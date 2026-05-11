Γιορτή της Μητέρας: Από παιδικές φωτογραφίες μέχρι σπάνια οικογενειακά στιγμιότυπα, οι celebrities τιμούν τη μητρότητα με συγκίνηση

Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας, οι stars του Χόλιγουντ δημοσίευσαν στα social media τρυφερές φωτογραφίες με παιδιά και μαμάδες, τιμώντας αυτή την ιδιαίτερα μοναδική ημέρα του χρόνου, που γιορτάζουμε τις γυναίκες που χαρίζουν ζωή - με οποιονδήποτε τρόπο.

Κάθε δεύτερη Κυριακή του Μαΐου έχει καθιερωθεί να γιορτάζουμε τη Γιορτή της Μητέρας - της γυναίκας εκείνης που δίνει ζωή - με οποιονδήποτε τρόπο - αγαπάει ανιδιοτελώς και είναι ικανή να προσφέρει κάθε κομμάτι του εαυτού της για το καλό του παιδιού της. Μάνα είναι μόνο μία και χθες (10/5) τα social media κατακλύστηκαν από συγκινητικές αναρτήσεις με μαμάδες και παιδιά, επιβεβαιώνοντας πως αυτός ο δεσμός ήταν, είναι και θα είναι ο ισχυρότερος όλων.

Και οι celebrities του εξωτερικού τίμησαν τη Γιορτή της Μητέρας, δημοσιεύοντας στους λογαριασμούς τους φωτογραφίες με τα πιο αγαπημένα τους πρόσωπα στον πλανήτη. Μέσα από στιγμιότυπα που ξεκινούν από την παιδική ηλικία τους και φτάνουν μέχρι τα τρυφερά οικογενειακά «κλικ» με τα δικά τους παιδιά, οι αστέρες του Χόλιγουντ τίμησαν τη μητρότητα με έναν βαθιά ανθρώπινο και συγκινητικό τρόπο.

Εμείς στο JennyGr συγκεντρώσαμε τις αναρτήσεις που ξεχωρίσαμε και τις παρουσιάζουμε. Από την Γκουίνεθ Πάλτροου και την Ντέμι Μουρ μέχρι τη Χέιλι Μπίμπερ και την Κέιτι Πέρι, όλοι ανέβασαν φωτογραφίες που ξεφεύγουν από τη λάμψη που τους έχουμε συνηθίσει, υμνώντας τον πυρήνα της οικογένειας και της αγάπης.

Οι αναρτήσεις των celebrities του Χόλιγουντ για τη Γιορτή της Μητέρας

Ντέμι Μουρ: «Θυμάμαι ακόμα την πρώτη φορά που η καθεμία σας χωρούσε στην αγκαλιά μου. Και τώρα δείτε σας. Γλυκά μου κορίτσια, έχετε μεγαλώσει με τρόπους που μου κόβουν την ανάσα και κάθε χρόνο που περνά, σας αγαπώ όλο και περισσότερο γι' αυτό που είστε. Χαρούμενη Γιορτή της Μητέρας και της Γιαγιάς σε όλες τις όμορφες μαμάδες».

Κέιτι Πέρι: «Σε όλες τις μητέρες που έφτασαν στην πόρτα του θανάτου και γύρισαν πίσω κρατώντας ζωή: σας βλέπω, σας αγαπώ και σας τιμώ. Χαρούμενη Γιορτή της Μητέρας».

Γκουίνεθ Πάλτροου: «Χαρούμενη Γιορτή Μητέρας! Στέλνω αγάπη σε όλες τις καταπληκτικές μητέρες που μας διαμόρφωσαν, μας αγάπησαν και μας έδειξαν τον δρόμο».

Σάντρα Μπούλοκ: «Σε όλες τις μαμάδες - όποιος κι αν είναι ο τρόπος που έγιναν μαμάδες. Χαρούμενη Γιορτή της Μητέρας. Είμαστε όλες δεμένες με αυτή την τιμή μιας ζωής. Μαμά και γιαγιά (Omi), σας ευχαριστώ που με μάθατε όσα ξέρω. Μας λείπετε. Συγγνώμη που ήμουν τόσο ζωηρή».

Χέιλι Μπίμπερ: «Αγαπώ να είμαι μαμά σου».

Φωτογραφία / Instagram @haileybieber

Τζάστιν Θερού: «"Το πιο όμορφο αριστούργημα της καρδιάς του Θεού είναι η καρδιά μιας μητέρας" - Θηρεσία της Λισιέ. Χαρούμενη πρώτη Γιορτή της Μητέρας, Νικόλ… είσαι ένα τόσο μεγάλο δώρο και για τους δυο μας».

Χάιντι Κλουμ: «Σ' αγαπώ μαμά».

Ολίβια Μαν: «Χαρούμενη και εξουθενωμένη. Χαρούμενη Γιορτή της Μητέρας σε όλες τις μαμάδες εκεί έξω».

Λίλι Κόλινς: «Χαρά είναι να είμαι η μαμά σου. Σήμερα σκέφτομαι όλες τις μαμάδες και τις γυναίκες που έχουν υπάρξει μητρικές φιγούρες, αλλά και όσες βιώνουν τη θλίψη γύρω από τη μητρότητα. Ό,τι κι αν σημαίνει η σημερινή ημέρα για εσάς, για μένα είστε όλες υπερηρωίδες…».

