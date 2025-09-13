5 συνηθισμένες φράσεις που κανένα παιδί δεν θα ήθελε να ακούσει ξανά από τους γονείς του

Αυτές οι φράσεις τραυματίζουν το παιδί εσωτερικά, επηρεάζοντας στον μέγιστο βαθμό τη σχέση με τον εαυτό του και τους γύρω του.

Κάθε γονιός μεγαλώνει το παιδί του με τις καλύτερες προθέσεις. Προσπαθεί να διαμορφώσει μια δυνατή και έξυπνη προσωπικότητα, που να ξεπερνά τα εμπόδια, να σκέφτεται καθαρά και να διαχειρίζεται τις προκλήσεις. Παρά τις προσδοκίες που υπάρχουν, όμως, πολλές φορές οι λέξεις που χρησιμοποιεί τείνουν να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε πως υπάρχουν συγκεκριμένες φράσεις, οι οποίες - δυστυχώς - χρησιμοποιούνται απερίσκεπτα, επιβαρύνοντας την ψυχική υγεία του παιδιού.

Τις έχουμε ακούσει όλοι και κατά πάσα πιθανότητα τις έχουμε διατυπώσει και εμείς. Μπορεί να θεωρούνται «ακατάλληλες» από τους ψυχολόγους, όμως κληρονομούνται από γενιά σε γενιά για όλους τους - σίγουρα - λάθος λόγους. Ο τρόπος που μιλάει μια μητέρα ή ένας πατέρας στο παιδί του έχει άμεση επίδραση στην προσωπικότητά του, μπορεί να διαμορφώσει τον τρόπο που βλέπει τον εαυτό του, την αυτοπεποίθησή του, αλλά και τη σχέση μαζί τους.

freepik

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει στην αναπτυξιακή ψυχολογία, τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα με τη γλώσσα των γονέων λόγω της σύνδεσης που υπάρχει μεταξύ τους. Γι’ αυτό, κρίνεται απαραίτητο όλοι οι γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τον τρόπο που επικοινωνούν και απευθύνονται στα παιδιά τους, διασφαλίζοντας την ομαλή και ήρεμη ανάπτυξή τους.

Ακολουθούν πέντε γνώριμες και τραυματικές για τα παιδιά φράσεις, που καθένα από αυτά θα ευχόταν κρυφά να σταματήσουν να χρησιμοποιούν οι γονείς του. Αν ανήκουν και στο δικό σου λεξιλόγιο, γνωρίζεις καλά τι πρέπει να κάνεις.

5 φράσεις που λένε οι γονείς και φθείρουν κάθε παιδί

#1 «Επειδή το είπα εγώ»

Αυτή η φράση χρησιμοποιείται για να τερματίσει έναν καυγά όσο πιο γρήγορα γίνεται κι αν και πετυχαίνει τον σκοπό της, συνήθως προκαλεί τραύματα στα παιδιά. Αντίθετα, μια ολοκληρωμένη και αιτιολογημένη φράση θα ήταν σίγουρα καλύτερη ιδέα. Πρέπει να φύγουμε από την παιδική χαρά, γιατί είναι η ώρα του μαγειρέματος. Με αυτόν τον τρόπο προσέγγισης, το παιδί αντιλαμβάνεται τον σεβασμό προς το πρόσωπό του και επιστρέφει την ίδια συμπεριφορά.

#2 «Τι ωραία που θα ήταν να έμοιαζες περισσότερο στον αδερφό/-ή σου»

Οι γονείς χρησιμοποιούν συχνά τη μέθοδο της σύγκρισης για να δώσουν κίνητρο σε κάποιο παιδί τους, ωστόσο σχεδόν πάντα προκαλεί δυσαρέσκεια, ανασφάλεια και καλλιεργεί τον ανταγωνισμό. Κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και αυτό πρέπει να γίνεται σεβαστό από τους γονείς του. Κάθε μορφή σύγκρισης προκαλεί με βεβαιότητα δυσάρεστα συναισθήματα τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες.

#3 «Σταμάτα να κλαις, δεν ήταν τόσο σημαντικό»

Η απόρριψη των συναισθημάτων και η αδιαφορία από την πλευρά των γονέων τους τους δημιουργεί την αίσθηση πως όσα νιώθουν δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Πιστεύουν πως το κλάμα τους δεν είναι σημαντικό και πως τα λόγια τους θα ακουστούν. «Γιατί κλαις; Έλα να συζητήσουμε και να λύσουμε μαζί το πρόβλημα», θα ήταν καλύτερο να αναφέρει η μητέρα ή ο πατέρας, δείχνοντας ουσιαστικό ενδιαφέρον προς τα παιδιά του.

#4 «Εσύ δεν καταλαβαίνεις, είσαι παιδί»

Ακόμα μία φράση που μειώνει την προσωπικότητα και τη νοημοσύνη του παιδιού, προκαλώντας του αρνητικά συναισθήματα. Μπορεί να μην έχουν την εμπειρία των ενηλίκων, όμως οι απόψεις τους είναι έγκυρες και είναι απαραίτητο να τους δίνεται η πρέπουσα σημασία. Με αυτό τον τρόπο, καλλιεργούμε τον σεβασμό και χτίζουμε την εμπιστοσύνη.

#5 «Είσαι τόσο τεμπέλης/ντροπαλός»

Κανένα παιδί και κανένας άνθρωπος γενικότερα δεν χρειάζεται ταμπέλες. Μήπως, λοιπόν, έφτασε η στιγμή να τις αντικαταστήσεις με παρατήρηση; «Παρατήρησα πως είσαι κουρασμένος, συμβαίνει κάτι;».

