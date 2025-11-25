Δεν θα περπατήσουμε ποτέ ξανά φοβισμένες: Η INSAVIOR είναι η εφαρμογή που προστατεύει όλες τις γυναίκες στον δρόμο

Mε αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η Δήμητρα Ροτσά Ανδρέου, ιδρύτρια και CEO της κοινωνικής startup INSAVIOR, μιλάει στο JennyGr για την πρώτη εφαρμογή που παρέχει «ασπίδα» για τη βία κατά των γυναικών, με το πάτημα ενός κουμπιού

Όταν περπατάω μόνη μου το βράδυ νιώθω ασφαλής. Δεν κρατάω τα κλειδιά μου στο χέρι για να μπω όσο πιο γρήγορα γίνεται στο σπίτι μου. Δεν κάνω ότι μιλάω στο τηλέφωνο. Δεν κοιτάω πίσω μου κάθε 1 λεπτό για να τσεκάρω αν με ακολουθεί κάποιος. Αυτές, είναι μερικές φράσεις που δεν έχει πει ποτέ, καμία γυναίκα στον κόσμο. Ποτέ, καμία γυναίκα δεν έχει περπατήσει μόνη της βράδυ (μάλλον, ειδικά βράδυ), χωρίς να κάνει έναν γρήγορο υπολογισμό του αν και πόσο κινδυνεύει. Ποτέ, καμία γυναίκα δεν έχει ανοίξει την πόρτα του σπιτιού της χωρίς να νιώσει ένα κύμα ανακούφισης που έφτασε σώα και αβλαβής.

Μας ενώνει ο φόβος; Ναι. Τον έχουμε κανονικοποιήσει αυτόν το φόβο; Επίσης ναι. Φτάνει, όμως, μια στιγμή που λες «αρκετά». Φτάνει μια στιγμή που μετατρέπεις τον φόβο σε οργή και δημιουργία. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση της Δήμητρας Ανδρέου, ιδρύτριας και CEO της κοινωνικής startup INSAVIOR, της πρώτης εφαρμογής σε παγκόσμιο επίπεδο που παρέχει «ασπίδα» για τη βία κατά των γυναικών, με το πάτημα ενός κουμπιού.

Κάπου το 2021, η Δήμητρα άρχισε να αισθάνεται ότι δεν πάει άλλο αυτό που συμβαίνει με τις γυναικοκτονίες. «Αν θυμάσαι, κατά την πανδημία, ακούγαμε για τη μία γυναικοκτονία μετά την άλλη, κυρίως στην Ελλάδα», μου λέει η Δήμητρα όταν τη ρωτάω πώς και πότε αποφάσισε να δημιουργήσει την INSAVIOR. «Τον Μάρτιο του 2021 αυτό που πυροδότησε την ανάγκη μου να δημιουργήσω την INSAVIOR και μου ήρθε η ιδέα, ήταν η γυναικοκτονία της Σάρα Έβεραντ στο Λονδίνο. Η Σάρα, 33 χρονών, καθώς έφευγε από το σπίτι μιας φίλης της για να πάει στο δικό της, σε απόσταση 4 μιλίων περίπου, περπατούσε σε ένα πάρκο, απήχθη, βιάστηκε και στραγγαλίστηκε από έναν αστυνομικό. Με προβλημάτισε και με συνέθλιψε αυτό το περιστατικό».

Σε περίπτωση που δεν είχες διαβάσει κάτι για τη συγκεκριμένη υπόθεση, την ώρα που η Σάρα πάλευε για τη ζωή της, το πάρκο δεν ήταν άδειο. Είχε κι άλλους ανθρώπους και δεν είχαν ιδέα τι συνέβαινε ή έκαναν πως δεν βλέπουν τίποτα. «Επίσης, ο θύτης ήταν αστυνομικός, επομένως αντιλήφθηκα ότι χρειαζόμαστε και άλλο πυλώνα ασφαλείας, πέρα από το ίδιο το αρμόδιο τμήμα για την προστασία μας. Αν ειδοποιούνταν και οι γυναίκες που ήταν κοντά στη Σάρα εκείνη τη στιγμή, οι επαφές έκτακτης ανάγκης της και οι δικοί της άνθρωποι, η Σάρα ίσως τώρα να ήταν ζωντανή», μου επισημαίνει η Δήμητρα.

Η Δήμητρα ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα μόνη της. Μόλις τελείωσε τις σπουδές της στην κοινωνιολογία και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, η ιδέα για την INSAVIOR «φύτρωσε» στο μυαλό της. «Τον Μάρτιο του 2021 είχα την αρχική ιδέα, το 2022 ξεκίνησα σιγά-σιγά να στήνω την εφαρμογή, τον Δεκέμβριο του 2022 βγήκε η πρώτη πιλοτική εφαρμογή και τώρα, 18 Οκτώβριου 2025, βγήκε το official app».

INSAVIOR: Για να μη νιώσουμε ποτέ ξανά μόνες

Ρωτάω τη Δήμητρα πώς ακριβώς λειτουργεί η εφαρμογή και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της. Όπως μου εξηγεί, «η INSAVIOR έχει 3 επίπεδα επικινδυνότητας SOS: Eίναι το SOS υψίστης σημασίας, για όταν βρίσκεσαι δηλαδή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και μπορείς να το ενεργοποιήσεις από το widget της εφαρμογής που θα βάλεις στην αρχική οθόνη του κινητού σου. Μόλις το πατήσεις, σε βγάζει στη σελίδα με τα SOS της εφαρμογής για να επιλέξεις αυτό που θέλεις. Αν δεν έχεις κλειδωμένο τον κινητό σου, ενεργοποιείται γύρω στα 2 με 3 δευτερόλεπτα. Αν είναι κλειδωμένο το κινητό σου, χρειάζεται 5 με 6 δευτερόλεπτα. Μόλις ενεργοποιήσεις το SOS, η εφαρμογή στέλνει push notification σε όλες τις γυναίκες που έχουν την εφαρμογή και βρίσκονται κοντά σου στη δεδομένη στιγμή. Ταυτόχρονα, στέλνει και μήνυμα στο κινητό στις επαφές έκτακτης ανάγκης σου, στους δικούς σου ανθρώπους. Εκεί μπορείς να βάλεις και άντρες, αλλά επιλέγεις τους άντρες που θέλεις να έρθουν να σε βοηθήσουν», μου εξηγεί.

«Στο μεταξύ, δημιουργείται και μια ομαδική συνομιλία με εσένα και όλες τις επαφές που ειδοποιήθηκαν επειδή βρίσκονται κοντά σου. Ουσιαστικά, γίνεται ένας συντονισμός. Το άλλο κουμπί που έχουμε, είναι το SOS μέτριας σημασίας-κουμπί συνοδείας, που δυστυχώς μπορεί μια γυναίκα να το χρησιμοποιήσει σχεδόν κάθε μέρα». Πώς, πού και γιατί χρησιμοποιείται αυτή η επιλογή; Αν είσαι γυναίκα, μπορείς να καταλάβεις. «Αυτό το feauture, χρησιμοποιείται όταν, για παράδειγμα, πάρκαρες κάπου σκοτεινά και θέλεις να φτάσεις στο αμάξι σου χωρίς να πάθεις κάτι ή είσαι στα ΜΜΜ και κάποιος σε ενοχλεί. Μόλις πας στην εφαρμογή, γράφεις το τι σου συμβαίνει ακριβώς ή επιλέγεις 1 από τα 5 πρότυπα μηνύματά μας, μόλις το αναρτήσεις, πάλι όλες οι γυναίκες που είναι κοντά σου θα ειδοποιηθούν, θα δημιουργηθεί ένα group μεταξύ σας - γιατί μπορεί ένα κορίτσι να πηγαίνει στην ίδια κατεύθυνση με εσένα και να σου πει να σε συνοδεύσει. Έμπρακτη γυναικεία αλληλεγγύη. Εδώ, ειδοποιείται μόνο το δίκτυο της INSAVIOR, δεν ειδοποιούνται επαφές».

Τέλος, όπως μου εξηγεί, «το 3ο SOS είναι ο ιδιωτικό συναγερμός. Μόλις το πατήσεις, ειδοποιούνται μόνο οι επαφές έκτακτης ανάγκης, οι δικοί σου άνθρωποι, χωρίς να ειδοποιείται το δίκτυο της INSAVIOR. Απλά, η διαφορά είναι ότι οι επαφές έκτακτης ανάγκης που δεν έχουν την εφαρμογή, θα λάβουν την αρχική στατική σου τοποθεσία, όχι τη ζωντανή σου τοποθεσία, όπως θα λάβει το δίκτυο».

Οι παροχές/επιλογές της INSAVIOR δεν τελειώνουν εδώ. Η εφαρμογή έχει παραπάνω από 200 ενημερωτικά άρθρα γραμμένα από ειδικούς, έχει σελίδα κοινότητας, όπου κάθε μέλος μπορεί να μιλήσει ακόμα και ανώνυμα για το τι του συμβαίνει και να λάβει υποστήριξη είτε από την κοινότητα ή από έμπειρους ειδικούς. «Έχουμε expert chat, δηλαδή συνομιλία με επιστημονικό προσωπικό και 24/7 ζωντανή υποστήριξη, μια υπηρεσία που λειτουργεί σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους ειδικούς του "Γίνε Άνθρωπος". Στο chat μπορείς να συνομιλήσεις με εγκληματολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους».

Αν κατεβάσεις την INSAVIOR, το κόστος είναι 3,99 τον μήνα ή 19,99 το εξάμηνο, δηλαδή 3,33 τον μήνα. Υπάρχει και το ετήσιο πακέτο που είναι 35,99 τον χρόνο, δηλαδή 2,99 τον μήνα.

Η Δήμητρα Ανδρέου θέλει οι γυναίκες να νιώθουν ασφαλείς στον δρόμο. Γι’ αυτό οργανώνει και μαθήματα αυτοάμυνας, Krav Maga, που είναι η πολεμική τέχνη για τη βία στον δρόμο, όπως μου λέει. «Οι προπονήσεις μας είναι σχεδιασμένες για πραγματικά περιστατικά και όσες γυναίκες έρχονται μαθαίνουν πώς μπορούν να σωθούν. Οργανώνω τάξεις σε Λάρνακα, Λεμεσό και Λευκωσία, και έχω και συνεργασία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Όσες γυναίκες δεν μπορούν να έρθουν στα μαθήματα, στην εφαρμογή έχουμε 24 βίντεο αυτοάμυνας, που πάλι είναι σχεδιασμένα βάσει πραγματικών περιστατικών».

Γιατί μια κλειστή κοινότητα αποκλειστικά για γυναίκες;

Η INSAVIOR είναι μια ασφαλής, κλειστή και ελεγχόμενη κοινότητα αποκλειστικά για γυναίκες. Για να φτιάξεις λογαριασμό και να χρησιμοποιήσεις το app, πρέπει να ανεβάσεις το κυβερνητικό σου έγγραφο. Απευθύνεται σε γυναίκες άνω των 18, κάτι που όπως μου λέει η Δήμητρα «είναι κρατικό και νομικό ζήτημα, προσπαθούμε να κατεβάσουμε την ηλικία. Είναι θέμα χρόνου». Μπορεί κάποιος άλλος να μπει στην εφαρμογή; Η απάντηση είναι όχι. «Ας πούμε ότι έχεις αφήσει το κινητό σου στο τραπέζι, δεν μπορεί άλλος να πάρει το κινητό αν είναι ξεκλείδωτο και να μπει στην εφαρμογή. Κάθε φορά που μπαίνεις στην εφαρμογή, το κάνεις μέσα από προσωπικούς κωδικούς ή με το Face ID σου. Είναι μια ελεγχόμενη και ασφαλής κοινότητα. Κάθε φορά που ενεργοποιείς το SOS, είτε το υψίστης σημασίας είτε το μέτριας σημασίας, ο κωδικός κλείνει μόνο με τον προσωπικό σου κωδικό».

Μια ερώτηση που η Δήμητρα λαμβάνει πολλές φορές, είναι το αν μελλοντικά θα επιτρέπει σε άντρες να έχουν πρόσβαση στην INSAVIOR. Και η απάντησή της είναι απλή: «Η εφαρμογή δημιουργήθηκε για την εξαίρεση, για όσους δεν κακοποιούν γυναίκες. Δεν τα έχουμε με όλους τους άντρες. Προφανώς. Ναι, πολλοί άντρες μου έχουν πει ότι θέλουν να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή και το ξέρω και χαίρομαι. Απλά, επειδή δεν μπορώ να φιλτράρω τα κίνητρα οποιουδήποτε, η λύση είναι να μην έχει κανείς πρόσβαση, εκτός από το αν βρίσκονται στις επαφές έκτακτης ανάγκης μιας γυναίκας. Αν βρούμε κάποια άλλη λύση, ευχαρίστως να μπουν».

«Οι κακοποιητικές συμπεριφορές προέρχονται από τους άντρες στη συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή αν ρωτήσεις έναν άντρα και μια γυναίκα ποιον φοβούνται, θα σου πουν έναν άντρα».

«Ο φόβος πρέπει να αλλάξει πλευρά»

Μετά από 4 χρόνια προσπάθειας, η Δήμητρα Ανδρέου βλέπει, πλέον, την ιδέα της να παίρνει μορφή. Μπορεί να ξεκίνησε μόνη της, αλλά από τον Ιούνιο, όπως μου σημειώνει, έχει ομάδα που αποτελείται από δύο προγραμματιστές, τη νομική της σύμβουλο – από την πρώτη μέρα, και μια ομάδα που δημιουργεί το cοntent, γραφίστες.

Ο κόπος της έχει ανταμειφθεί, από τη στιγμή που ξέρει πως οι γυναίκες νιώθουν περισσότερο ασφαλείς, μόνο και μόνο επειδή έχουν απλά στο κινητό την εφαρμογή, ακόμα κι ας μην τη χρησιμοποιούν.

Αλλά, δεν αρκεί αυτό. Για τη Δήμητρα, τo νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να είναι με το μέρος μας. Η ίδια, χρησιμοποιεί πολλές φορές στη συζήτησή μας μια φράση της Ζιζέλ Πελικό: «Ο φόβος πρέπει να αλλάξει πλευρά». «Πρέπει το νομοθετικό πλαίσιο να μας στηρίζει. Για παράδειγμα, πόσες φορές ακούμε ότι μια γυναίκα πάει να κάνει καταγγελία για τον κακοποιητικό σύντροφό της και εκείνος τη σκότωσε πριν κάνει κάτι η αστυνομία, γιατί του ανοίγουν έναν φάκελο, τον αφήνουν ελεύθερο, αυτός εξαγριώνεται και τη σκοτώνει; Ενώ πρέπει να γίνεται σύλληψη να τον κρατούν μέσα. Επομένως, οι γυναίκες πρέπει να νιώθουν ασφαλείς και να ξέρουν ότι αν μιλήσουν θα γίνει κάτι, δεν θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα αλλά καλύτερα γιατί η δικαιοσύνη είναι με το μέρος μας».

«Θέλω η ενεργοποίηση του SOS να γίνεται σε κλάσματα του ενός δευτερολέπτου»

Στις μελλοντικές αλλαγές που θα ήθελε να κάνει η Δήμητρα, είναι «η ενεργοποίηση του SOS, που τώρα γίνεται σε 2-3 δευτερόλεπτα, να γίνεται σε κλάσματα του ενός δευτερολέπτου». Το όραμά της, είναι ότι την INSAVIOR θα την έχουν πολλές χιλιάδες γυναίκες σε λίγα χρόνια «και πλέον οι κακοποιοί θα φοβούνται μήπως κάποια από εμάς πατήσει το κουμπί γιατί ξαφνικά θα ξεπροβάλλουν από παντού γυναίκες, γυναίκες μαζί με τους συζύγους τους, γυναίκες με την οικογένειά τους. Θα φοβούνται να κάνουν κάτι, γιατί θα φοβούνται για τον εαυτό τους».

«Επίσης το όραμα μου είναι να εξαλείψουμε το φαινόμενο του αμέτοχου παρατηρητή. Ο τρόπος που έχει δημιουργηθεί η INSAVIOR είναι τέτοιος ώστε αν μια γυναίκα κινδυνεύει να σε ενεργοποιεί».

H INSAVIOR είναι μια εφαρμογή για όλες εμάς. Και η Δήμητρα Ανδρέου θέλει όλος ο κόσμος να το καταλάβει. Επιχειρεί, λοιπόν, με κάθε τρόπο να βάλει και τις εταιρείες μέσα σε αυτό. «Στα πλαίσια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οι εργοδότες αγοράζουν ετήσιες συνδρομές για όλες τις γυναίκες υπαλλήλους τους και χτίζουν τοπικό δίκτυο και δίκτυο ασφαλείας για όλες τις γυναίκες που εργάζονται στην εταιρεία τους. Έχει γίνει ήδη με 3 εταιρείες στη Κύπρο», μου λέει.

Κλείνοντας τη συνέντευξή μας, η Δήμητρα μου ανακοινώνει ότι είναι εξαιρετικά χαρούμενη για το γεγονός ότι ο «Ερυθρός Σταυρός θα γίνει ο πρώτος δημόσιος οργανισμός που μπαίνει μέσα στην εφαρμογή. Θα παρέχει δωρεάν σεμινάρια πρώτων βοηθειών για όλες τις γυναίκες της INSAVIOR, σεμινάρια σχετικά με ψυχολογική υποστήριξη και συναισθητική υποστήριξη. Αυτά τα σεμινάρια θα γίνουν σε μορφή Bootcamp, δηλαδή θα κάνουμε ένα Bootcamp στην Κύπρο για αρχή, αλλά αν έχει ζήτηση στην Ελλάδα θα έρθουμε και στην Ελλάδα».

Γιατί INSAVIOR; Γιατί όλα αρχίζουν με εμάς.