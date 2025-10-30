Η Μπριζίτ Μακρόν δικαιώθηκε στο δικαστήριο - 10 άτομα στο εδώλιο για "ψηφιακή βία" και "διαδικτυκή παρενόχληση"

δίκη-ορόσημο που διεξάγεται τώρα στο Παρίσι δεν αφορά πλέον τη συκοφαντία, αλλά τη συντονισμένη διαδικτυακή παρενόχληση. Η κατάθεση της κόρης της, Tiphaine Auzière, αποκάλυψε το ανθρώπινο κόστος

Η νομική saga γύρω από την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, εισήλθε σε μια νέα, κρισιμότερη φάση αυτόν τον Οκτώβριο. Αφού οι αρχικές καταδίκες (το 2024) κατά των δημιουργών της τρανσφοβικής θεωρίας "Jean-Michel Trogneux" φάνηκαν ανεπαρκείς να σταματήσουν την τοξική διάδοση, η δικαιοσύνη εστιάζει τώρα στους "super-spreaders".

Αυτή τη φορά, στο εδώλιο του Δικαστηρίου του Παρισιού δεν κάθονται οι πηγές, αλλά δέκα άτομα (οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας 41 έως 65 ετών). Η κατηγορία δεν είναι η συκοφαντία (diffamation), αλλά η διαδικτυακή παρενόχληση (cyberharcèlement). Η δίκη αυτή δεν κρίνει το περιεχόμενο της φήμης, αλλά την πράξη της εμμονικής, επαναλαμβανόμενης και κακόβουλης διάδοσής της με σκοπό να βλάψει.

Από τη "σάτιρα" στην οργανωμένη παρενόχληση

Οι δέκα κατηγορούμενοι δεν είναι οι αρχικοί δημιουργοί, αλλά χρήστες του διαδικτύου που φέρονται να συμμετείχαν ενεργά στον "βομβαρδισμό" των social media με τη θεωρία, συχνά με χυδαίο και επιθετικό τρόπο.

Όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα που καλύπτουν τη δίκη, οι κατηγορούμενοι προσπάθησαν να υποβαθμίσουν τις πράξεις τους.

Στο δικαστήριο ακούστηκαν φράσεις όπως «ήταν απλώς σάτιρα», «κάναμε χιούμορ» ή ότι απλώς «θέλαμε να πληροφορήσουμε» το κοινό.

Ωστόσο, η εισαγγελία αντέκρουσε αυτούς τους ισχυρισμούς, παρουσιάζοντας τη δράση τους όχι ως μεμονωμένη "γνώμη", αλλά ως «επανάληψη κακόβουλων ενεργειών» (répétition d'agissements malveillants) που είχαν σαφή στόχο την ψυχολογική εξουθένωση της Πρώτης Κυρίας. Η κατηγορία του "cyberharcèlement" επισύρει πολύ βαρύτερες ποινές από τη συκοφαντία, φτάνοντας έως και τα τρία έτη φυλάκισης και πρόστιμο 45.000 ευρώ.

Οι καταδικασθέντες, μεταξύ των οποίων είναι ένας διαφημιστής, ένας αιρετός αξιωματούχος, ένας γκαλερίστας, ένας δάσκαλος, μια μέντιουμ κ.α, είναι ηλικίας από 41 έως 60 ετών.

«Δεν το εύχομαι σε κανέναν»: Η κατάθεση της κόρης της, Tiphaine Auzière

Η πιο καθοριστική στιγμή της δίκης, μέχρι στιγμής, ήταν η συναισθηματικά φορτισμένη κατάθεση της κόρης της Μπριζίτ Μακρόν, Tiphaine Auzière, η οποία είναι και δικηγόρος. Η Auzière εμφανίστηκε στο δικαστήριο για να περιγράψει το πραγματικό, ανθρώπινο κόστος αυτής της ψηφιακής βίας.

Το πραγματικό κόστος της ψηφιακής βίας

Η Tiphaine Auzière περιέγραψε την κατάσταση ως έναν «ανεμοστρόβιλο μηνυμάτων που δεν σταματά ποτέ». Τα βασικά σημεία της κατάθεσής της ήταν:

«Υποβάθμιση της υγείας»: Κατέθεσε ότι αυτή η συνεχής επίθεση έχει προκαλέσει «αυξανόμενο αντίκτυπο στις συνθήκες διαβίωσης» και «υποβάθμιση των συνθηκών υγείας» της μητέρας της.

Κατέθεσε ότι αυτή η συνεχής επίθεση έχει προκαλέσει «αυξανόμενο αντίκτυπο στις συνθήκες διαβίωσης» και «υποβάθμιση των συνθηκών υγείας» της μητέρας της. Διαρκής φόβος: Περιέγραψε πώς η μητέρα της «υποχρεούται να προσέχει τα ρούχα της», ζώντας υπό τον συνεχή έλεγχο που προκάλεσε η φημολογία.

Περιέγραψε πώς η μητέρα της «υποχρεούται να προσέχει τα ρούχα της», ζώντας υπό τον συνεχή έλεγχο που προκάλεσε η φημολογία. Καμία διαφυγή: Τόνισε ότι «δεν περνάει ούτε μία εβδομάδα χωρίς κάποιος να της μιλήσει γι' αυτά τα γεγονότα», καθιστώντας αδύνατη την όποια "αφαίρεση" της φρίκης από την καθημερινότητά της.

Τόνισε ότι «δεν περνάει ούτε μία εβδομάδα χωρίς κάποιος να της μιλήσει γι' αυτά τα γεγονότα», καθιστώντας αδύνατη την όποια "αφαίρεση" της φρίκης από την καθημερινότητά της. Το μήνυμα: Έκλεισε την κατάθεσή της με τη φράση: «Ως κόρη, ως γυναίκα, ως μητέρα, δεν εύχομαι σε κανέναν αυτό που ζει».

Η δίκη αυτή θεωρείται κρίσιμη στη Γαλλία, καθώς δοκιμάζει την αντοχή της νομοθεσίας απέναντι σε συντονισμένες εκστρατείες μίσους, που κρύβονται πίσω από τον μανδύα της «ελευθερίας του λόγου».

Η αγωγή στις ΗΠΑ

Πρέπει να σημειωθεί ότι η τρέχουσα δίκη στο Παρίσι για ψηφιακή παρενόχληση είναι μόνο το ένα σκέλος της νομικής αντεπίθεσης του προεδρικού ζεύγους. Η μάχη έχει πλέον και διεθνή διάσταση, καθώς στα τέλη Ιουλίου κατατέθηκε μια ξεχωριστή, παράλληλη αγωγή για δυσφήμιση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτή η αγωγή, που αναμένεται να εκδικαστεί αργότερα, στοχεύει ονομαστικά μια γνωστή Αμερικανίδα ακροδεξιά podcaster. Η κατηγορούμενη θεωρείται υπεύθυνη για τη δημιουργία της εμπρηστικής σειράς βίντεο με τίτλο “Becoming Brigitte”. Ήταν αυτή η σειρά που αναζωπύρωσε τη ψευδή είδηση και την έκανε viral στις ΗΠΑ, δίνοντάς της παγκόσμια ώθηση προτού επιστρέψει δριμύτερη στη Γαλλία.