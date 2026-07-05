Αυτό είναι το λάθος που πολλοί γονείς κάνουν με το κινητό τους (χωρίς να το συνειδητοποιούν)

Όπως φαίνεται, η υπερβολική χρήση του κινητού από τους γονείς αυξάνει την ανασφάλεια των παιδιών

Τα τελευταία χρόνια, η συζήτηση γύρω από τον χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά από τις οθόνες έχει γίνει πιο έντονη από ποτέ. Ωστόσο, μια νέα έρευνα στρέφει το ενδιαφέρον σε μια διαφορετική πλευρά του προβλήματος: τη χρήση του κινητού από τους ίδιους τους γονείς.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Psychology τα παιδιά όσων αποσπώνται συχνά από το κινητό τους εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα ανασφάλειας και δυσκολεύονται να αναπτύξουν σχέσεις εμπιστοσύνης. Οι ερευνητές ζήτησαν από περίπου 600 εφήβους, ηλικίας 12 έως 17 ετών να περιγράψουν πόσο συχνά θεωρούν ότι οι γονείς τους απορροφώνται από το κινητό τους και κατά πόσο αυτό επηρεάζει την μεταξύ τους επικοινωνία. Το συμπέρασμα ήταν ξεκάθαρο: όσο περισσότερο οι γονείς ήταν απορροφημένοι στις οθόνες, τόσο περισσότερο τα παιδιά ένιωθαν παραμελημένα.

Η αγνόηση των αναγκών των παιδιών δεν είναι απλώς μια κακή συνήθεια. Μάλιστα, προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η κατάσταση αυτή προκαλεί αυξημένο άγχος στα παιδιά και τα οδηγεί στην αναζήτηση επιβεβαίωσης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης - κάτι που δεν είναι πάντα ασφαλές. Πολλά παιδιά περιγράφουν μια καθημερινότητα στην οποία χρειάζεται να επαναλαμβάνουν όσα λένε, επειδή οι γονείς τους δεν τα ακούν πραγματικά.

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Ταυτόχρονα, οι ψυχολόγοι υπενθυμίζουν ότι οι γονείς αποτελούν το σημαντικότερο πρότυπο συμπεριφοράς για τα παιδιά. Όταν ένα παιδί μεγαλώνει βλέποντας τους ενήλικες γύρω του να διακόπτουν συνεχώς τις συζητήσεις για να ελέγξουν το κινητό τους, είναι πιθανό να θεωρήσει ότι αυτή η συμπεριφορά είναι φυσιολογική και να την υιοθετήσει αργότερα στη ζωή του. Με αλλά λόγια, η σχέση των παιδιών με την τεχνολογία δεν έχει να κάνει μόνο με τους κανόνες που θέτουν οι γονείς, αλλά κυρίως με το παράδειγμα που οι ίδιοι δίνουν.

Αδιαμφισβήτητα, η συνεχής συνδεσιμότητα έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν όλα τα μέλη της οικογένειας και, δεδομένου ότι η υπερβολική έκθεση στις οθόνες μπορεί να επηρεάσει τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Η λύση προφανώς δεν βρίσκεται στο να να εξαφανιστούν τα κινητά από την καθημερινότητα, αλλά στο να τεθούν κάποια όρια. Μερικές απλές συνήθειες μπορούν να ενισχύσουν την οικογενειακή επικοινωνία, όπως το να υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες μέσα στην ημέρα χωρίς οθόνες και τα κινητά να μένουν μακριά από το τραπέζι την ώρα του φαγητού. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν στιγμές αφιερωμένες αποκλειστικά στη δια ζώσης επικοινωνία.

Αυτό που τα παιδιά έχουν πραγματική ανάγκη είναι η αμέριστη προσοχή, η ουσιαστική επικοινωνία και η αγάπη των γονιών τους. Για αυτό, ας αφήσουμε για λίγο τα κινητά στην άκρη και ας αφιερώσουμε χρόνο εκεί που η παρουσία μας είναι απαραίτητη: στους ανθρώπους που μας χρειάζονται πραγματικά όχι αύριο ή αργότερα, αλλά τώρα.