Μόλις το 2,5% των 30άρηδων στην Ελλάδα είναι γονείς - Ο ηλικιακός μέσος όρος ανεβαίνει

Με εισοδήματα έως 10.000 ευρώ η πλειοψηφία τους

Μόλις το 2,5% των νέων έως 30 ετών που εργάζονται και δηλώνουν εισόδημα στην εφορία, είναι γονείς. Το οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και η αύξηση της μέσης ηλικίας τεκνοποίησης στην Ελλάδα, αποκαλύπτονται μέσα από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνηση, κατά την παρουσίαση της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Η τάση για την απόκτηση λιγότερων παιδιών σε ολοένα πιο ώριμες ηλικίες από τις γυναίκες που γεννήθηκαν μεταπολεμικά, αποτελεί πλέον κανόνα στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη μας. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η μέση ηλικία των μητέρων στην Ελλάδα αυξήθηκε από τα 26,1 έτη το 1980, στα 31,5 έτη το 2017 και στα 33 έτη το 2025. Η παρατηρούμενη αυξητική τάση γεννήσεων στις «ώριμες» ηλικίες (30 -34 έτη) οφείλεται κυρίως στην υπογονιμότητα αλλά και στην «αναθεώρηση» των προτεραιοτήτων των σύγχρονων ζευγαριών, ενώ η απόκτηση του πρώτου παιδιού στις ηλικίες αυτές καθιστά δυσκολότερη την απόκτηση ενός δεύτερου ή και τρίτου τέκνου.

