Το να ντύσεις το παιδί σου το πρωί, μπορεί να συγκριθεί με το να τρέξεις στον μαραθώνιο - Έρευνα αποκαλύπτει πόσες θερμίδες ξοδεύεις (με το καλημέρα σας)

Ναι, το πρωινό ντύσιμο των παιδιών μπορεί να εξελιχθεί σε έναν «σκληρό» και «εξαντλητικό» αγώνα, που κοστίζει στην ενέργεια των γονιών, σύμφωνα με επιστημονική έρευνα.

Από την ημέρα που γίνεσαι γονιός, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζεις στην καθημερινότητά σου είναι πολλές και διαφορετικές. Κάποιες τις έχεις φανταστεί, γι’ άλλες δεν έχεις την παραμικρή ιδέα. Η ζωή με ένα μωρό/παιδί/έφηβο θυμίζει μια τεράστια ανεξερεύνητη πίστα, που ενώ σου προσφέρει ατελείωτη χαρά και ευτυχία, κρύβει και κάποια εμπόδια, τα οποία πρέπει να προσπεράσεις. Είχες φανταστεί ποτέ, πως η διαδικασία του ντυσίματος του παιδιού σου κάθε πρωί, μπορεί να εξελιχθεί σε ένα απαιτητικό άθλημα - που σου κοστίζει τόσο σε ενέργεια όσο και σε θερμίδες;

Τι λέει νέα έρευνα για τη «μάχη» του πρωινού ντυσίματος με το παιδί σου

Μια πρόσφατη μελέτη από κορυφαίους ειδικούς στον τομέα της αθλητικής επιστήμης αποκάλυψε κάτι που πολλοί γονείς ήδη υποψιάζονταν από προσωπική εμπειρία: μπορεί κανείς να κάψει έως και 3.000 θερμίδες μέσα σε ένα μόνο πρωινό, προσπαθώντας να πείσει τα παιδιά του να ντυθούν και να ετοιμαστούν για το σχολείο. Αν μέχρι σήμερα ένιωθες πως είσαι ο μοναδικός άνθρωπος που αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, ορίστε η διάψευση.

Το American College of Sports Medicine επιβεβαιώνει ότι οι διάφορες ενέργειες που καταβάλουν οι γονείς κάθε πρωί – από παρακλήσεις και φωνές μέχρι επικλήσεις στο συναίσθημα - ισοδυναμούν ενεργειακά με το τρέξιμο ενός μαραθωνίου. Αυτό λογικά δεν το περίμενες.

«Ναι, στην πραγματικότητα ισούται με το να τρέξεις σε έναν μαραθώνιο και μετά να προσπαθήσεις να ξεφύγεις από μια εξαγριωμένη αρκούδα», εξήγησε ο καθηγητής Olan Wyche, επικεφαλής της μελέτης, η οποία παρακολούθησε την καθημερινή ρουτίνα της προετοιμασίας πάνω από 1.000 οικογενειών. Η έρευνα έδειξε, επίσης, ότι όσο περισσότερα παιδιά έχει κανείς, τόσο πιο έντονη γίνεται η πρωινή δοκιμασία και συνεπώς τόσο περισσότερο αυξάνονται και οι θερμίδες που καίει.

Pexels

Όταν είσαι γονιός, είσαι ταυτόχρονα «αθλητής»

«Τώρα, αν έχεις πάνω από τρία παιδιά, η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να ξεπεράσει τις 4.000 θερμίδες και, όπως συμβαίνει με κάθε μεγάλη σωματική καταπόνηση, οι γονείς θα πρέπει να φροντίζουν να λαμβάνουν υδατάνθρακες και να παραμένουν ενυδατωμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της ατελείωτης διαδικασίας του να παρακαλούν τα παιδιά τους να ντυθούν για το σχολείο τους», συμπλήρωσε.

Μπορεί να ακούγεται απλό, όμως αν είσαι γονιός γνωρίζεις πόσο περίπλοκο μπορεί να γίνει το θέμα. Και σίγουρα, κανείς δεν θέλει να ξεκινάει την ημέρα του με τόση ένταση. Και τώρα, τι; Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους γονείς να προσέξουν την «αποκατάστασή» τους, μετά από αυτό το πρωινό άθλημα, φροντίζοντας λίγο περισσότερο τον εαυτό τους. «Να ξεκουράζονται το υπόλοιπο της ημέρας, να πίνουν πολύ νερό και να τρέφονται σωστά. Ιδανικά, ένα χαλαρωτικό μασάζ θα ήταν ό,τι καλύτερο, πριν συνεχίσουν την ημέρα τους», καταλήγει.

Το να είσαι γονιός πέρα από full time job, είναι και άθλημα υψηλών απαιτήσεων.