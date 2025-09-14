Στην πρώτη γραμμή της γυναικείας ναυτικής απασχόλησης η Ελλάδα

Η έρευνα για τη γυναικεία ναυτική απασχόληση.

Η ελληνική ναυτιλία αποδεικνύει ότι μπορεί να γίνει δύναμη αλλαγής, φέρνοντας στο προσκήνιο τη γυναικεία παρουσία στο ναυτικό επάγγελμα σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο.

Με ποσοστό 7,8% γυναικών ναυτικών το 2024 - όταν ο παγκόσμιος μέσος όρος παραμένει στο 1,2% και ο ευρωπαϊκός στο 2,4% - η Ελλάδα κατακτά πρωταγωνιστική θέση διεθνώς, αναδεικνύοντας το μέλλον του κλάδου πιο συμμετοχικό, δυναμικό και ελπιδοφόρο.

Την ίδια στιγμή, διεθνείς έρευνες της ΔΟΕ και του Δείκτη Ευτυχίας των Ναυτικών αποκαλύπτουν το τεράστιο χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει τα δύο φύλα σε έναν κατεξοχήν ανδροκρατούμενο κλάδο.

Αν και η πρόοδος είναι αδιαμφισβήτητη, οι γυναίκες συνεχίζουν να δίνουν μάχη για ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση σε ηγετικούς ρόλους, ενώ οι προκλήσεις - από τις σκληρές συνθήκες εργασίας έως τη σεξουαλική παρενόχληση - αναδεικνύουν την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές που θα διασφαλίσουν ένα δίκαιο και βιώσιμο μέλλον στη θάλασσα.

