Ιστορική στέψη στα καλλιστεία Miss USA - Η Τζάστους Κέλι έγινε η πρώτη μητέρα και παντρεμένη γυναίκα που κερδίζει τον τίτλο

Η 31χρονη Τζάστους Κέλι από τη Βιρτζίνια έγραψε ιστορία στη Miss USA 2026, καθώς έγινε η πρώτη μητέρα και παντρεμένη γυναίκα που κατακτά τον τίτλο.

Μια νέα σελίδα γράφτηκε στην ιστορία των καλλιστείων Miss USA. Η Τζάστους Κέλι, η οποία εκπροσώπησε τη Βιρτζίνια, αναδείχθηκε νικήτρια των Miss USA 2026, σε μια στέψη που είχε ξεχωριστή ιστορική σημασία. Η 31χρονη διαγωνιζόμενη δεν κατέκτησε απλώς ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στέμματα ομορφιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έγινε η πρώτη μητέρα και η πρώτη παντρεμένη γυναίκα που κερδίζει επισήμως τον τίτλο.

Η μεγάλη βραδιά πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Αυγούστου στο Μαϊάμι, στο Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, όπου 50 διαγωνιζόμενες από τις πολιτείες των ΗΠΑ διεκδίκησαν το στέμμα. Ο φετινός διαγωνισμός είχε τον τίτλο «75 Years of Icons», καθώς η Miss USA γιόρτασε τη συμπλήρωση 75 χρόνων ιστορίας.

Την Τζάστους Κέλι στέφθηκε η περσινή νικήτρια, η 24χρονη Όντρεϊ Έκερτ, παραδίδοντας το στέμμα στη νέα Miss USA. Για την Κέλι, όμως, η στιγμή αυτή είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η νίκη της συμβολίζει και τις σημαντικές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στους κανόνες του θεσμού.

Οι αλλαγές στους κανόνες που άνοιξαν τον δρόμο

Το 2023, η διοργάνωση προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς συμμετοχής. Καταργήθηκε το ηλικιακό όριο για τις διαγωνιζόμενες, ενώ επιτράπηκε για πρώτη φορά η συμμετοχή γυναικών που είναι μητέρες.

Οι αλλαγές αυτές άνοιξαν τον δρόμο σε γυναίκες που μέχρι τότε δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν τον τίτλο λόγω των προσωπικών και οικογενειακών τους επιλογών. Η νίκη της Τζάστους Κέλι αποτελεί, επομένως, την πιο χαρακτηριστική μέχρι σήμερα απόδειξη της νέας εποχής στην οποία επιχειρεί να περάσει ο θεσμός.

Παρότι η Κέλι είναι η πρώτη μητέρα και παντρεμένη γυναίκα που κατακτά επισήμως τον τίτλο σύμφωνα με τους σύγχρονους κανονισμούς, η ιστορία της Miss USA έχει γνωρίσει στο παρελθόν μια διαφορετική και αρκετά δραματική υπόθεση.

Το 1957, η Μέρι Λεόνα Γκέιτζ είχε αρχικά στεφθεί Miss USA. Αργότερα, όμως, ο τίτλος της αφαιρέθηκε όταν αποκαλύφθηκε ότι ήταν παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών, κάτι που παραβίαζε τους τότε αυστηρούς κανονισμούς του διαγωνισμού.

Σχεδόν επτά δεκαετίες αργότερα, η ιστορία μοιάζει να έχει κάνει έναν εντυπωσιακό κύκλο: αυτό που κάποτε αποτελούσε λόγο αποκλεισμού, σήμερα αποτελεί μέρος μιας ιστορικής νίκης.

Οι γυναίκες που συμπλήρωσαν την τελική πεντάδα

Πριν ανακοινωθεί η μεγάλη νικήτρια, οι παρουσιαστές της βραδιάς, Κένια Μουρ και Ίαν Ζίρινγκ, κάλεσαν στη σκηνή πρώην νικήτριες του θεσμού, στο πλαίσιο του αφιερώματος στις γυναίκες που έχουν φορέσει το στέμμα όλα αυτά τα χρόνια.

Στην τελική κατάταξη, η Αλέιζια Κρίστοφερ, εκπροσωπώντας τη Γιούτα, κατέλαβε την τέταρτη θέση. Η Μάντλιν Έρικσον από την Αϊόβα αναδείχθηκε τρίτη επιλαχούσα, ενώ η Ελίζαμπεθ Βόιτ από την Πενσιλβάνια κατέλαβε τη θέση της δεύτερης επιλαχούσας.

Τις δύο εβδομάδες που προηγήθηκαν του τελικού, 51 διαγωνιζόμενες από τις 50 πολιτείες και την Περιφέρεια της Κολούμπια βρέθηκαν στο Μαϊάμι για την προετοιμασία τους και τη συμμετοχή στις προκριματικές δοκιμασίες. Το πρόγραμμα περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, διαγωνισμό ενδυμασίας και προκριματικούς γύρους με εμφανίσεις με μαγιό.

Η φετινή νικήτρια, πέρα από το κύρος του τίτλου, θα λάβει ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό πακέτο δώρων, η συνολική αξία του οποίου ξεπερνά τα 685.000 δολάρια.

Σε αυτό περιλαμβάνεται μισθός ύψους 150.000 δολαρίων, ένα Range Rover, μονοετής μίσθωση σε πολυτελές διαμέρισμα στο Μαϊάμι, πακέτο διακοπών μέσω του Westgate Vacation Home Club, γκαρνταρόμπα αξίας 30.000 δολαρίων για τη συμμετοχή της στη Miss Universe και άλλα προνόμια.

Μια περίοδος αλλαγών για τον θεσμό

Η στέψη της Τζάστους Κέλι έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο οργανισμός Miss USA έχει περάσει από σημαντικές αλλαγές και εσωτερικές ανακατατάξεις.

Τον Σεπτέμβριο, ο προπονητής και κριτής διαγωνισμών ομορφιάς Τομ Μπροντέρ ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι θα αναλάμβανε τα brands Miss USA και Miss Teen USA, τα οποία προηγουμένως βρίσκονταν υπό την ηγεσία της Λέιλα Ρόουζ.

Παράλληλα, ο θεσμός είχε βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων και την προηγούμενη χρονιά. Η νικήτρια του 2024, Άλμα Κούπερ, ανακοίνωσε λίγο πριν από τον διαγωνισμό Miss USA 2025 ότι δεν θα επέστρεφε για να παραδώσει η ίδια το στέμμα στη διάδοχό της.

Η Όντρεϊ Έκερτ στέφθηκε τελικά στις 24 Οκτωβρίου 2025 στο Ρίνο της Νεβάδα από τη Miss Universe 2024, Βικτόρια Κιάερ Τέιλβιγκ.

Η Κούπερ είχε δηλώσει τότε ότι αποφάσισε να μην παραστεί στην τελετή, επιλέγοντας, όπως ανέφερε, να παραμείνει πιστή στις αξίες και στις πεποιθήσεις της.

Η φετινή διοργάνωση, ωστόσο, επιχείρησε να στρέψει ξανά το βλέμμα στην ιστορία και το μέλλον του θεσμού. Μία ημέρα πριν από τη στέψη της νέας Miss USA, στις 26 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε και ο τελικός της 44ης Miss Teen USA, με την 18χρονη Κίραν Ρέντι από την Τζόρτζια να κατακτά τον τίτλο.

Για την Τζάστους Κέλι, η νίκη αποτελεί προσωπικό θρίαμβο, αλλά και ένα ορόσημο για έναν διαγωνισμό που προσπαθεί να προσαρμοστεί στις κοινωνικές αλλαγές. Στα 31 της χρόνια, ως μητέρα και παντρεμένη γυναίκα, η νέα Miss USA 2026 γίνεται το πρόσωπο μιας διαφορετικής εποχής για τον θεσμό.

Και ίσως αυτό ακριβώς να είναι το σημαντικότερο μήνυμα της φετινής, επετειακής διοργάνωσης: έπειτα από 75 χρόνια, η εικόνα της γυναίκας που μπορεί να φορέσει το στέμμα της Miss USA είναι πλέον πολύ πιο ανοιχτή και πολυδιάστατη από ό,τι ήταν στο παρελθόν.