Box breathing: Η απλή τεχνική αναπνοής που βοηθά στον έλεγχο του στρες

Μια απλή τεχνική αναπνοής τεσσάρων βημάτων κερδίζει έδαφος ως πρακτικό εργαλείο για τη διαχείριση του στρες, της έντασης και του άγχους.

Το στρες είναι αναπόφευκτο κομμάτι της καθημερινότητας. Ένα απαιτητικό επαγγελματικό πρόγραμμα, μια δύσκολη προσωπική περίοδος, μια σημαντική παρουσίαση ή ακόμη και η αίσθηση ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε όσα συμβαίνουν γύρω μας μπορεί να βάλουν τον οργανισμό σε κατάσταση διαρκούς έντασης. Τι θα γινόταν όμως αν ένα από τα πιο απλά εργαλεία για να επαναφέρουμε την ηρεμία μας βρισκόταν ήδη μέσα μας;

Η λεγόμενη box breathing, ή τετραγωνική αναπνοή, είναι μια τεχνική που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δημοτικότητα ως ένας εύκολος και άμεσος τρόπος διαχείρισης του στρες. Δεν απαιτεί εξοπλισμό, ειδικό χώρο ή πολύ χρόνο. Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά και η συνειδητή εστίαση στην αναπνοή.

Τι είναι η box breathing και πώς γίνεται;

Η τεχνική βασίζεται σε τέσσερα ισόχρονα στάδια. Ο λόγος που ονομάζεται «τετραγωνική» είναι ακριβώς επειδή κάθε πλευρά του νοητού τετραγώνου αντιστοιχεί σε μία φάση της αναπνοής.

Η διαδικασία είναι απλή:

Εισπνέετε για τέσσερα δευτερόλεπτα.

Στη συνέχεια, κρατάτε την αναπνοή σας για άλλα τέσσερα δευτερόλεπτα.

Ακολουθεί η εκπνοή για τέσσερα δευτερόλεπτα.

Τέλος, κρατάτε την αναπνοή σας για ακόμη τέσσερα δευτερόλεπτα, πριν ξεκινήσετε ξανά τον κύκλο.

Οι χρόνοι δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι ακριβώς τέσσερα δευτερόλεπτα. Μπορεί κάποιος να επιλέξει μικρότερη ή μεγαλύτερη διάρκεια, αρκεί κάθε στάδιο να έχει την ίδια χρονική διάρκεια. Για κάποιους, λίγα λεπτά είναι αρκετά για να νιώσουν τη διαφορά, ενώ άλλοι επιλέγουν να συνεχίσουν για 10 ή ακόμη και 15 λεπτά.

Η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί πριν από μια κατάσταση που αναμένεται να προκαλέσει ένταση, όπως μια εξέταση, μια επαγγελματική παρουσίαση ή μια δύσκολη συζήτηση. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και τη στιγμή που το στρες έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του.

Γιατί η αναπνοή μπορεί να επηρεάσει το στρες;

Η σύνδεση ανάμεσα στην αναπνοή και το νευρικό σύστημα είναι στενή. Όταν αγχωνόμαστε, ο τρόπος με τον οποίο αναπνέουμε συχνά αλλάζει χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε. Η αναπνοή γίνεται πιο γρήγορη και ρηχή και το σώμα προετοιμάζεται για μια κατάσταση «συναγερμού».

Η συνειδητή επιβράδυνση της αναπνοής μπορεί να λειτουργήσει ως ένα μήνυμα προς τον οργανισμό ότι η κατάσταση δεν απαιτεί την ίδια ένταση. Η τετραγωνική αναπνοή, μέσα από τον σταθερό και επαναλαμβανόμενο ρυθμό της, βοηθά το μυαλό να επικεντρωθεί σε μια συγκεκριμένη διαδικασία αντί να παρασύρεται από σκέψεις και σενάρια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τελευταίο στάδιο της τεχνικής: η παύση μετά την εκπνοή. Σύμφωνα με τη δρ Έλεν Γκαρ, γενική γιατρό που εργάζεται με επαγγελματίες υγείας οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες ψυχικής υγείας, η συγκεκριμένη φάση μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο το σώμα ανταποκρίνεται στο στρες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της σύντομης παύσης, αυξάνονται σταδιακά τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στον οργανισμό. Ο εγκέφαλος μπορεί να ερμηνεύσει αυτή την αλλαγή ως ένα μικρό σήμα κινδύνου, δημιουργώντας την έντονη επιθυμία για εισπνοή. Η συστηματική εξοικείωση με αυτή την αίσθηση, σύμφωνα με την ίδια, μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να αντιδρά λιγότερο έντονα στις φυσιολογικές αλλαγές που συνοδεύουν το άγχος.

Πότε μπορεί να σας φανεί χρήσιμη;

Η box breathing μπορεί να ενταχθεί εύκολα σε διαφορετικές στιγμές της ημέρας. Για κάποιους λειτουργεί καλύτερα το πρωί, πριν ξεκινήσει η απαιτητική καθημερινότητα. Για άλλους είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούν λίγο πριν κοιμηθούν ή όταν ξυπνούν μέσα στη νύχτα με ένταση.

Η Μπρίτανι Λαμ, η οποία εργάζεται ως life coach και εκπαιδεύεται για να γίνει θεραπεύτρια, ανακάλυψε την τεχνική σε μια δύσκολη προσωπική περίοδο. Σήμερα, την εφαρμόζει συχνά το πρωί και τη χρησιμοποιεί ακόμη και στην αρχή των συναντήσεων με τους πελάτες της.

Η λογική είναι απλή: λίγα λεπτά εστιασμένης αναπνοής μπορούν να λειτουργήσουν ως μια μικρή «παύση» ανάμεσα στην ένταση και στην αντίδρασή μας σε αυτήν.

Αν θέλετε να δοκιμάσετε την τεχνική, μπορείτε να ξεκινήσετε καθισμένοι άνετα, με την πλάτη στηριγμένη και τους ώμους χαλαρούς. Δεν χρειάζεται να πιέσετε τον εαυτό σας να πάρει υπερβολικά βαθιές αναπνοές. Το ζητούμενο είναι κυρίως η σταθερότητα και ο ρυθμός.

Μπορείτε επίσης να κλείσετε τα μάτια ή να κοιτάξετε ένα σταθερό σημείο. Αν οι τέσσερις χρόνοι σας φαίνονται δύσκολοι στην αρχή, επιλέξτε τρεις. Με τον καιρό μπορείτε να αυξήσετε τη διάρκεια, εφόσον αυτό σας είναι άνετο.

Ένα εργαλείο, όχι μια μαγική λύση

Η τετραγωνική αναπνοή δεν εξαφανίζει τις αιτίες του στρες και φυσικά δεν αποτελεί υποκατάστατο της επαγγελματικής βοήθειας όταν αυτή είναι απαραίτητη. Μπορεί, ωστόσο, να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο για τις στιγμές που το σώμα και το μυαλό χρειάζονται μια μικρή επαναφορά.

Η δημοτικότητά της ίσως οφείλεται ακριβώς στην απλότητά της. Από ανθρώπους που εργάζονται σε συνθήκες υψηλής πίεσης μέχρι αθλητές και επαγγελματίες που θέλουν να διαχειριστούν την ένταση πριν από μια δύσκολη στιγμή, η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί σχεδόν οπουδήποτε.

Το σημαντικότερο, όπως φαίνεται, είναι να θυμόμαστε κάτι που συχνά ξεχνάμε μέσα στους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας: να αναπνέουμε συνειδητά.

Μερικές φορές, λίγα λεπτά αρκούν για να σταματήσει ο αυτόματος πιλότος, να επιστρέψει η προσοχή στο σώμα και να δημιουργηθεί μια μικρή απόσταση ανάμεσα σε αυτό που μας προκαλεί στρες και στον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να αντιδράσουμε.

Και ίσως αυτή η μικρή παύση να είναι, τελικά, πιο πολύτιμη απ' όσο νομίζουμε.