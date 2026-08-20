Ουρολοίμωξη: 6 συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσεις

Από το κάψιμο κατά την ούρηση και τη συχνουρία μέχρι τα θολά ούρα και τον πυρετό, αυτά είναι τα σημάδια που μπορεί να δείχνουν ουρολοίμωξη.

Πολλές γυναίκες είναι εξοικειωμένες με τις ουρολοιμώξεις: Οι μισές θα εμφανίσουν τουλάχιστον μία ουρολοίμωξη στη ζωή τους, ενώ το 25% από αυτές θα εμφανίσουν επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις. Οι ουρολοιμώξεις είναι δυσάρεστες στην αντιμετώπισή τους — και μπορούν ακόμη και να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη εάν δεν αντιμετωπιστούν. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να αναγνωρίζετε τα σημάδια μιας λοίμωξης και να ενεργείτε γρήγορα.

Συνήθη συμπτώματα ουρολοίμωξης

Δυσφορία όταν ουρείτε

Ο πόνος, το κάψιμο ή το τσούξιμο κατά την ούρηση είναι συχνά το πρώτο σημάδι ουρολοίμωξης ή παρουσίας βακτηρίων στην ουρήθρα ή την ουροδόχο κύστη. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχετε αναπτύξει πλήρη ουρολοίμωξη — εκτός εάν η ενόχληση επιμένει. Εάν αισθάνεστε πόνο μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της ημέρας και δεν εμφανίζετε άλλα συμπτώματα ουρολοίμωξης, το σώμα σας πιθανότατα έχει ήδη αποβάλει τα βακτήρια. Η κατανάλωση επιπλέον νερού αμέσως μόλις ξεκινήσει το κάψιμο μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση μικρών ποσοτήτων βακτηρίων και στην πρόληψη της ανάπτυξης της λοίμωξης.

Μια έντονη επιθυμία για ούρηση όλη την ώρα

Αν το μόνο που σκέφτεστε είναι πόσο έντονη είναι η ανάγκη σας να ουρήσετε —ιδίως αν μόλις ουρήσατε και αντιμετωπίζετε άλλα συμπτώματα, όπως επώδυνη ούρηση— μπορεί να έχετε ουρολοίμωξη. Τα βακτήρια μπορούν να ερεθίσουν την ουρήθρα και το εσωτερικό της ουροδόχου κύστης και να σας κάνουν να αισθάνεστε ότι έχετε απεγνωσμένα την ανάγκη να ουρείτε συνεχώς.

Θολά, αιματηρά ή αποχρωματισμένα ούρα

Το χρώμα των ούρων σας μπορεί να υποδηλώνει πολλά πράγματα, μεταξύ άλλων και το αν υπάρχει κάποια λοίμωξη. Οτιδήποτε βρίσκεται εκτός του κίτρινου ή του διαυγούς φάσματος θα πρέπει να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι. Τα θολά, κόκκινα ή καφέ ούρα μπορεί να αποτελούν σημάδια λοίμωξης. Αλλά πριν πανικοβληθείτε, σκεφτείτε τι φάγατε τις τελευταίες 24 ώρες. Τα παντζάρια και άλλες τροφές μπορούν επίσης να δώσουν στα ούρα ένα τρομακτικά ροζ, πορτοκαλί ή κόκκινο χρώμα. Αν, όμως, αυτές οι τροφές ευθύνονται για την αλλαγή του χρώματος, δεν θα έχετε πόνο και το χρώμα θα επανέλθει γρήγορα.

Ούρα με έντονη οσμή

Η έντονη μυρωδιά είναι ένα συνηθισμένο σύμπτωμα. Ωστόσο, ορισμένες τροφές μπορεί επίσης να προκαλέσουν δυσάρεστη οσμή στα ούρα σας. Ο καφές και τα σπαράγγια είναι δύο πιθανοί ένοχοι. Εάν τα ούρα σας εξακολουθούν να μυρίζουν έντονα μετά από μερικές ουρήσεις ή εάν η οσμή συνδυάζεται με θολό ή κόκκινο χρώμα, ήρθε η ώρα να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας.

Πίεση, κράμπες ή πόνος στη λεκάνη σας

Ιδίως οι μεγαλύτερες γυναίκες μπορεί να εμφανίσουν κράμπες, αίσθημα πίεσης ή κοιλιακό πόνο όταν έχουν ουρολοίμωξη. Σε ορισμένες γυναίκες, ο πόνος, οι κράμπες και οι μυϊκοί πόνοι —οι οποίοι μπορεί επίσης να γίνουν αισθητοί στα πλευρά ή στη μέση— μπορεί να είναι τα πιο έντονα συμπτώματα. Αυτά τα συμπτώματα είναι συχνά εύκολο να αγνοηθούν ή να αποδοθούν σε κάτι άλλο — ας πούμε, σε κάτι που φάγατε ή στο προεμμηνορροϊκό σύνδρομο — αλλά είναι σημαντικό να τους δώσετε προσοχή και να τα αναφέρετε στον γιατρό σας, ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε την αιτία.

Ακραία κόπωση ή πυρετός

Όπως συμβαίνει με κάθε είδους λοίμωξη, μόλις το σώμα ανιχνεύσει ότι κάτι δεν πάει καλά, εισέρχεται σε κατάσταση φλεγμονής. Μαζί με άλλα προστατευτικά μέτρα, αυτό πυροδοτεί την απελευθέρωση λευκών αιμοσφαιρίων, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν αίσθημα κόπωσης. Η κόπωση μπορεί να σχετίζεται με ουρολοίμωξη, εάν έχετε παρατηρήσει και άλλα συμπτώματα. Ομοίως, ένας πυρετός που συνοδεύεται από ορισμένα από τα άλλα συμπτώματα που αναφέρονται παραπάνω είναι συχνά ένα σημάδι ότι η λοίμωξη έχει επιδεινωθεί και έχει εξαπλωθεί στους νεφρούς. Εάν έχετε πυρετό πάνω από 38°C ή βιώνετε ρίγη ή νυχτερινές εφιδρώσεις, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

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Πώς να μειώσετε τα συνηθισμένα συμπτώματα της ουρολοίμωξης

Ακόμα κι αν έχετε ακούσει ότι ο χυμός κράνμπερι είναι η μαγική θεραπεία για τις ουρολοιμώξεις, μην παρασυρθείτε από τον ενθουσιασμό. Ενώ περιέχει ένα δραστικό συστατικό που εμποδίζει τα βακτήρια να προσκολληθούν στα τοιχώματα της ουροδόχου κύστης, ο χυμός δεν περιέχει αρκετό από αυτό το συστατικό για να κάνει πραγματικά τη διαφορά.

Μια ουρολοίμωξη μπορεί να είναι επώδυνη και να διαταράσσει την καθημερινότητά σας, αλλά αυτές οι λοιμώξεις είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν μόλις ζητήσετε τη βοήθεια ενός γιατρού, ο οποίος θα εξετάσει τα ούρα σας για να βεβαιωθεί ότι πρόκειται για ουρολοίμωξη. Τα συμπτώματα συνήθως υποχωρούν εντελώς μέσα σε λίγες ημέρες από τη λήψη των συνταγογραφούμενων αντιβιοτικών. Ακολουθούν μερικά ακόμη πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να νιώσετε καλύτερα το συντομότερο δυνατό:

Πίνετε πολλά υγρά . Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό μόλις αρχίσετε να παίρνετε αντιβιοτικά. Τα επιπλέον υγρά θα βοηθήσουν στην επαρκή ενυδάτωση και στην τακτική ούρηση, συμβάλλοντας στην απομάκρυνση των βακτηρίων από το ουροποιητικό σύστημα.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό μόλις αρχίσετε να παίρνετε αντιβιοτικά. Τα επιπλέον υγρά θα βοηθήσουν στην επαρκή ενυδάτωση και στην τακτική ούρηση, συμβάλλοντας στην απομάκρυνση των βακτηρίων από το ουροποιητικό σύστημα. Παραλείψτε τον καφέ, τα αναψυκτικά, το αλκοόλ και τους χυμούς εσπεριδοειδών. Προτιμήστε το νερό, καθώς τα συγκεκριμένα ροφήματα μπορεί να ερεθίσουν την ουροδόχο κύστη και να επιδεινώσουν την ενόχληση.

Χρησιμοποιήστε ένα θερμαντικό επίθεμα. Εάν αισθάνεστε κράμπες ή επώδυνη πίεση, ένα θερμαντικό επίθεμα μπορεί να σας βοηθήσει να ανακουφίσετε την ενόχληση.

Συνήθεις παράγοντες κινδύνου για ουρολοιμώξεις

Υπάρχουν μερικοί παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ουρολοίμωξης, όπως η διάρροια ή τα χαλαρά κόπρανα. Αλλά η κύρια αιτία των ουρολοιμώξεων σε σεξουαλικά ενεργές γυναίκες είναι το σεξ. Με απλά λόγια, τα βακτήρια που αποικίζουν την περιοχή γύρω από τον κόλπο μπορούν να μεταφερθούν στην ουρήθρα κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης. Από την ουρήθρα, τα βακτήρια μπορούν να εισέλθουν στην ουροδόχο κύστη και να πολλαπλασιαστούν, προκαλώντας ουρολοίμωξη.

Εάν είστε στη μετεμμηνόπαυση, η πιθανότητα να εμφανίσετε ουρολοίμωξη αυξάνεται. Στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, κατά μέσο όρο μία ουρολοίμωξη ετησίως είναι αρκετά συχνή. Οι αλλαγές στο pH του κόλπου μπορούν να μεταβάλουν την ισορροπία των βακτηρίων και των μυκήτων στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και να διευκολύνουν τα βακτήρια να εισέλθουν στην ουρήθρα, γνωστή και ως το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα. Η ύπαρξη κάποιας ανωμαλίας στο ουροποιητικό σας σύστημα, ο διαβήτης ή οι επιπλοκές του ανοσοποιητικού συστήματος μπορούν επίσης να αυξήσουν τον κίνδυνο ουρολοίμωξης.

Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης ουρολοίμωξης

Μερικοί παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ουρολοίμωξης είναι εκτός του ελέγχου σας, όπως η ύπαρξη κάποιας ανωμαλίας στο ουροποιητικό σύστημα. Υπάρχουν, όμως, μερικά πράγματα που μπορούν να κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι για να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης μελλοντικής ουρολοίμωξης:

Να ουρείτε πριν και μετά το σεξ. Η ούρηση πριν και μετά το σεξ είναι μια συνηθισμένη συμβουλή για την αποφυγή μιας ουρολοίμωξης.

Πίνετε άφθονα υγρά. Αυτό σας βοηθά να ουρείτε τακτικά, κάτι που μπορεί να απομακρύνει δυνητικά επιβλαβή βακτήρια από το ουροποιητικό σας σύστημα.

Αδειάστε πλήρως την κύστη σας. Τα υπολείμματα ούρων μπορούν να χρησιμεύσουν ως έδαφος αναπαραγωγής βακτηρίων.

Να φοράτε φαρδιά ρούχα. Τα φαρδιά ρούχα και τα βαμβακερά εσώρουχα δεν παγιδεύουν την υγρασία, κάτι που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ουρολοίμωξης.

Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης κολπικών οιστρογόνων. Εάν βρίσκεστε στην περιεμμηνόπαυση ή την εμμηνόπαυση και αντιμετωπίζετε επαναλαμβανόμενες ουρολοιμώξεις, η χαμηλή δόση κολπικών οιστρογόνων μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση της φυσιολογικής χλωρίδας και στην πρόληψη μιας λοίμωξης.

Ωστόσο, εάν αντιμετωπίζετε συχνές ουρολοιμώξεις, θα μπορούσε να υπάρχει κάποιο υποκείμενο πρόβλημα που τις τροφοδοτεί, καθιστώντας σημαντικό να μιλήσετε με έναν ουρολόγο, ώστε να προσπαθήσετε να βρείτε την αιτία.