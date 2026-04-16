Το ΑΙ δίχως όρια στο σχολείο απειλεί τη διαδικασία μάθησης - Τι φανερώνουν νέες μελέτες

Η τεχνολογία δεν σημαίνει νομοτελειακά εξέλιξη και όταν χρησιμοποιείται χωρίς ένα κανονιστικό πλαίσιο, δεν φέρνει αναγκαστικά πρόοδο

Η τεχνολογία δεν σημαίνει νομοτελειακά εξέλιξη και όταν χρησιμοποιείται χωρίς ένα κανονιστικό πλαίσιο, δεν φέρνει αναγκαστικά πρόοδο, είναι το συμπέρασμα δύο πρόσφατων μελετών που αξιολογούν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) στα σχολεία, εντοπίζοντας κινδύνους και προβλήματα.

Η πρώτη μελέτη που υλοποιήθηκε στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο φανερώνει πως δύο στους τρεις καθηγητές εντοπίζουν προβλήματα με την κατάχρηση του ΑΙ στα σχολεία, καθώς διαπιστώνουν ότι το ChatGPT υποκαθιστά τον ανθρώπινο νου και εμποδίζει την παραδοσιακή διαδικασία της μάθησης.

Όπως επισημαίνουν οι Βρετανοί καθηγητές, οι μαθητές που χρησιμοποιούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης σταματούν να σκέφτονται, δεν μαθαίνουν γραμματική, ορθογραφία, ούτε συντακτικό, με συνέπεια να αποκτούν προβλήματα στην γραπτή διατύπωση. Επιπλέον, δυσκολεύονται και στον προφορικό λόγο. Τα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι συμπληρωματικά στην διαδικασία της μάθησης και δεν έχουν στόχο να την υποκαταστήσουν -γιατί τότε αντί να μάς κάνουν σοφότερους, μάς ξεκουτιαίνουν.

