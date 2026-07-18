Έρευνα Eurostat: Προβάδισμα των νεαρών γυναικών στις ψηφιακές δεξιότητες στην Ελλάδα

Τα νέα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι νέες γυναίκες στην Ελλάδα διαθέτουν υψηλότερο επίπεδο βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων από τους άνδρες.

Οι νεαρές γυναίκες στην Ελλάδα εμφανίζουν υψηλότερο επίπεδο βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους άνδρες, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Η διαφορά, που αγγίζει τις οκτώ ποσοστιαίες μονάδες, κατατάσσει τη χώρα ανάμεσα σε εκείνες με το μεγαλύτερο χάσμα υπέρ των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναδεικνύοντας μια τάση που καταγράφεται σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 83,5% των γυναικών ηλικίας 16 έως 24 ετών στην Ελλάδα διαθέτει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες της ίδιας ηλικιακής ομάδας ανέρχεται στο 75,3%, γεγονός που μεταφράζεται σε διαφορά περίπου 8,2 ποσοστιαίων μονάδων υπέρ των γυναικών.

Οι μετρήσεις βασίζονται στον Δείκτη Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Eurostat, ο οποίος αξιολογεί πέντε βασικούς τομείς: την αναζήτηση και διαχείριση πληροφοριών, την επικοινωνία μέσω ψηφιακών μέσων, την επίλυση προβλημάτων, την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου. Για να θεωρηθεί ότι ένα άτομο διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες, πρέπει να καλύπτει το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο και στους πέντε αυτούς τομείς.

Η εικόνα που καταγράφεται στην Ελλάδα δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι νέες γυναίκες εμφανίζονται επίσης να υπερέχουν έναντι των νέων ανδρών. Συγκεκριμένα, το 75,9% των γυναικών ηλικίας 16 έως 24 ετών διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες, έναντι 73,3% των ανδρών της ίδιας ηλικίας. Ως αποτέλεσμα, ο συνολικός μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνεται στο 74,6% για τους νέους.

Η Ελλάδα, ωστόσο, ξεχωρίζει όχι τόσο για τη συνολική της επίδοση όσο για το εύρος της διαφοράς μεταξύ των δύο φύλων. Η απόσταση των 8,2 ποσοστιαίων μονάδων συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες που καταγράφονται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Young Greek women are outperforming men in basic digital skills, according to Eurostat. About 83% of women ages 16 to 24 meet the benchmark, compared with 75% of men. Greece follows a wider EU trend, with women leading in 22 of 27 member states. #Greece #DigitalSkills #Eurostat pic.twitter.com/Lmuudadj0b — Tom Marvolo Riddle (@tom_riddle2025) July 16, 2026

Μεγαλύτερη διαφορά υπέρ των γυναικών εμφανίζει μόνο η Κύπρος, όπου το χάσμα φτάνει τις 18,8 ποσοστιαίες μονάδες. Ακολουθεί η Σλοβενία με 11,6 μονάδες και η Αυστρία με 9,1 μονάδες, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτές τις επιδόσεις, παρουσιάζοντας ανάλογη εικόνα με την Ιρλανδία.

Από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 22 καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων στις νέες γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες.

Υπάρχουν, ωστόσο, και εξαιρέσεις. Σε πέντε κράτη-μέλη οι νέοι άνδρες εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις. Η μεγαλύτερη διαφορά υπέρ των ανδρών παρατηρείται στη Μάλτα, όπου το χάσμα φτάνει τις 4,6 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ ακολουθεί η Ρουμανία με 4 μονάδες. Μικρότερες διαφορές υπέρ των ανδρών καταγράφονται επίσης στην Ισπανία, τη Γαλλία και την Κροατία.

Όσον αφορά τη συνολική κατάταξη των κρατών-μελών στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες των νέων, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Δανία, όπου το 92,1% των νέων ηλικίας 16 έως 24 ετών διαθέτει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Τσεχία με 91,7%, ενώ ακολουθεί η Μάλτα με 91,5%.

Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες επιδόσεις καταγράφονται στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, οι οποίες είναι οι μοναδικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου λιγότερο από το 60% των νέων διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 52,8% και 53,3% αντίστοιχα.

Παρότι η Ελλάδα τοποθετείται περίπου στη μέση της ευρωπαϊκής κατάταξης ως προς τη συνολική επίδοση των νέων στις ψηφιακές δεξιότητες, το μεγάλο χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί ένα από τα πιο αξιοσημείωτα ευρήματα της φετινής έρευνας.

Οι ψηφιακές δεξιότητες θεωρούνται πλέον απαραίτητο εφόδιο για την εκπαίδευση, την απασχόληση και τη συμμετοχή στην ψηφιακή οικονομία. Η δυνατότητα αποτελεσματικής αναζήτησης πληροφοριών, ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου, επίλυσης τεχνικών προβλημάτων, δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου και επικοινωνίας μέσω ψηφιακών εργαλείων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προσαρμογή στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν ότι, πέρα από τις διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις και στο εσωτερικό των ίδιων των χωρών. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η σημαντική υπεροχή των νεαρών γυναικών στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες αποτελεί ένα εύρημα που ενδέχεται να επηρεάσει μελλοντικές πολιτικές για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την ψηφιακή ανάπτυξη, καθώς και να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω μελέτης σχετικά με τους παράγοντες που διαμορφώνουν αυτή τη διαφορά.