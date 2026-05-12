Ψήφος δια πληρεξουσίου: Η ιστορική αλλαγή στο Ευρωκοινοβούλιο που αλλάζει τα δεδομένα για τις γυναίκες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διασφαλίζει ότι καμία γυναίκα δεν θα χρειαστεί ξανά να επιλέξει ανάμεσα στο ρόλο της ως μητέρα και το καθήκον της ως εκπρόσωπος των πολιτών

Η Ευρώπη κάνει ένα γενναίο βήμα προς τον εκσυγχρονισμό των θεσμών της, αποδεικνύοντας ότι η πολιτική μπορεί –και επιβάλλεται– να προσαρμόζεται στις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Εκλογικής Πράξης, καθιερώνοντας την ψήφο δια πληρεξουσίου (proxy voting). Πρόκειται για μια ιστορική μεταρρύθμιση που επιτρέπει στις ευρωβουλευτές να μεταβιβάζουν το δικαίωμα ψήφου τους σε περιπτώσεις μητρότητας, διασφαλίζοντας ότι η φωνή τους δεν θα σιωπήσει ποτέ.

Η μεταρρύθμιση υιοθετήθηκε με τη συντριπτική πλειοψηφία των 616 ψήφων υπέρ, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας και προόδου.

Τι αλλάζει πρακτικά στην καθημερινότητα των ευρωβουλευτών

Μέχρι σήμερα, η φυσική παρουσία στην αίθουσα ήταν απαράβατος κανόνας. Αυτό δημιουργούσε ένα άδικο δίλημμα για τις γυναίκες που βρίσκονταν στο στάδιο της εγκυμοσύνης ή της λοχείας. Με τη νέα ρύθμιση, εισάγεται μια προσωρινή εξαίρεση:

Πριν τη γέννηση: Οι γυναίκες ευρωβουλευτές μπορούν να αναθέτουν την ψήφο τους έως και τρεις μήνες πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού.

Μετά τη γέννηση: Το δικαίωμα αυτό επεκτείνεται για έξι μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού.

Αυτή η χρονική διάρκεια δεν είναι τυχαία. Στοχεύει στην πλήρη προστασία της υγείας της μητέρας και του παιδιού, προσφέροντας την απαραίτητη ηρεμία για την επιστροφή στα καθήκοντα, χωρίς το άγχος της απώλειας κρίσιμων ψηφοφοριών.

Roberta Metsola: «Κανένα μέλος δεν πρέπει να χάνει το δικαίωμα ψήφου επειδή έγινε μητέρα»

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, η οποία και ξεκίνησε τη διαδικασία της μεταρρύθμισης, δήλωσε υπερήφανη για αυτό το ορόσημο. «Είναι ένα μεγάλο βήμα για ένα πιο σύγχρονο και δίκαιο Κοινοβούλιο», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η μητρότητα δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί εμπόδιο στη δημοκρατική εκπροσώπηση.

Αντίστοιχα, ο εισηγητής Juan Fernando López Aguilar επεσήμανε ότι αυτή η αλλαγή προστατεύει τον προσωπικό χαρακτήρα της εντολής που δίνουν οι πολίτες, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διαφάνεια και την ακεραιότητα της ψηφοφορίας.

Γιατί αυτή η απόφαση μας αφορά όλες

Η ενδυνάμωση των γυναικών δεν επιτυγχάνεται μόνο με θεωρητικές διακηρύξεις, αλλά με πράξεις που αλλάζουν τις δομές. Η καθιέρωση της ψήφου δια πληρεξουσίου είναι μια νίκη της κοινής λογικής που:

Ενισχύει την έμφυλη ισότητα: Σπάει το «τείχος» που εμπόδιζε νέες γυναίκες να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης.

Προάγει το work-life balance: Δείχνει ότι ακόμα και στα υψηλότερα πολιτικά κλιμάκια, η οικογενειακή ζωή είναι σεβαστή.

Διασφαλίζει τη δημοκρατία: Οι ψηφοφόροι συνεχίζουν να εκπροσωπούνται, ακόμα και όταν η εκλεγμένη εκπρόσωπός τους βρίσκεται σε άδεια μητρότητας.

Η μεταρρύθμιση απαιτεί τώρα την επίσημη υιοθέτηση από το Συμβούλιο και την επικύρωση από όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις συνταγματικές τους απαιτήσεις. Είναι η στιγμή που η Ευρώπη καλείται να αποδείξει στην πράξη ότι οι αξίες της ισότητας είναι αδιαπραγμάτευτες.