Το φύλο του μωρού σου δεν είναι τόσο τυχαίο - Η νέα μελέτη που ανατρέπει τον παράγοντα “τύχη”

Μία νέα μελέτη έρχεται να αλλάξει όσα γνωρίζαμε για την τυχαιότητα του φύλου κάθε μωρού που έρχεται στον κόσμο.

Η είδηση μιας εγκυμοσύνης συνοδεύεται από χαρά, συγκίνηση και απεριόριστη αγάπη - τουλάχιστον στο 90% των περιπτώσεων. Σχεδόν σε κάθε οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον ενός ζευγαριού, υπάρχουν εκείνοι οι άνθρωποι, που θα κάνουν «μαντεψιές» για το φύλο του μωρού. Κάποιες φορές το πετυχαίνουν, κάποιες άλλες όχι, και αυτό γιατί βασίζεται στην τύχη. Τουλάχιστον, αυτό γνωρίζαμε μέχρι σήμερα ως έναν γενικότερο κανόνα. Μια νέα μελέτη, ωστόσο, ανατρέπει τα δεδομένα.

Νέα μελέτη ισχυρίζεται πως το φύλο των παιδιών μιας οικογένειας δεν είναι τυχαίο

Το φύλο του μωρού σου μπορεί να μην εξαρτάται αποκλειστικά από την τύχη, όπως προκύπτει από το πόρισμα της νέας έρευνας. Αυτή η μακροχρόνια πεποίθηση, ότι κάθε ζευγάρι έχει 50% πιθανότητες να αποκτήσει αγόρι και 50% πιθανότητες να αποκτήσει κορίτσι, καταρρίπτεται σε έναν μεγάλο βαθμό. Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή: η μελέτη εξέτασε 146.000 εγκυμοσύνες, στις οποίες συμμετείχαν 58.000 γονείς μεταξύ του 1956 και του 2015.

Όπως αποδείχθηκε στο πόρισμα, η πιθανότητα να αποκτήσει κανείς αγόρι ή κορίτσι επηρεαζόταν σε μεγάλο βαθμό από το φύλο των προηγούμενων γεννήσεων. Στις περισσότερες γεννήσεις, οι μεγαλύτερες σε ηλικία μητέρες είναι πιο πιθανό να έχουν παιδιά του ίδιου φύλου.

«Αν έχεις αποκτήσει δύο ή τρία κορίτσια και προσπαθείς να κάνεις ένα αγόρι, οι πιθανότητες δεν είναι 50-50. Είναι πιο πιθανό να αποκτήσεις πάλι κορίτσι», δήλωσε στην Washington Post ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Jorge Chavarro. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια έχει τρία αγόρια, οι πιθανότητες να αποκτήσει και τέταρτο είναι 61%. Από την άλλη, οι οικογένειες με τρία κορίτσια είχαν 58% περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν ένα ακόμη κορίτσι.

Επίσης, η ηλικία της μητέρας είναι ακόμα ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει το φύλο του μωρού. Όσο μεγαλύτερη είναι η μητέρα στην πρώτη εγκυμοσύνη τόσες περισσότερες είναι οι πιθανότητες να γεννηθούν μόνο αγόρια ή μόνο κορίτσια. Η ηλικία των 28 ετών είναι το όριο.

Κλείνοντας, να σημειωθεί πως η έρευνα πραγματοποιήθηκε χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια. Το 95% των γυναικών ήταν λευκές και ζούσαν στις ΗΠΑ, ενώ οι ερευνητές δεν έλαβαν υπόψη τους καμία πληροφορία που αφορούσε στους μπαμπάδες. Μπορεί, λοιπόν, να μην υπάρχει κάποια επιστημονική τεκμηρίωση πίσω από αυτό το συμπέρασμα, ωστόσο η μακροχρόνια μελέτη των ειδικών ερευνητών απέδειξε την ισχύ της.

