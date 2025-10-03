«Η ιστορία μας στην προστασία των αποτυχιών έχει αφήσει πίσω της μια κληρονομιά βαθιάς βλάβης και δυσπιστίας», δήλωσε η Μουλάλι την Παρασκευή, μετά τον διορισμό της

Η Σάρα Μουλάλι είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει Αρχιεπίσκοπος του Κάντερμπερι και επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας. Για πρώτη φορά, ο ρόλος του Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι δόθηκε σε γυναίκα, στα σχεδόν 500 χρόνια ιστορίας της Αγγλικανικής εκκλησίας.

Η ίδια υπηρέτησε για σχεδόν οκτώ χρόνια ως επίσκοπος του Λονδίνου και είναι πρώην επικεφαλής νοσηλεύτρια της Αγγλίας. Αποτελεί το 106ο πρόσωπο που θα ηγηθεί της Εκκλησίας της Αγγλίας και αναλαμβάνει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, καθώς η Αγγλικανική Εκκλησία έχει δεχθεί έντονη κριτική τα τελευταία χρόνια για τους χειρισμούς της σε σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης. Υπενθυμίζουμε πως σχεδόν έναν χρόνο πριν, ο πρώην ηγέτης της Αγγλικανικής Εκκλησίας, Τζάστιν Ουέλμπι παραιτήθηκε από το αξίωμά του.

«Καθώς ανταποκρίνομαι στο κάλεσμα του Χριστού για αυτήν τη νέα διακονία, το κάνω με το ίδιο πνεύμα υπηρεσίας προς τον Θεό και τους άλλους που με παρακινεί από τότε που ασπάστηκα την πίστη ως έφηβη», είπε στην ομιλία της η Σάρα Μουλάλι. «Σε κάθε στάδιο αυτού του ταξιδιού, μέσω της νοσηλευτικής μου καριέρας και της χριστιανικής μου διακονίας, έχω μάθει να ακούω βαθιά - τους ανθρώπους και την ευγενική παρότρυνση του Θεού - για να επιδιώκω να φέρνω τους ανθρώπους κοντά για να βρουν ελπίδα και θεραπεία».

«Η ιστορία μας στην προστασία των αποτυχιών έχει αφήσει πίσω της μια κληρονομιά βαθιάς βλάβης και δυσπιστίας», δήλωσε η Μουλάλι την Παρασκευή, μετά τον διορισμό της. «Ως αρχιεπίσκοπος, η δέσμευσή μου θα είναι να διασφαλίσω ότι θα συνεχίσουμε να ακούμε τους επιζώντες, να φροντίζουμε τους ευάλωτους και να καλλιεργούμε μια κουλτούρα ασφάλειας και ευημερίας για όλους».

Επί χρόνια, η Σάρα Μουλάλι ηγήθηκε της διαδικασίας της εκκλησίας για τη διερεύνηση ζητημάτων γάμου και σεξουαλικότητας και υποστήριξε την κίνηση να επιτραπεί στους ιερείς να προσφέρουν ευλογίες σε ομοφυλόφιλα ζευγάρια στις εκκλησίες. Είναι γνωστή ως μια ισχυρή γυναίκα που έχει εργαστεί για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της επισκοπής της στο Λονδίνο, ενώ παράλληλα είχε ηγετικό ρόλο στην αντίδραση της εκκλησίας στην πανδημία Covid-19. Η ανύψωση της σε αρχιεπίσκοπο, ωστόσο, κατέστη δυνατή χάρη στις μεταρρυθμίσεις υπό τον Τζάστιν Ουέλμπι, ο οποίος επέτρεψε στις γυναίκες να χειροτονηθούν ως επίσκοποι πριν από μία δεκαετία.

Μάντεψε, όμως: Ένώ η εξαιρετικά έμπειρη αυτή γυναίκα θεωρείται από τους εκκλησιαστικούς κύκλους ως ένα ασφαλές «ζευγάρι χέρια», ο διορισμός της έχει ενοχλήσει την πιο συντηρητική παράταξη του θεσμού.