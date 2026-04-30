Ιστορική στιγμή: Για πρώτη φορά, όλες οι νικήτριες του Green Nobel είναι γυναίκες - 6 φωνές που αλλάζουν τον κόσμο

Από τον αγώνα ενάντια στις πετρελαϊκές μέχρι την προστασία της βιοποικιλότητας, έξι γυναίκες από κάθε γωνιά του πλανήτη γράφουν ιστορία στα Goldman Environmental Prizes.

Για πρώτη φορά στα 37 χρόνια ιστορίας του Goldman Environmental Prize - γνωστού και ως «Green Nobel» - όλες οι διακρίσεις απονεμήθηκαν σε γυναίκες. Πρόκειται για μια συμβολική αλλά και ουσιαστική στιγμή, που αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των γυναικών στην πρώτη γραμμή της μάχης για το περιβάλλον.

Ο θεσμός, που ιδρύθηκε το 1989 από τους φιλάνθρωπους Richard Goldman και Rhoda Goldman, τιμά κάθε χρόνο ακτιβιστές βάσης από έξι γεωγραφικές περιοχές του κόσμου. Οι φετινές νικήτριες - από τη Νιγηρία, τη Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Παπούα Νέα Γουινέα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κολομβία - έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με ισχυρά συμφέροντα, όπως κυβερνήσεις, πετρελαϊκούς κολοσσούς και εξορυκτικές εταιρείες, αλλά τα κατάφεραν.

6 γυναίκες κέρδισαν τα βραβεία του Green Nobel

Η Yuvelis Morales Blanco από την Κολομβία κατόρθωσε να σταματήσει την προώθηση της υδραυλικής ρωγμάτωσης (fracking), ερχόμενη σε σύγκρουση με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες. Μεγαλωμένη στις όχθες του ποταμού Μαγδαλένα, μετέτρεψε την προσωπική της σχέση με τη φύση σε κινητήριο δύναμη ακτιβισμού, ιδιαίτερα μετά από μια καταστροφική πετρελαιοκηλίδα.

Στην Ασία, η Borim Kim πέτυχε μια ιστορική νίκη: δικαστήριο της Νότιας Κορέας αναγνώρισε ότι η κλιματική πολιτική της χώρας παραβιάζει τα δικαιώματα των μελλοντικών γενεών - μια απόφαση-ορόσημο για το παγκόσμιο κίνημα. Στην Ευρώπη, η Sarah Finch έδωσε πολυετή μάχη κατά των εξορύξεων πετρελαίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξασφαλίζοντας μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εγκρίνονται τέτοια έργα, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις τους στο κλίμα.

Από την πλευρά της Ωκεανίας, η Theonila Roka Matbob κατάφερε να φέρει αντιμέτωπη μία από τις μεγαλύτερες μεταλλευτικές εταιρείες του κόσμου με τις περιβαλλοντικές καταστροφές που άφησε πίσω της, διεκδικώντας αποκατάσταση δεκαετιών. Στη Βόρεια Αμερική, η Alannah Acaq Hurley συνεργάστηκε με φυλές ιθαγενών για να σταματήσει ένα τεράστιο μεταλλευτικό έργο που απειλούσε ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα άγριου σολομού στον κόσμο.

Τέλος, στην Αφρική, η Iroro Tanshi αφιέρωσε τη δράση της στην προστασία ενός σπάνιου είδους νυχτερίδας και του φυσικού του καταφυγίου, το οποίο απειλείται από πυρκαγιές που προκαλούνται από ανθρώπινη δραστηριότητα.

Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος του ιδρύματος, John Goldman, οι φετινές νικήτριες αποδεικνύουν ότι «το θάρρος, η σκληρή δουλειά και η ελπίδα μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστική αλλαγή». Σε μια εποχή όπου η κλιματική κρίση εντείνεται, το μήνυμα είναι σαφές: οι πραγματικοί ηγέτες βρίσκονται συχνά εκεί όπου λίγοι κοιτάζουν - στις τοπικές κοινότητες και στους ανθρώπους που επιμένουν να παλεύουν. Η φετινή βράβευση δεν είναι απλώς μια αναγνώριση, αλλά μια επιβεβαίωση ότι η αλλαγή έχει πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο είναι γυναικείο.