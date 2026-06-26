Η Ρομίνα Πουρμοχτάρι πήγε σε συνεδρίαση της Ε.Ε με τον 3 μηνών γιο της - Τέτοια ηχηρά πολιτικά μηνύματα θέλουμε

Μια πολύ όμορφη εικόνα που βλέπει πρώτη φορά η Ε.Ε. σε συνεδρίαση, αλλά και ένα σαφές πολιτικό μήνυμα για τις εργαζόμενες μητέρες

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υπουργός Κλίματος της Σουηδίας, Ρομίνα Πουρμοχτάρι, πήγε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου, με τον μόλις 3 μηνών γιο της. Μία κίνηση που αναδεικνύει τα οφέλη των πολιτικών γονικής άδειας που επιτρέπουν στις γυναίκες να συνδυάζουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία με την οικογενειακή ζωή, χωρίς να αναγκάζονται να επιλέξουν ανάμεσα στα δύο.

«Ήθελα να δείξω έμπρακτα ότι δεν είναι απαραίτητο να κάνεις αυτή την επιλογή. Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει και έναν σύντροφο που δεν έχει ξεπερασμένες αντιλήψεις, αλλά είναι σύγχρονος και πρόθυμος να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί», δήλωσε η Ρομίνα Πουρμοχτάρι στο Reuters.

Η 30χρονη Ρομίνα Πουρμοχτάρι έγινε το 2022 η νεότερη υπουργός στην ιστορία της Σουηδίας όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της. Πρόσφατα επέστρεψε στην εργασία της έπειτα από γονική άδεια, ενώ ο σύζυγός της βρίσκεται τώρα σε άδεια έως τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου. Εκείνος τη συνόδευσε στο Λουξεμβούργο, ώστε να φροντίζει το μωρό κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η ίδια κάλεσε, επίσης, τις κυβερνήσεις να εξετάσουν επίσης πιο ευέλικτους τρόπους κατανομής της άδειας μεταξύ των γονέων, καθώς και την εξασφάλιση οικονομικά προσιτών υπηρεσιών παιδικής φροντίδας.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Σουηδία διαθέτει ένα από τα πιο γενναιόδωρα συστήματα γονικής άδειας παγκοσμίως, το οποίο χρηματοδοτείται μέσω του υψηλού φορολογικού συστήματος της χώρας και αποτελεί αντικείμενο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης ενόψει των εκλογών.

Τούτου λεχθέντος, οι γονείς δικαιούνται συνολικά περίπου 16 μήνες αμειβόμενης γονικής άδειας. Από αυτούς, 90 ημέρες προορίζονται αποκλειστικά για κάθε γονέα και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν στον άλλο. Αν κάποιος γονέας δεν κάνει χρήση του δικού του μεριδίου, οι ημέρες αυτές χάνονται.

Ο υφυπουργός Κλίματος της Πολωνίας, Κριστόφ Μπολέστα, δήλωσε ότι η παρουσία ενός βρέφους σε μια πολιτική συνεδρίαση δεν δημιούργησε το παραμικρό πρόβλημα. ««Το θεωρώ εξαιρετικό», είπε στο Reuters. «Δεν αποτελεί μειονέκτημα, είναι απλώς ένα φυσικό κομμάτι της ζωής».