Τι να κάνεις αν το παιδί σου κλαίει όταν το αφήνεις στο σχολείο ή στο βρεφονηπιακό

Χρήσιμα tips για να βοηθήσεις το παιδί στην προσαρμογή στο σχολείο και να κάνεις τον αποχωρισμό πιο εύκολο για όλους

Η πρώτη μέρα στο σχολείο ή στον παιδικό σταθμό είναι μια μεγάλη αλλαγή, τόσο για το παιδί όσο και για τον γονιό. Δεν είναι σπάνιο να κλαίει το παιδί όταν το αφήνεις, καθώς βιώνει άγχος αποχωρισμού. Αν κι εσύ αναρωτιέσαι «τι να κάνω αν το παιδί μου κλαίει στο σχολείο;» ή «πώς να το βοηθήσω στην προσαρμογή;», υπάρχουν πρακτικές συμβουλές που θα κάνουν τη διαδικασία πιο ομαλή για όλους.

Γιατί κλαίει το παιδί στο σχολείο ή στον παιδικό σταθμό;

Το κλάμα δεν σημαίνει πάντα ότι το παιδί δεν θέλει να πάει σχολείο. Συνδέεται με:

Άγχος αποχωρισμού : Τα παιδιά φοβούνται ότι όταν απομακρυνθείς μπορεί να μη σε ξαναδούν σύντομα. Είναι μια φυσιολογική φάση της ανάπτυξης και δείχνει το δέσιμο που έχει με τον γονιό.

Καινούργιο περιβάλλον : Νέοι άνθρωποι, άγνωστοι συμμαθητές και διαφορετικοί κανόνες μπορεί να φαίνονται τρομακτικοί μέχρι να εξοικειωθεί.

Απουσία ρουτίνας: Όταν δεν έχει συνηθίσει μια οργανωμένη καθημερινότητα, η πρώτη επαφή με το σχολικό πρόγραμμα μπορεί να το αγχώνει περισσότερο.

Πώς να βοηθήσεις το παιδί να προσαρμοστεί

Διατήρησε σταθερή ρουτίνα : Το πρωινό ξύπνημα, η προετοιμασία και η αναχώρηση πρέπει να γίνονται με ήρεμο ρυθμό. Η συνέπεια στη ρουτίνα βοηθάει το παιδί να νιώθει ασφάλεια.

Μίλα θετικά για το σχολείο : Δείξε του πόσο όμορφα πράγματα θα κάνει, όπως παιχνίδι με φίλους ή δημιουργικές δραστηριότητες. Η θετική στάση σου επηρεάζει άμεσα τη δική του εικόνα.

Αντίο χωρίς δράμα : Ένα φιλί, μια αγκαλιά και ένα σταθερό «θα τα πούμε το μεσημέρι» είναι αρκετά. Αν παρατείνεις τον αποχωρισμό, το παιδί μπορεί να μπερδευτεί και να κλάψει περισσότερο.

Μικρά βήματα προσαρμογής : Αν είναι δυνατόν, ξεκινήστε με λιγότερες ώρες στον παιδικό σταθμό και σταδιακά αυξήστε τον χρόνο. Έτσι το παιδί θα μάθει να αποχωρίζεται χωρίς άγχος.

Δώσε του ένα «φυλαχτό»: Ένα μικρό αντικείμενο, όπως βραχιολάκι ή παιχνιδάκι, μπορεί να λειτουργήσει σαν πηγή παρηγοριάς και να το βοηθήσει να νιώθει κοντά σου.

© Shutterstock

Πώς να το διαχειριστείς εσύ ως γονιός

Μείνε ψύχραιμος και σίγουρος : Η στάση σου είναι καθοριστική. Αν δείχνεις άγχος ή λύπη, το παιδί θα το αντιληφθεί και θα κλάψει περισσότερο.

Εμπιστεύσου τους παιδαγωγούς : Οι δάσκαλοι έχουν εμπειρία με παιδιά που κλαίνε στον παιδικό σταθμό και ξέρουν πώς να τα ηρεμήσουν και να τα απασχολήσουν.

Μην επιστρέφεις πίσω : Αν φύγεις και ξαναγυρίσεις επειδή ακούς το παιδί να κλαίει, δίνεις το μήνυμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Μείνε σταθερός και εμπιστεύσου τη διαδικασία.

Συζήτησε με άλλους γονείς : Θα ανακαλύψεις ότι το ίδιο πρόβλημα το έχουν πολλοί και μπορείς να μάθεις τι βοήθησε τα δικά τους παιδιά στην προσαρμογή.

Δώσε χρόνο: Η προσαρμογή στο σχολείο διαφέρει από παιδί σε παιδί. Μπορεί να πάρει μέρες ή εβδομάδες, αλλά με υπομονή και συνέπεια το κλάμα θα σταματήσει.

Το να κλαίει το παιδί στον παιδικό σταθμό ή στο σχολείο είναι απολύτως φυσιολογικό και δεν πρέπει να σε ανησυχεί υπερβολικά. Με αγάπη, ψυχραιμία και σωστή καθοδήγηση, θα καταλάβει ότι το σχολείο είναι ένας ασφαλής χώρος γεμάτος φίλους και εμπειρίες. Η δική σου στάση είναι το «κλειδί» για μια ομαλή και θετική προσαρμογή.