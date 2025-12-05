Η Αγγλία "γκρεμίζει" τα στερεότυπα - 2,6 εκατ. κορίτσια έχουν πλέον πρόσβαση στο ποδόσφαιρο στα σχολεία

Η Αγγλία καταρρίπτει ακόμα ένα ταμπού, σπώντας ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά στερεότυπα: το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο για αγόρια.

Μπορεί στην Ελλάδα να έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον μας η κακοκαιρία Byron και τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τη χώρα, ωστόσο στην Αγγλία η ημέρα μοιάζει πιο φωτεινή - κι ας μην έχει ήλιο. Ο λόγος; Πήρε την απόφαση να καταρρίψει ένα από τα μεγαλύτερα στερεότυπα της κοινωνίας - αυτό που θέλει μόνο τους άντρες να παίζουν ποδόσφαιρο - κάνοντας μια ριζική αλλαγή στα σχολεία. Βασικός στόχος της αγγλικής κοινότητας ποδοσφαίρου ήταν να προσφέρει ίσες ευκαιρίες και στα δύο φύλα - ανεξαρτήτου ηλικίας - ώστε να μπορούν να παίζουν ποδόσφαιρο και οι γυναίκες. Και τα κατάφεραν.

Ενώ, αρχικά, οι αρμόδιοι εκτιμούσαν πως αυτή η αλλαγή θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2028, τελικά όλα έγιναν πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο. Λίγο πριν την εκπνοή του 2025, το σχέδιο είναι έτοιμο. Πλέον, 2,6 εκατομμύρια κορίτσια έχουν ισότιμη πρόσβαση στο ποδόσφαιρο και στη Φυσική Αγωγή με τα αγόρια. Η πρωτοβουλία ανήκει στη Barclays και όπως επιβεβαιώνεται από τα ποσοστά, η αλλαγή είναι εντυπωσιακή. Το Barclays Girls' Football in Schools ξεκίνησε τις δράσεις του πριν από έξι χρόνια με μόλις 3.000 σχολεία, ενώ, πλέον, μετρά πάνω από 20.000.

Η Αγγλία αλλάζει τους στερεοτυπικούς κανόνες του ποδοσφαίρου

Από το 2019, τόσο η Barclays όσο και η FA εργάζονται σκληρά, προκειμένου να προωθήσουν τον στόχο της ισότιμης πρόσβασης στο ποδόσφαιρο στα σχολεία και να ενδυναμώσουν τα κορίτσια να πιστέψουν στον εαυτό τους και να καλλιεργήσουν την αυτοπεποίθησή τους. Είναι εξίσου ικανά να παίξουν ποδόσφαιρο και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της ζήτησης του γυναικείου ποδοσφαίρου έπαιξε η Εθνική Ομάδα της Αγγλίας, η Lionesses, αποτελώντας τρανό παράδειγμα για κάθε κορίτσι εκεί έξω, που θέλει να ακολουθήσει το όνειρό του και να γίνει ποδοσφαιρίστρια.

Η Stacey Mullock, επικεφαλής της FA, υπογράμμισε πως κανένα κορίτσι δεν πρέπει να αντιμετωπίζει εμπόδια στην προσπάθειά του να παίξει ποδόσφαιρο στο σχολείο, όπως ακριβώς κάνουν τα αγόρια συμμαθητές του. «Αυτή η πεποίθηση μας ώθησε να θέσουμε φιλόδοξους στόχους και να πιέσουμε για μια πολιτισμική αλλαγή που τα κορίτσια θα έχουν την ίδια πρόσβαση και τις ίδιες ευκαιρίες με τα αγόρια. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την υποστήριξη της Barclays και του Youth Sport Trust, καθώς και την αφοσίωση των εκπαιδευτικών σε όλη τη χώρα. Αλλά η πρόοδος δεν σημαίνει ότι η δουλειά έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν, για να διασφαλιστεί ότι κάθε κορίτσι, σε κάθε στάδιο, έχει ίση πρόσβαση στο παιχνίδι», ανέφερε.

Η ιστορική αυτή αλλαγή στα αγγλικά σχολεία δεν αποτελεί απλώς μια νίκη για το γυναικείο ποδόσφαιρο, αλλά ένα βήμα προς μια κοινωνία που σέβεται και ενισχύει τις επιλογές και τις δυνατότητες όλων των παιδιών. Η ισότιμη πρόσβαση στο άθλημα ανοίγει δρόμους, καλλιεργεί αυτοπεποίθηση και διαμορφώνει ένα μέλλον, που τα στερεότυπα δεν έχουν θέση. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί επιβεβαιώνει, ότι όταν υπάρχει συλλογική βούληση, όραμα και συνεργασία, η αλλαγή δεν είναι απλώς εφικτή, αλλά αναπόφευκτη.