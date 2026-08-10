Εύθραυστα νύχια: Μήπως σου λείπουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η έλλειψη βιταμινών μπορεί να προκαλέσει εύθραυστα νύχια. Μάθετε για τη σχέση μεταξύ της διατροφής και της υγείας των νυχιών.

Τα νύχια μας δεν έχουν μόνο αισθητικό ρόλο. Συχνά μπορούν να λειτουργήσουν ως ένας μικρός «καθρέφτης» της συνολικής μας υγείας, αποκαλύπτοντας πληροφορίες για τις καθημερινές μας συνήθειες, τη φροντίδα που τους προσφέρουμε, αλλά και για τη διατροφική μας κατάσταση. Αλλαγές στο χρώμα, την υφή ή την ανθεκτικότητά τους δεν πρέπει πάντα να προκαλούν ανησυχία, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποτελούν ένα σημάδι ότι ο οργανισμός δεν λαμβάνει όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ή ότι υπάρχει κάποιος άλλος παράγοντας που επηρεάζει την υγεία τους.

Τα εύθραυστα νύχια είναι ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας. Αν και πολλές φορές οφείλονται στην καθημερινή έκθεση στο νερό, στα απορρυπαντικά ή στη συχνή χρήση βερνικιών και προϊόντων περιποίησης, δεν αποκλείεται να σχετίζονται και με ελλείψεις σε βασικές βιταμίνες, μέταλλα ή πρωτεΐνη. Γι' αυτό και η σωστή διατροφή, σε συνδυασμό με την κατάλληλη φροντίδα των νυχιών, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση της δύναμης και της υγείας τους.

Πώς όμως μπορεί να καταλάβει κανείς αν τα εύθραυστα νύχια οφείλονται σε μια διατροφική ανεπάρκεια και ποιες τροφές μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν; Η επιστήμη δίνει ορισμένες απαντήσεις.

Διατροφικές ελλείψεις και νύχια

Οι ελλείψεις σε αρκετές βιταμίνες ή μέταλλα μπορεί να προκαλέσουν εύθραυστα νύχια. Πιο συγκεκριμένα, η έλλειψη ενός ή περισσότερων από τα παρακάτω θρεπτικά συστατικά μπορεί να κάνει τα νύχια πιο αδύναμα και εύθραυστα:

Σίδηρος

Βιταμίνες του συμπλέγματος Β, όπως η βιοτίνη και η βιταμίνη Β12

Ψευδάργυρος

Πρωτεΐνη

Μαγνήσιο

Εκτός από την ευθραυστότητα, οι διατροφικές ελλείψεις μπορεί να προκαλέσουν και τις ακόλουθες αλλαγές στα νύχια:

Λευκές κηλίδες

Κάθετες γραμμές

Εσοχές

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι ακραίες διατροφικές πρακτικές μπορεί να συμβάλλουν στην εμφάνιση διατροφικών ελλείψεων, ιδιαίτερα όταν σχετίζονται με διαταραγμένη διατροφή, όπως η νευρική ανορεξία, ή με ιδιαίτερα περιοριστικές δίαιτες.

pexels

Μπορείτε να αντιστρέψετε τα εύθραυστα νύχια αυξάνοντας την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών;

Η απάντηση είναι ότι εξαρτάται. Αν ο γιατρός σας διαπιστώσει ότι η αιτία είναι μια διατροφική ανεπάρκεια, μπορεί να σας συστήσει να βελτιώσετε τη διατροφή σας και να καταναλώνετε μεγαλύτερη ποικιλία τροφών, ώστε να λαμβάνετε όλες τις βιταμίνες και τα μέταλλα που χρειάζεται ο οργανισμός σας. Μπορείτε να εστιάσετε σε τροφές πλούσιες σε:

Σίδηρο: Κρέας, πουλερικά, ψάρια, φασόλια και φακές.

Βιταμίνη C, η οποία βοηθά στην απορρόφηση του σιδήρου: Εσπεριδοειδή, ακτινίδια, κόκκινες πιπεριές, φράουλες και ντομάτες.

Βιταμίνη Β12 και βιοτίνη: Μοσχαρίσιο συκώτι, κρέας, πουλερικά, ψάρια, μύδια, στρείδια, αυγά, τυρί, γάλα, ξηροί καρποί, σπόροι, γλυκοπατάτες, σπανάκι και μπρόκολο.

Ψευδάργυρο: Στρείδια, κρέας, ψάρια, πουλερικά, φασόλια, ξηροί καρποί, δημητριακά ολικής άλεσης και γαλακτοκομικά προϊόντα.

Πρωτεΐνη: Κρέας, ψάρια, πουλερικά, ξηροί καρποί, σπόροι και όσπρια.

Μαγνήσιο: Ξηροί καρποί, σπόροι, αβοκάντο, σπανάκι, άλλα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και δημητριακά ολικής άλεσης.

Πρέπει να πάρετε συμπληρώματα για πιο δυνατά νύχια;

Αν μια διατροφική ανεπάρκεια είναι πράγματι η αιτία των εύθραυστων νυχιών σας, ο γιατρός σας πιθανότατα θα σας προτείνει αρχικά να βελτιώσετε τη διατροφή σας. Αν, όμως, σας δώσει το «πράσινο φως» για τη λήψη ενός συμπληρώματος, υπάρχουν ορισμένες μελέτες που δείχνουν ότι κάποια από αυτά μπορεί να είναι ωφέλιμα.

Μια παλαιότερη μελέτη διαπίστωσε ότι το 63% των ατόμων με εύθραυστα νύχια που λάμβαναν καθημερινά συμπλήρωμα βιοτίνης παρατήρησαν βελτίωση στην κατάστασή τους. Επιπλέον, μια πιο πρόσφατη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι η λήψη συμπληρωμάτων βιοτίνης, σε συνδυασμό με την επαρκή πρόσληψη και άλλων μικροθρεπτικών συστατικών, θα μπορούσε να είναι χρήσιμη, αν και απαιτούνται περισσότερες μελέτες για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Ωστόσο, τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα παραμένουν αντικρουόμενα όσον αφορά τον ρόλο των συμπληρωμάτων και την ικανότητά τους να αντιστρέφουν τα εύθραυστα νύχια. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να δίνεται προτεραιότητα στην επαρκή πρόσληψη θρεπτικών συστατικών μέσω μιας ισορροπημένης διατροφής.

Επιπλέον, ορισμένα συμπληρώματα μπορεί να αλληλεπιδράσουν με μη συνταγογραφούμενα ή συνταγογραφούμενα φάρμακα που λαμβάνετε, μειώνοντας την αποτελεσματικότητά τους ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, προκαλώντας ανεπιθύμητες ενέργειες. Παράλληλα, η υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης ορισμένων συμπληρωμάτων μπορεί επίσης να προκαλέσει προβλήματα. Για παράδειγμα, η υπερβολική πρόσληψη ψευδαργύρου μπορεί να οδηγήσει σε ναυτία και έμετο, ενώ η υπερβολική πρόσληψη σιδήρου μπορεί να προκαλέσει δυσκοιλιότητα και πόνο στο στομάχι.

Άλλοι παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν εύθραυστα νύχια

Εκτός από τις διατροφικές ελλείψεις, υπάρχουν πολλοί ακόμη λόγοι για τους οποίους μπορεί να εμφανίσετε εύθραυστα νύχια. Για παράδειγμα, το συχνό πλύσιμο των πιάτων μπορεί να αφυδατώσει τα νύχια, κάνοντάς τα πιο εύθραυστα. Η χρήση λαστιχένιων γαντιών με βαμβακερή επένδυση κατά το πλύσιμο των πιάτων ή τον καθαρισμό με ισχυρά χημικά προϊόντα μπορεί να βοηθήσει στην προστασία τους. Επιπλέον, τα προϊόντα αφαίρεσης βερνικιού που περιέχουν ακετόνη μπορούν να φθείρουν σταδιακά τα νύχια και να τα κάνουν πιο αδύναμα. Η επιλογή προϊόντων χωρίς ακετόνη μπορεί να συμβάλει στη μείωση αυτής της φθοράς.

Ορισμένες ενυδατικές κρέμες μπορεί επίσης να βοηθήσουν στη βελτίωση της κατάστασης των εύθραυστων νυχιών. Παράλληλα, τα εύθραυστα νύχια μπορεί να αποτελούν ένδειξη μυκητιασικής λοίμωξης ή να σχετίζονται με κάποιο υποκείμενο πρόβλημα υγείας, όπως η ψωρίαση, οι διαταραχές του θυρεοειδούς ή το σύνδρομο Raynaud, μια κατάσταση κατά την οποία μειώνεται η αιμάτωση των άκρων, συμπεριλαμβανομένων των νυχιών.

Αν τα εύθραυστα νύχια επιμένουν, είναι σημαντικό να συζητήσετε με τον γιατρό σας τα συμπτώματά σας, τις διατροφικές σας συνήθειες και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας σας, ώστε να αποκλειστεί η ύπαρξη κάποιας υποκείμενης πάθησης που μπορεί να επηρεάζει την υγεία των νυχιών.