«To Kill a Tiger»: Το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για την έμφυλη βία - «Πρόκειται για μια μάχη απέναντι στην πατριαρχία»

Η υποψήφια για Όσκαρ σκηνοθέτιδα Nisha Pahuja του «To Kill a Tiger» και η Kavita Mehra, φεμινίστρια, επιζήσασα βίας και εκτελεστική διευθύντρια του Sakhi for South Asian Survivors, μιλούν για την έμφυλη βία.

Σε μια εποχή όπου η έμφυλη βία εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες και σιωπηλές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, είναι ζωτικής σημασίας να σπάμε τη σιωπή και φέρνουμε το ζήτημα στον δημόσιο λόγο.

Από το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης του SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που ξεκινάει αύριο (21/6), μία από τις συζητήσεις που πρόκειται να διεξαχθούν και ξεχωρίσαμε είναι η συζήτηση με θέμα «Από τη σιωπή στη λύση: Η εξάλειψη της έμφυλης βίας είναι εφικτή», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου. Στη συζήτηση θα λάβουν μέρος δυο προσωπικότητες που έχουν αφιερωθεί σε αυτήν την κατεύθυνση.

Μιλάμε για την υποψήφια για Όσκαρ σκηνοθέτιδα Nisha Pahuja, παγκοσμίως γνωστή για το ντοκιμαντέρ της «To Kill a Tiger», η οποία έχει αφιερώσει το έργο της στην ανάδειξη ιστοριών που συχνά παραμένουν αόρατες, φωτίζοντας τις σύνθετες πραγματικότητες που βιώνουν γυναίκες και κορίτσια σε συνθήκες ανισότητας και βίας. Μαζί της συνομιλεί η Kavita Mehra, φεμινίστρια, επιζήσασα βίας και Εκτελεστική Διευθύντρια της Sakhi for South Asian Survivors, μιας οργάνωσης που εδώ και δεκαετίες στηρίζει γυναίκες της νοτιοασιατικής κοινότητας που έχουν βιώσει κακοποίηση.

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