές παρεμβάσεις ή ορισμένα συμπληρώματα διατροφής θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον περιορισμό αυτής της επίδρασης.

Παράλληλα, απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να διερευνηθεί αν θεραπείες που μιμούνται τις ορμόνες του εντέρου, όπως οι ινκρετινικές θεραπείες (για παράδειγμα η σεμαγλουτίδη), μπορούν να επηρεάσουν ή να τροποποιήσουν αυτή τη μνήμη των κυττάρων. Η ιδέα ότι το σώμα μπορεί να «θυμάται» προηγούμενες εμπειρίες αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες αντιλαμβάνονται τη λειτουργία των κυττάρων και τη σχέση τους με την υγεία.Από τα κύτταρα του νεφρού και του νευρικού ιστού μέχρι τα λιποκύτταρα που διατηρούν ίχνη της παχυσαρκίας, φαίνεται ότι η μνήμη δεν περιορίζεται μόνο στον εγκέφαλο.

Οι νέες αυτές ανακαλύψεις ανοίγουν δρόμους για καλύτερη κατανόηση του μεταβολισμού, της απώλειας βάρους και της αντιμετώπισης χρόνιων παθήσεων. Παράλληλα, καλό είναι να μην ξεχνάμε πως ο οργανισμός μας λειτουργεί μέσα από πολύπλοκους μηχανισμούς που ξεπερνούν όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα και ότι η υγεία μας επηρεάζεται από μια δυναμική αλληλεπίδραση ανάμεσα στα κύτταρα, το περιβάλλον και τον τρόπο ζωής μας.