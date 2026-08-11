Τι θα συμβεί στη χοληστερόλη σου αν τρως ένα αβοκάντο κάθε μέρα

Νέα μελέτη εξετάζει πώς η καθημερινή κατανάλωση αβοκάντο επηρεάζει τη χοληστερόλη και τη συνολική ποιότητα της διατροφής.

Οι διατροφικές τάσεις και οι νέες δίαιτες αλλάζουν συνεχώς, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να παρακολουθεί κανείς όλες τις νέες προτάσεις. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, οι ερευνητές στρέφουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον τους στα οφέλη που μπορεί να έχουν συγκεκριμένες τροφές για την υγεία. Μία από αυτές είναι το αβοκάντο. Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Heart Association εξέτασε την επίδραση της καθημερινής κατανάλωσης ενός αβοκάντο σε σύγκριση με μια συνηθισμένη διατροφή.

Παρότι οι ερευνητές δεν εντόπισαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων στις περισσότερες παραμέτρους, διαπίστωσαν ότι τα άτομα που έτρωγαν καθημερινά ένα αβοκάντο παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα ολικής και LDL χοληστερόλης, δηλαδή της λεγόμενης «κακής» χοληστερόλης. Παράλληλα, παρουσίασαν βελτίωση στη συνολική ποιότητα της διατροφής τους.

Αβοκάντο και χοληστερόλη

Η χοληστερόλη μπορεί να προέρχεται από τη διατροφή, όμως το σώμα μας παράγει επίσης τη δική του. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι χοληστερόλης: Η λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL) και η λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας (HDL). Η διατήρηση της LDL χοληστερόλης σε υγιή επίπεδα είναι σημαντική για την καρδιαγγειακή υγεία, καθώς τα αυξημένα επίπεδά της αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως η στεφανιαία νόσος και το εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι επιστήμονες συνεχίζουν να μελετούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα χοληστερόλης και τον τρόπο με τον οποίο η διατροφή μπορεί να συμβάλει στη διατήρησή τους σε φυσιολογικά επίπεδα. Το αβοκάντο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς περιέχει μονοακόρεστα λιπαρά, φυτικές ίνες και σημαντικά θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνες C και K.

Τι έδειξε η μελέτη

Η έρευνα ήταν τυχαιοποιημένη και εξέτασε τα πιθανά οφέλη από την κατανάλωση ενός αβοκάντο την ημέρα για έξι μήνες. Οι ερευνητές θέλησαν αρχικά να διαπιστώσουν αν η συγκεκριμένη συνήθεια θα μπορούσε να μειώσει το σπλαχνικό λίπος, δηλαδή το λίπος που συσσωρεύεται γύρω από τα εσωτερικά όργανα στην κοιλιακή περιοχή.

Στη μελέτη συμμετείχαν άτομα με αυξημένη περίμετρο μέσης: τουλάχιστον 89 εκατοστά για τις γυναίκες και 102 εκατοστά για τους άνδρες. Παράλληλα, πριν από την έναρξη της μελέτης κατανάλωναν συνήθως έως δύο αβοκάντο τον μήνα. Συνολικά, 1.008 άτομα συμμετείχαν στην έρευνα. Από αυτά, 505 ανήκαν στην ομάδα που κατανάλωνε ένα αβοκάντο καθημερινά, ενώ 503 συνέχισαν τη συνηθισμένη διατροφή τους. Οι ερευνητές αξιολόγησαν τη διατροφική πρόσληψη στην αρχή της μελέτης και στις 8, 16 και 26 εβδομάδες. Παράλληλα, χρησιμοποίησαν μαγνητικές τομογραφίες για να μετρήσουν την ποσότητα του σπλαχνικού λίπους.

Ένα αβοκάντο την ημέρα δεν έφερε απώλεια βάρους

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων στις περισσότερες παραμέτρους. Η βασική εξαίρεση αφορούσε τη χοληστερόλη. Τα άτομα που κατανάλωναν καθημερινά αβοκάντο παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα ολικής χοληστερόλης και LDL χοληστερόλης. Παράλληλα, παρατηρήθηκαν κάποιες διαφορές στην ποιότητα της διατροφής. Η ομάδα του αβοκάντο παρουσίασε υψηλότερη βαθμολογία στον Δείκτη Υγιεινής Διατροφής, ενώ κατανάλωνε περισσότερες φυτικές ίνες και λιπαρά και λιγότερους υδατάνθρακες και πρωτεΐνες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι η καθημερινή κατανάλωση αβοκάντο δεν συνδέθηκε με αύξηση του σωματικού βάρους. Ωστόσο, το αβοκάντο δεν οδήγησε σε σημαντική μείωση του σπλαχνικού λίπους.

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Δεν υπάρχει μία «μαγική» τροφή

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν ένα σημαντικό σημείο: Η προσθήκη μιας μεμονωμένης «υγιεινής» τροφής στη διατροφή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα υπάρξουν θεαματικές αλλαγές στην υγεία. Η προσθήκη ενός τροφίμου πλούσιου σε καλά λιπαρά και θρεπτικά συστατικά, όπως το αβοκάντο, δεν οδήγησε από μόνη της σε σημαντικά κλινικά οφέλη. Ωστόσο, δεν είχε αρνητικές επιδράσεις και συνδέθηκε με βελτίωση της συνολικής ποιότητας της διατροφής.

Οι περιορισμοί της έρευνας

Η μελέτη είχε ορισμένους περιορισμούς. Για παράδειγμα, οι ερευνητές δεν συνέλεξαν πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που λάμβαναν οι συμμετέχοντες. Επιπλέον, η παρακολούθηση διήρκεσε έξι μήνες και ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ενδεχομένως να έδινε διαφορετικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα όσον αφορά το σπλαχνικό λίπος. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, η οποία μπορεί να επηρέασε τον τρόπο ζωής και τις διατροφικές συνήθειες των συμμετεχόντων. Τέλος, ορισμένα στοιχεία, όπως η διατροφική πρόσληψη, βασίστηκαν στις αναφορές των ίδιων των συμμετεχόντων, γεγονός που αφήνει περιθώριο για πιθανές ανακρίβειες.

Το σημαντικό είναι η συνολική διατροφή

Το βασικό μήνυμα της μελέτης είναι ότι δεν υπάρχει μία τροφή που μπορεί να «διορθώσει» από μόνη της μια μη ισορροπημένη διατροφή. Το αβοκάντο μπορεί να αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής, ιδιαίτερα επειδή προσφέρει φυτικές ίνες και ακόρεστα λιπαρά. Ωστόσο, τα πιθανά οφέλη του δεν θα πρέπει να απομονώνονται από το συνολικό διατροφικό πρότυπο.

Η έμφαση σε μεμονωμένες τροφές δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια συνολικά υγιεινή διατροφή. Από την άλλη πλευρά, οτιδήποτε ενθαρρύνει την αυξημένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής μπορεί να αποτελεί μια θετική αλλαγή για την υγεία.