Dad brain: Μπορεί η πατρότητα να αλλάξει το ανδρικό μυαλό;

Από πριν γεννηθούν τα μωρά τους, οι άνδρες υφίστανται σωματικές αλλαγές που επηρεάζουν έντονα τη συμπεριφορά τους – με συνέπειες για την ευημερία του παιδιού τους.

Είναι ευρέως διαδεδομένη η αντίληψη ότι οι βαθιές αλλαγές της εγκυμοσύνης αφορούν αποκλειστικά τις γυναίκες: ορμόνες που αυξομειώνονται, εγκέφαλος που επαναπρογραμματίζεται, σώμα που μεταμορφώνεται. Ωστόσο, η σύγχρονη επιστήμη έρχεται να ανατρέψει αυτή την μονομερή εικόνα: και οι άνδρες προετοιμάζονται βιολογικά για την πατρότητα - και μάλιστα νωρίτερα από όσο πιστεύαμε. Η ιδέα ότι ο στοργικός πατέρας αποτελεί απλώς προϊόν κοινωνικής εξέλιξης δεν στέκει πλέον. Όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι η πατρότητα είναι βαθιά ριζωμένη στη βιολογία των ανδρών.

Όσο χαμηλότερη η τεστοστερόνη, τόσο μεγαλύτερη η συμμετοχή στη φροντίδα του παιδιού

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα αφορά την τεστοστερόνη. Μελέτες δείχνουν ότι οι άνδρες που γίνονται πατέρες παρουσιάζουν σημαντική μείωση στα επίπεδά της - και, μάλιστα, όσο πιο ενεργά συμμετέχουν στη φροντίδα του παιδιού, τόσο μεγαλύτερη είναι αυτή η πτώση. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν βιολογικό διακόπτη: η χαμηλότερη τεστοστερόνη συνδέεται με μειωμένη επιθετικότητα και αυξημένη διάθεση για σύνδεση, φροντίδα και συνεργασία. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτές οι αλλαγές ξεκινούν ήδη από την περίοδο της εγκυμοσύνης της συντρόφου· ο οργανισμός, δηλαδή, «μπαίνει στον ρόλο» πριν καν γεννηθεί το μωρό.

Παράλληλα, η ωκυτοκίνη - γνωστή και ως «ορμόνη της αγάπης» - διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, ενισχύοντας το πατρικό ένστικτο. Όταν ένας άνδρας κρατά το μωρό του, παίζει μαζί του ή απλώς το κοιτάζει, τα επίπεδα ωκυτοκίνης αυξάνονται. Αυτό έχεις ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισχυρότερου συναισθηματικού δεσμού με το παιδί. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και η πρώτη επαφή με το νεογέννητο μπορεί να πυροδοτήσει αυτή ακριβώς τη διαδικασία.

Την ίδια στιγμή, ο εγκέφαλος των νέων πατέρων μεταβάλλεται δομικά. Έρευνες δείχνουν ότι ενισχύονται περιοχές που σχετίζονται με την ενσυναίσθηση, την προσοχή και την επεξεργασία των συναισθημάτων. Μάλιστα, ορισμένοι επιστήμονες παρομοιάζουν τη μετάβαση στην πατρότητα με μια «δεύτερη εφηβεία» - μια κρίσιμη περίοδο κατά την οποία ο εγκέφαλος αναδιαμορφώνεται και προσαρμόζεται σε νέες απαιτήσεις και ρόλους.

Η πατρότητα μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο ολόκληρη τη δυναμική της οικογένειας

Οι ανακαλύψεις αυτές δεν είναι απλώς ενδιαφέρουσες - έχουν σημαντικές πρακτικές συνέπειες. Όπως φαίνεται, η πατρότητα δεν είναι απλώς ένας κοινωνικός ρόλος· είναι μια φυσιολογική μετάβαση που, όταν υποστηρίζεται, μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο όχι μόνο τον άνδρα, αλλά ολόκληρη τη δυναμική της οικογένειας. Οι πατέρες που εμπλέκονται ενεργά συμβάλλουν καθοριστικά στην ψυχική υγεία της συντρόφου τους, ενώ τα παιδιά παρουσιάζουν καλύτερη συνολική ανάπτυξη.

Αναδεικνύεται, λοιπόν, ως επείγουσα ανάγκη η ενίσχυση των συνθηκών που επιτρέπουν στους πατέρες να χτίζουν ουσιαστικές σχέσεις με τα παιδιά τους. Οι βελτιωμένες πολιτικές γονικής άδειας μπορούν να συμβάλουν σημαντικά σε αυτό, διευκολύνοντας τη δημιουργία δεσμών από τα πρώτα στάδια της ζωής του παιδιού. Παράλληλα, καθοριστική είναι και η ενεργή συμμετοχή των ανδρών ήδη από την αρχή της εγκυμοσύνης, μέσα από την παρουσία τους σε ιατρικά ραντεβού και την ουσιαστική υποστήριξη της συντρόφου τους.